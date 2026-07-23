Tiempo de espera de conexión, en segundos, para un único intento de conexión al endpoint de PostgreSQL. El valor se pasa como parámetro
postgresql_connection_attempt_timeout
connect_timeout de la URL de conexión.
Cerrar la conexión antes de devolverla al grupo.
postgresql_connection_pool_auto_close_connection
Número de reintentos de push/pop del grupo de conexiones para el motor de tabla PostgreSQL y el motor de base de datos.
postgresql_connection_pool_retries
Tamaño del grupo de conexiones del motor de tabla PostgreSQL y del motor de base de datos.
postgresql_connection_pool_size
Tiempo de espera de push/pop del grupo de conexiones cuando está vacío para el motor de tabla PostgreSQL y el motor de base de datos. De forma predeterminada, se bloqueará si el grupo de conexiones está vacío.