Referencia SQL
Referencia de sentencias SQL, cláusulas, operadores y sintaxis.
Tipos de datos
Todos los tipos de datos compatibles, incluidos tipos numéricos, de cadena, fecha/hora, arrays, mapas y más.
Motores
Referencia de motores de tabla y de base de datos: familia MergeTree, Log, Integration y motores especiales.
Funciones
Funciones regulares, de agregación, de tabla y de ventana.
Formatos
Referencia de formatos de entrada y salida para todos los formatos de datos compatibles.
Configuración
Referencia de la configuración del servidor, la sesión y MergeTree.
Tablas del sistema
Tablas del sistema para monitorización, diagnóstico e introspección.
Lagos de datos
Referencia de integración con lagos de datos: Iceberg, Delta Lake y Hudi.