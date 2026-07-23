0 - No permitir especificar explícitamente UUIDs para tablas en bases de datos Replicated. 1 - Permitir. 2 - Permitir, pero ignorar el UUID especificado y generar uno aleatorio en su lugar.
database_replicated_allow_explicit_uuid
Permite consultas DDL de larga duración (CREATE AS SELECT y POPULATE) en el motor de base de datos Replicated. Tenga en cuenta que esto puede bloquear la cola de DDL durante mucho tiempo.
database_replicated_allow_heavy_create
Permite crear únicamente tablas Replicated en una base de datos con motor Replicated Valor predeterminado en Cloud:
database_replicated_allow_only_replicated_engine
1.
0 - No permitir especificar explícitamente la ruta de ZooKeeper ni el nombre de la réplica para las tablas *MergeTree en bases de datos Replicated. 1 - Permitir. 2 - Permitir, pero ignorar la ruta especificada y usar en su lugar la predeterminada. 3 - Permitir y no registrar ninguna advertencia.
database_replicated_allow_replicated_engine_arguments
Ejecutar DETACH TABLE como DETACH TABLE PERMANENTLY si el motor de base de datos es Replicated
database_replicated_always_detach_permanently
Hace que algunas consultas esperen de forma síncrona (véase también database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously, mutations_sync, alter_sync). No se recomienda habilitar estos ajustes.
database_replicated_enforce_synchronous_settings
Establece cuánto tiempo debe esperar la consulta DDL inicial a que la base de datos Replicated procese las entradas previas de la cola de DDL, en segundos. Valores posibles:
database_replicated_initial_query_timeout_sec
- Entero positivo.
- 0 — ilimitado.