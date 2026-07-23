Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado de postgresql_connection_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Tiempo de espera de conexión, en segundos, para un único intento de conexión al endpoint de PostgreSQL. El valor se pasa como parámetro connect_timeout de la URL de conexión.

Cerrar la conexión antes de devolverla al grupo.

Número de reintentos de push/pop del grupo de conexiones para el motor de tabla PostgreSQL y el motor de base de datos.

Tamaño del grupo de conexiones del motor de tabla PostgreSQL y del motor de base de datos.

Tiempo de espera de push/pop del grupo de conexiones cuando está vacío para el motor de tabla PostgreSQL y el motor de base de datos. De forma predeterminada, se bloqueará si el grupo de conexiones está vacío.