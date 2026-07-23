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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

enable_filesystem_cache

Usa la caché para el sistema de archivos remoto. Esta configuración no activa ni desactiva la caché de los discos (debe hacerse mediante la configuración del disco), pero permite omitir la caché para algunas consultas si así se desea.

enable_filesystem_cache_log

Permite registrar el log de la caché del sistema de archivos para cada consulta

enable_filesystem_cache_on_write_operations

Habilita o deshabilita la caché write-through. Si se establece en false, la caché write-through se deshabilita para las operaciones de escritura. Si se establece en true, la caché write-through se habilita siempre que cache_on_write_operations esté activado en la sección de configuración del disco de caché de la configuración del servidor. Consulta “Uso de la caché local” para obtener más información. Valor predeterminado en Cloud: 1.

enable_filesystem_read_prefetches_log

Registra en system.filesystem prefetch_log durante la consulta. Debe usarse solo para pruebas o depuración; no se recomienda activarlo de forma predeterminada
Última modificación el 23 de julio de 2026