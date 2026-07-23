Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado join_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Especifica qué algoritmo JOIN se utiliza.

Se pueden especificar varios algoritmos, y se elegirá uno disponible para una consulta concreta en función de kind/estrictez y del motor de tabla.

Valores posibles:

grace_hash

Se utiliza Grace hash join . Grace hash ofrece una opción de algoritmo que permite realizar joins complejos con buen rendimiento y limitar el uso de memoria.

grace_hash_join_initial_buckets ). Esto se hace de forma que cada bucket pueda procesarse de manera independiente. Las filas del primer bucket se añaden a una hash table en memoria, mientras que las demás se guardan en disco. Si la hash table supera el memory limit (por ejemplo, el configurado en La primera fase de un grace join lee la tabla derecha y la divide en N buckets según el valor hash de las columnas clave (inicialmente, N es). Esto se hace de forma que cada bucket pueda procesarse de manera independiente. Las filas del primer bucket se añaden a una hash table en memoria, mientras que las demás se guardan en disco. Si la hash table supera el memory limit (por ejemplo, el configurado en max_bytes_in_join ), se incrementa el número de buckets y se reasigna el bucket correspondiente a cada fila. Las filas que no pertenezcan al bucket actual se descargan y se reasignan.

Admite INNER/LEFT/RIGHT/FULL ALL/ANY JOIN .

hash

OR en la sección JOIN ON . Se utiliza el algoritmo hash join . Es la implementación más genérica y admite todas las combinaciones de kind y estrictez, así como varias join keys combinadas conen la sección

Cuando se usa el algoritmo hash , la parte derecha de JOIN se carga en RAM.

parallel_hash

Una variación de hash join que divide los datos en buckets y construye varias hash tables de forma simultánea, en lugar de una sola, para acelerar este proceso.

Cuando se usa el algoritmo parallel_hash , la parte derecha de JOIN se carga en RAM.

partial_merge

Una variación del algoritmo sort-merge , en la que solo la tabla derecha se ordena por completo.

RIGHT JOIN y FULL JOIN solo se admiten con estrictez ALL ( SEMI , ANTI , ANY y ASOF no son compatibles).

Cuando se usa el algoritmo partial_merge , ClickHouse ordena los datos y los vuelca a disco. El algoritmo partial_merge en ClickHouse difiere ligeramente de la implementación clásica. Primero, ClickHouse ordena la tabla derecha por join keys en bloques y crea un índice min-max para los bloques ordenados. Después, ordena partes de la tabla izquierda por la join key y las combina con la tabla derecha. El índice min-max también se utiliza para omitir bloques innecesarios de la tabla derecha.

direct

direct (también conocido como nested loop) realiza una lookup en la tabla derecha usando como claves las filas de la tabla izquierda. Es compatible con almacenamientos especiales como El algoritmo(también conocido como nested loop) realiza una lookup en la tabla derecha usando como claves las filas de la tabla izquierda. Es compatible con almacenamientos especiales como Dictionary EmbeddedRocksDB y tablas MergeTree

Para las tablas MergeTree, el algoritmo envía los filtros de join key directamente a la storage layer. Esto puede ser más eficiente cuando la clave puede usar el primary key index de la tabla para lookups; de lo contrario, realiza escaneos completos de la tabla derecha para cada block de la tabla izquierda.

Admite joins INNER y LEFT , y solo join keys de igualdad de una sola columna sin otras condiciones.

auto

Cuando se establece en auto , primero se prueba hash join y el algoritmo cambia dinámicamente a otro algoritmo si se supera el memory limit.

full_sorting_merge

Algoritmo sort-merge con ordenación completa de las tablas combinadas antes de realizar el join.

prefer_partial_merge

ClickHouse siempre intenta usar partial_merge join si es posible; en caso contrario, usa hash . Obsoleto, igual que partial_merge,hash .

default (obsoleto)

Valor heredado; no lo use más. Igual que direct,hash ; es decir, intenta usar direct join y hash join (en este orden).

Cambia el comportamiento de las operaciones JOIN con estrictez ANY cuando la tabla derecha tiene más de una fila coincidente para una clave.

Esta configuración se aplica a las tablas con motor Join y a los algoritmos de join basados en hash. Si un join se construye en paralelo, el orden de las filas puede no ser determinista. Esto significa que join_any_take_last_row = 1 puede devolver una fila no determinista en las consultas ANY JOIN .

Valores posibles:

0 — Si la tabla derecha tiene más de una fila coincidente, solo se une la primera fila encontrada.

1 — Si la tabla derecha tiene más de una fila coincidente, solo se une la última fila encontrada.

Véase también:

Establece la estrictez predeterminada para las cláusulas JOIN

Valores posibles:

ALL — Si la tabla de la derecha tiene varias filas coincidentes, ClickHouse crea un producto cartesiano a partir de las filas coincidentes. Este es el comportamiento normal de JOIN en standard SQL.

— Si la tabla de la derecha tiene varias filas coincidentes, ClickHouse crea un producto cartesiano a partir de las filas coincidentes. Este es el comportamiento normal de en standard SQL. ANY — Si la tabla de la derecha tiene varias filas coincidentes, solo se combina la primera que se encuentra. Si la tabla de la derecha tiene solo una fila coincidente, los resultados de ANY y ALL son los mismos.

— Si la tabla de la derecha tiene varias filas coincidentes, solo se combina la primera que se encuentra. Si la tabla de la derecha tiene solo una fila coincidente, los resultados de y son los mismos. ASOF — Para combinar secuencias con una coincidencia incierta.

— Para combinar secuencias con una coincidencia incierta. Cadena vacía — Si no se especifica ALL o ANY en la consulta, ClickHouse lanza una excepción.

Limita el número de archivos que se pueden usar para la ordenación paralela en operaciones MergeJoin cuando se ejecutan en disco.

Cuanto mayor sea el valor de esta configuración, más RAM se usará y menos operaciones de E/S en disco se necesitarán.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo a partir de 2.

El límite inferior del promedio de filas por clave en la tabla de la derecha para determinar si la salida debe generarse como una lista de filas en hash join.

Define qué acción realiza ClickHouse cuando una operación JOIN alcanza cualquiera de los siguientes límites:

hash y parallel_hash de partial_merge , grace_hash , auto ) gestionan los límites de forma diferente: mediante volcado a disco, reparticionamiento o cambio de estrategia; consulte Esta configuración solo se aplica a los valoresde join_algorithm . Otros algoritmos (por ejemplo,) gestionan los límites de forma diferente: mediante volcado a disco, reparticionamiento o cambio de estrategia; consulte join_algorithm

Valores posibles:

THROW — ClickHouse lanza una excepción y detiene la consulta.

— ClickHouse lanza una excepción y detiene la consulta. BREAK — ClickHouse detiene la consulta y no lanza ninguna excepción.

Valor predeterminado: THROW .

Véase también

Establece el comportamiento de JOIN . Al combinar tablas, pueden aparecer celdas vacías. ClickHouse las rellena de forma distinta según esta configuración.

Valores posibles: