Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Método para leer datos desde el sistema de archivos local; puede ser uno de los siguientes: read, pread, mmap, io_uring, pread_threadpool.

El método ‘io_uring’ es experimental y no funciona con Log, TinyLog, StripeLog, File, Set y Join, ni con otras tablas con archivos que admiten anexado cuando hay lecturas y escrituras concurrentes. Si lees varios artículos sobre ‘io_uring’ en Internet, no te dejes impresionar por ellos. No es un método mejor para leer archivos, salvo en el caso de una gran cantidad de solicitudes de IO pequeñas, que no es el caso en ClickHouse. No hay razones para habilitar ‘io_uring’.

Indica si se debe usar la precarga al leer datos del sistema de archivos local.