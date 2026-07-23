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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

log_queries

Configura el registro de consultas. Las consultas enviadas a ClickHouse con esta configuración se registran según las reglas del parámetro de configuración del servidor query_log. Ejemplo:

log_queries_cut_to_length

Si la longitud de la consulta supera un umbral especificado (en bytes), la consulta se recorta al escribirla en el registro de consultas. También se limita la longitud de la consulta impresa en el registro de texto ordinario.

log_queries_min_query_duration_ms

Si está habilitado (valor distinto de cero), las consultas más rápidas que el valor establecido no se registrarán (puede considerarlo como un long_query_time para el registro de consultas lentas de MySQL), lo que básicamente significa que no las encontrará en las siguientes tablas:
  • system.query_log
  • system.query_thread_log
Solo se registrarán las consultas del siguiente tipo:
  • QUERY_FINISH
  • EXCEPTION_WHILE_PROCESSING
  • Tipo: milisegundos
  • Valor predeterminado: 0 (cualquier consulta)

log_queries_min_type

Tipo mínimo de query_log que se registrará. Posibles valores:
  • QUERY_START (=1)
  • QUERY_FINISH (=2)
  • EXCEPTION_BEFORE_START (=3)
  • EXCEPTION_WHILE_PROCESSING (=4)
Puede usarse para limitar qué entidades se enviarán a query_log; por ejemplo, si le interesan solo los errores, puede usar EXCEPTION_WHILE_PROCESSING:

log_queries_probability

Permite que un usuario escriba en las tablas del sistema query_log, query_thread_log y query_views_log solo una muestra de consultas seleccionadas aleatoriamente con la probabilidad especificada. Esto ayuda a reducir la carga cuando hay un gran volumen de consultas por segundo. Valores posibles:
  • 0 — Las consultas no se registran en las tablas del sistema.
  • Número positivo de coma flotante en el intervalo [0..1]. Por ejemplo, si el valor de la configuración es 0.5, aproximadamente la mitad de las consultas se registran en las tablas del sistema.
  • 1 — Todas las consultas se registran en las tablas del sistema.
Última modificación el 23 de julio de 2026