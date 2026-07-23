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Referencia SQL

Referencia de sentencias SQL, cláusulas, operadores y sintaxis.

Tipos de datos

Todos los tipos de datos compatibles, incluidos tipos numéricos, de cadena, fecha/hora, arrays, mapas y más.

Motores

Referencia de motores de tabla y de base de datos: familia MergeTree, Log, Integration y motores especiales.

Funciones

Funciones regulares, de agregación, de tabla y de ventana.

Formatos

Referencia de formatos de entrada y salida para todos los formatos de datos compatibles.

Configuración

Referencia de la configuración del servidor, la sesión y MergeTree.

Tablas del sistema

Tablas del sistema para monitorización, diagnóstico e introspección.

Lagos de datos

Referencia de integración con lagos de datos: Iceberg, Delta Lake y Hudi.
Última modificación el 23 de julio de 2026