Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado log_queries_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Configura el registro de consultas.

Las consultas enviadas a ClickHouse con esta configuración se registran según las reglas del parámetro de configuración del servidor query_log

Ejemplo:

log_queries=1

Si la longitud de la consulta supera un umbral especificado (en bytes), la consulta se recorta al escribirla en el registro de consultas. También se limita la longitud de la consulta impresa en el registro de texto ordinario.

long_query_time para el Si está habilitado (valor distinto de cero), las consultas más rápidas que el valor establecido no se registrarán (puede considerarlo como unpara el registro de consultas lentas de MySQL ), lo que básicamente significa que no las encontrará en las siguientes tablas:

system.query_log

system.query_thread_log

Solo se registrarán las consultas del siguiente tipo:

QUERY_FINISH

EXCEPTION_WHILE_PROCESSING

Tipo: milisegundos

Valor predeterminado: 0 (cualquier consulta)

Tipo mínimo de query_log que se registrará.

Posibles valores:

QUERY_START ( =1 )

( ) QUERY_FINISH ( =2 )

( ) EXCEPTION_BEFORE_START ( =3 )

( ) EXCEPTION_WHILE_PROCESSING ( =4 )

Puede usarse para limitar qué entidades se enviarán a query_log ; por ejemplo, si le interesan solo los errores, puede usar EXCEPTION_WHILE_PROCESSING :

log_queries_min_type='EXCEPTION_WHILE_PROCESSING'

query_thread_log y Permite que un usuario escriba en las tablas del sistema query_log query_views_log solo una muestra de consultas seleccionadas aleatoriamente con la probabilidad especificada. Esto ayuda a reducir la carga cuando hay un gran volumen de consultas por segundo.

Valores posibles: