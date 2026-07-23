Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

La configuración compatibility hace que ClickHouse use la configuración predeterminada de una versión anterior de ClickHouse, indicada en la propia configuración.

Si algunas configuraciones se establecen con valores distintos de los predeterminados, esos valores se respetan (solo las configuraciones que no se hayan modificado se ven afectadas por la configuración compatibility ).

Esta configuración acepta un número de versión de ClickHouse como cadena, por ejemplo 22.3 o 22.8 . Un valor vacío significa que esta configuración está deshabilitada.

Deshabilitada de forma predeterminada.

compatibility puede sobrescribirse a nivel de usuario, rol, perfil, consulta o sesión mediante los mecanismos estándar de configuración de ClickHouse, como SET compatibility = '22.3' en una sesión o SETTINGS compatibility = '22.3' en una consulta. En ClickHouse Cloud, la configuración de compatibilidad predeterminada a nivel de servicio debe ser establecida por ClickHouse Cloud Support. Abra un case para solicitarlo. Sin embargo, la configuraciónpuede sobrescribirse a nivel de usuario, rol, perfil, consulta o sesión mediante los mecanismos estándar de configuración de ClickHouse, comoen una sesión oen una consulta.

Compatibilidad: cuando está habilitada, incorpora los parámetros de consulta de las URL prefirmadas (p. ej., X-Amz-*) en la clave de S3 (comportamiento legacy), de modo que ’?’ actúa como un comodín en la ruta. Cuando está deshabilitada (valor predeterminado), los parámetros de consulta de las URL prefirmadas se mantienen en la consulta de la URL para evitar que ’?’ se interprete como un comodín.