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Este tipo permite almacenar valores de cualquier tipo sin necesidad de conocerlos todos de antemano. Para declarar una columna de tipo Dynamic, use la siguiente sintaxis:
Donde N es un parámetro opcional entre 0 y 254 que indica cuántos tipos de datos diferentes pueden almacenarse como subcolumnas separadas dentro de una columna de tipo Dynamic en un único bloque de datos almacenado por separado (por ejemplo, en una sola parte de datos de una tabla MergeTree). Si se supera este límite, todos los valores con tipos nuevos se almacenarán juntos en una estructura de datos compartida en formato binario. El valor predeterminado de max_types es 32.

Crear Dynamic

Uso del tipo Dynamic en la definición de la columna de una tabla:
Uso de CAST con una columna ordinaria:
Uso de CAST con la columna Variant:

Lectura de tipos anidados de Dynamic como subcolumnas

El tipo Dynamic permite leer un único tipo anidado de una columna Dynamic usando el nombre del tipo como subcolumna. Así, si tiene una columna d Dynamic, puede leer una subcolumna de cualquier tipo válido T con la sintaxis d.T; esta subcolumna tendrá el tipo Nullable(T) si T puede estar dentro de Nullable, y T en caso contrario. Esta subcolumna tendrá el mismo tamaño que la columna Dynamic original y contendrá valores NULL (o valores vacíos si T no puede estar dentro de Nullable) en todas las filas en las que la columna Dynamic original no sea del tipo T. Las subcolumnas de Dynamic también pueden leerse usando la función dynamicElement(dynamic_column, type_name). Ejemplos:
Para saber qué variante se almacena en cada fila, se puede usar la función dynamicType(dynamic_column). Devuelve un String con el nombre del tipo de valor de cada fila (o 'None' si la fila es NULL). Ejemplo:

Conversión entre una columna Dynamic y otras columnas

Hay 4 conversiones posibles que pueden realizarse con una columna Dynamic.

Conversión de una columna ordinaria a una columna Dynamic

Convertir una columna String en una columna Dynamic mediante el análisis

Para analizar valores del tipo Dynamic desde una columna String, puede habilitar el ajuste cast_string_to_dynamic_use_inference:

Conversión de una columna Dynamic a una columna ordinaria

Es posible convertir una columna Dynamic en una columna ordinaria. En este caso, todos los tipos anidados se convertirán a un tipo de destino:

Convertir una columna Variant en una columna Dynamic

Conversión de una columna Dynamic(max_types=N) a otra Dynamic(max_types=K)

Si K >= N, los datos no cambian durante la conversión:
Si K < N, los valores con los tipos menos frecuentes se insertarán en una sola subcolumna especial, pero seguirán siendo accesibles:
La función isDynamicElementInSharedData devuelve true para las filas almacenadas en una estructura de datos compartida dentro de Dynamic y, como podemos ver, la columna resultante contiene solo 2 tipos que no están almacenados en la estructura de datos compartida. Si K=0, todos los tipos se insertarán en una única subcolumna especial:

Lectura del tipo Dynamic a partir de los datos

Todos los formatos de texto (TSV, CSV, CustomSeparated, Values, JSONEachRow, etc.) permiten leer el tipo Dynamic. Al analizar los datos, ClickHouse intenta inferir el tipo de cada valor y usarlo durante la inserción en una columna Dynamic. Ejemplo:

Uso del tipo Dynamic en funciones

La mayoría de las funciones admiten argumentos de tipo Dynamic. En este caso, la función se ejecuta de forma independiente sobre cada tipo de dato interno almacenado dentro de la columna Dynamic. Cuando el tipo de resultado de la función depende de los tipos de los argumentos, el resultado de dicha función ejecutada con argumentos Dynamic será Dynamic. Cuando el tipo de resultado de la función no depende de los tipos de los argumentos, el resultado será Nullable(T), donde T es el tipo de resultado habitual de esa función. Ejemplos:
Si la función no puede ejecutarse con algún tipo dentro de la columna Dynamic, se lanzará la excepción:
Podemos filtrar los tipos que no necesitamos:
O extraiga el tipo requerido como subcolumna:

