Configura el registro de consultas. Las consultas enviadas a ClickHouse con esta configuración se registran según las reglas del parámetro de configuración del servidor query_log. Ejemplo:
log_queries
log_queries=1
Si la longitud de la consulta supera un umbral especificado (en bytes), la consulta se recorta al escribirla en el registro de consultas. También se limita la longitud de la consulta impresa en el registro de texto ordinario.
log_queries_cut_to_length
Si está habilitado (valor distinto de cero), las consultas más rápidas que el valor establecido no se registrarán (puede considerarlo como un
log_queries_min_query_duration_ms
long_query_time para el registro de consultas lentas de MySQL), lo que básicamente significa que no las encontrará en las siguientes tablas:
system.query_log
system.query_thread_log
-
QUERY_FINISH
-
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING
- Tipo: milisegundos
- Valor predeterminado: 0 (cualquier consulta)
Tipo mínimo de
log_queries_min_type
query_log que se registrará.
Posibles valores:
QUERY_START(
=1)
QUERY_FINISH(
=2)
EXCEPTION_BEFORE_START(
=3)
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING(
=4)
query_log; por ejemplo, si le interesan solo los errores, puede usar
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING:
log_queries_min_type='EXCEPTION_WHILE_PROCESSING'
Permite que un usuario escriba en las tablas del sistema query_log, query_thread_log y query_views_log solo una muestra de consultas seleccionadas aleatoriamente con la probabilidad especificada. Esto ayuda a reducir la carga cuando hay un gran volumen de consultas por segundo. Valores posibles:
log_queries_probability
- 0 — Las consultas no se registran en las tablas del sistema.
- Número positivo de coma flotante en el intervalo [0..1]. Por ejemplo, si el valor de la configuración es
0.5, aproximadamente la mitad de las consultas se registran en las tablas del sistema.
- 1 — Todas las consultas se registran en las tablas del sistema.