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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

postgresql_connection_attempt_timeout

Tiempo de espera de conexión, en segundos, para un único intento de conexión al endpoint de PostgreSQL. El valor se pasa como parámetro connect_timeout de la URL de conexión.

postgresql_connection_pool_auto_close_connection

Cerrar la conexión antes de devolverla al grupo.

postgresql_connection_pool_retries

Número de reintentos de push/pop del grupo de conexiones para el motor de tabla PostgreSQL y el motor de base de datos.

postgresql_connection_pool_size

Tamaño del grupo de conexiones del motor de tabla PostgreSQL y del motor de base de datos.

postgresql_connection_pool_wait_timeout

Tiempo de espera de push/pop del grupo de conexiones cuando está vacío para el motor de tabla PostgreSQL y el motor de base de datos. De forma predeterminada, se bloqueará si el grupo de conexiones está vacío.
Última modificación el 23 de julio de 2026