Usa la caché para el sistema de archivos remoto. Esta configuración no activa ni desactiva la caché de los discos (debe hacerse mediante la configuración del disco), pero permite omitir la caché para algunas consultas si así se desea.
enable_filesystem_cache
Permite registrar el log de la caché del sistema de archivos para cada consulta
enable_filesystem_cache_log
Habilita o deshabilita la caché
enable_filesystem_cache_on_write_operations
write-through. Si se establece en
false, la caché
write-through se deshabilita para las operaciones de escritura. Si se establece en
true, la caché
write-through se habilita siempre que
cache_on_write_operations esté activado en la sección de configuración del disco de caché de la configuración del servidor.
Consulta “Uso de la caché local” para obtener más información.
Valor predeterminado en Cloud:
1.
Registra en system.filesystem prefetch_log durante la consulta. Debe usarse solo para pruebas o depuración; no se recomienda activarlo de forma predeterminada