Comportamiento ante incompatibilidades de tipo

La configuración dynamic_throw_on_type_mismatch controla qué ocurre cuando se aplica una función a una columna Dynamic y el tipo real almacenado en una fila es incompatible con la función:
  • true (predeterminado) — lanzar una excepción (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT) en la primera fila incompatible.
  • false — devolver NULL para las filas incompatibles y conservar el resultado en las filas compatibles.
Ejemplo:

Uso del tipo Dynamic en ORDER BY y GROUP BY

En ORDER BY y GROUP BY, los valores del tipo Dynamic se comparan de forma similar a los valores del tipo Variant: El resultado del operador < para los valores d1, con tipo subyacente T1, y d2, con tipo subyacente T2, de tipo Dynamic se define de la siguiente manera:
  • Si T1 = T2 = T, el resultado será d1.T < d2.T (se compararán los valores subyacentes).
  • Si T1 != T2, el resultado será T1 < T2 (se compararán los nombres de tipo).
De forma predeterminada, el tipo Dynamic no está permitido en las claves de GROUP BY/ORDER BY; si quieres usarlo, ten en cuenta su regla especial de comparación y habilita la configuración allow_suspicious_types_in_group_by/allow_suspicious_types_in_order_by. Ejemplos:
Nota: los valores de tipos Dynamic con distintos tipos numéricos se consideran diferentes y no se comparan entre sí; en su lugar, se comparan sus nombres de tipo. Ejemplo:
Nota: la regla de comparación descrita no se aplica durante la ejecución de funciones de comparación como </>/= y otras, debido al comportamiento especial de las funciones con el tipo Dynamic

Alcanzar el límite del número de distintos tipos de datos almacenados dentro de Dynamic

El tipo de datos Dynamic solo puede almacenar un número limitado de distintos tipos de datos como subcolumnas separadas. De forma predeterminada, este límite es 32, pero puedes cambiarlo en la declaración del tipo mediante la sintaxis Dynamic(max_types=N), donde N está entre 0 y 254 (debido a los detalles de implementación, es imposible tener más de 254 tipos de datos distintos que puedan almacenarse como subcolumnas independientes dentro de Dynamic). Cuando se alcanza el límite, todos los tipos de datos nuevos insertados en la columna Dynamic se insertarán en una única estructura de datos compartida que almacena valores con distintos tipos de datos en forma binaria. Veamos qué sucede cuando se alcanza el límite en distintos escenarios.

Al alcanzar el límite durante el análisis de los datos

Durante el análisis de los valores Dynamic en los datos, cuando se alcanza el límite para el bloque de datos actual, todos los valores nuevos se insertarán en la estructura de datos compartidos:
Como podemos ver, tras insertar 3 tipos de datos distintos, Int64, Array(Int64) y String, todos los tipos nuevos se insertaron en la estructura especial de datos compartidos.

Durante las combinaciones de partes de datos en motores de tabla MergeTree

Durante la combinación de varias partes de datos en una tabla MergeTree, la columna Dynamic de la parte de datos resultante puede alcanzar el límite de distintos tipos de datos que pueden almacenarse en subcolumnas separadas y ya no podrá almacenar todos los tipos como subcolumnas procedentes de las partes de origen. En ese caso, ClickHouse elige qué tipos permanecerán como subcolumnas separadas tras la combinación y qué tipos se insertarán en la estructura de datos compartida. En la mayoría de los casos, ClickHouse intenta conservar los tipos más frecuentes y almacenar los menos frecuentes en la estructura de datos compartida, aunque esto depende de la implementación. Veamos un ejemplo de este tipo de combinación. Primero, creemos una tabla con una columna Dynamic, establezcamos el límite de distintos tipos de datos en 3 e insertemos valores con 5 tipos diferentes:
Cada inserción creará una parte de datos independiente con una columna Dynamic que contendrá un único tipo:
Ahora, fusionemos todas las partes en una sola y veamos qué ocurre:
Como podemos ver, ClickHouse mantuvo los tipos más frecuentes, UInt64 y Array(UInt64), como subcolumnas e insertó todos los demás tipos en datos compartidos.

Funciones JSONExtract con Dynamic

Todas las funciones JSONExtract* admiten el tipo Dynamic:

Formato de salida binario

En el formato RowBinary, los valores del tipo Dynamic se serializan en el siguiente formato:
Última modificación el 23 de julio de 2026