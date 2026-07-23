Habilita o deshabilita el envío de paquetes ProfileEvents al client. Esto se puede deshabilitar para reducir el tráfico de red de los client que no requieren eventos de perfil. Valores posibles:
send_profile_events
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Activa o desactiva los encabezados de respuesta HTTP
send_progress_in_http_headers
X-ClickHouse-Progress en las respuestas de
clickhouse-server.
Para obtener más información, consulta la descripción de la interfaz HTTP.
Posibles valores:
- 0 — Desactivado.
- 1 — Activado.
Si está desactivada y la consulta INSERT contiene datos en línea, el servidor no enviará al client la estructura de la tabla ni los valores predeterminados de las columnas a través del protocolo nativo. En su lugar, el servidor analizará por sí mismo los datos en línea. Esto puede mejorar el rendimiento de muchas inserciones pequeñas a través del protocolo nativo.
send_table_structure_on_insert_with_inline_data
Tiempo de espera para enviar datos por la red, en segundos. Si un client necesita enviar datos pero no puede enviar ningún byte durante este intervalo, se lanza una excepción. Si establece esta configuración en el client, también se establecerá
send_timeout
receive_timeout para el socket en el extremo de conexión correspondiente del servidor.