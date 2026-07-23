Configuración de sesión de ClickHouse en el grupo generado enable_filesystem_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Usa la caché para el sistema de archivos remoto. Esta configuración no activa ni desactiva la caché de los discos (debe hacerse mediante la configuración del disco), pero permite omitir la caché para algunas consultas si así se desea.

Permite registrar el log de la caché del sistema de archivos para cada consulta

write-through . Si se establece en false , la caché write-through se deshabilita para las operaciones de escritura. Si se establece en true , la caché write-through se habilita siempre que cache_on_write_operations esté activado en la sección de configuración del disco de caché de la configuración del servidor. Consulta Habilita o deshabilita la caché. Si se establece en, la cachése deshabilita para las operaciones de escritura. Si se establece en, la cachése habilita siempre queesté activado en la sección de configuración del disco de caché de la configuración del servidor. Consulta “Uso de la caché local” para obtener más información.

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Registra en system.filesystem prefetch_log durante la consulta. Debe usarse solo para pruebas o depuración; no se recomienda activarlo de forma predeterminada