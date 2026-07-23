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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

send_profile_events

Habilita o deshabilita el envío de paquetes ProfileEvents al client. Esto se puede deshabilitar para reducir el tráfico de red de los client que no requieren eventos de perfil. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.

send_progress_in_http_headers

Activa o desactiva los encabezados de respuesta HTTP X-ClickHouse-Progress en las respuestas de clickhouse-server. Para obtener más información, consulta la descripción de la interfaz HTTP. Posibles valores:
  • 0 — Desactivado.
  • 1 — Activado.

send_table_structure_on_insert_with_inline_data

Si está desactivada y la consulta INSERT contiene datos en línea, el servidor no enviará al client la estructura de la tabla ni los valores predeterminados de las columnas a través del protocolo nativo. En su lugar, el servidor analizará por sí mismo los datos en línea. Esto puede mejorar el rendimiento de muchas inserciones pequeñas a través del protocolo nativo.

send_timeout

Tiempo de espera para enviar datos por la red, en segundos. Si un client necesita enviar datos pero no puede enviar ningún byte durante este intervalo, se lanza una excepción. Si establece esta configuración en el client, también se establecerá receive_timeout para el socket en el extremo de conexión correspondiente del servidor.
Última modificación el 23 de julio de 2026