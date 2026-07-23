Dynamic, use la siguiente sintaxis:
Donde
<column_name> Dynamic(max_types=N)
N es un parámetro opcional entre
0 y
254 que indica cuántos tipos de datos diferentes pueden almacenarse como subcolumnas separadas dentro de una columna de tipo
Dynamic en un único bloque de datos almacenado por separado (por ejemplo, en una sola parte de datos de una tabla MergeTree). Si se supera este límite, todos los valores con tipos nuevos se almacenarán juntos en una estructura de datos compartida en formato binario. El valor predeterminado de
max_types es
32.
Uso del tipo
Crear Dynamic
Dynamic en la definición de la columna de una tabla:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
Uso de CAST con una columna ordinaria:
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 42 │ Int64 │
│ Hello, World! │ String │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │
└───────────────┴────────────────┘
SELECT 'Hello, World!'::Dynamic AS d, dynamicType(d);
Uso de CAST con la columna
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┐
│ Hello, World! │ String │
└───────────────┴────────────────┘
Variant:
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT multiIf((number % 3) = 0, number, (number % 3) = 1, range(number + 1), NULL)::Dynamic AS d, dynamicType(d) FROM numbers(3)
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ 0 │ UInt64 │
│ [0,1] │ Array(UInt64) │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└───────┴────────────────┘
El tipo
Lectura de tipos anidados de Dynamic como subcolumnas
Dynamic permite leer un único tipo anidado de una columna
Dynamic usando el nombre del tipo como subcolumna.
Así, si tiene una columna
d Dynamic, puede leer una subcolumna de cualquier tipo válido
T con la sintaxis
d.T;
esta subcolumna tendrá el tipo
Nullable(T) si
T puede estar dentro de
Nullable, y
T en caso contrario. Esta subcolumna
tendrá el mismo tamaño que la columna
Dynamic original y contendrá valores
NULL (o valores vacíos si
T no puede estar dentro de
Nullable)
en todas las filas en las que la columna
Dynamic original no sea del tipo
T.
Las subcolumnas de
Dynamic también pueden leerse usando la función
dynamicElement(dynamic_column, type_name).
Ejemplos:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), d.String, d.Int64, d.`Array(Int64)`, d.Date, d.`Array(String)` FROM test;
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─d.String──────┬─d.Int64─┬─d.Array(Int64)─┬─d.Date─┬─d.Array(String)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
└───────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────┴────────┴─────────────────┘
SELECT toTypeName(d.String), toTypeName(d.Int64), toTypeName(d.`Array(Int64)`), toTypeName(d.Date), toTypeName(d.`Array(String)`) FROM test LIMIT 1;
┌─toTypeName(d.String)─┬─toTypeName(d.Int64)─┬─toTypeName(d.Array(Int64))─┬─toTypeName(d.Date)─┬─toTypeName(d.Array(String))─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(Int64) │ Array(Int64) │ Nullable(Date) │ Array(String) │
└──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┘
SELECT d, dynamicType(d), dynamicElement(d, 'String'), dynamicElement(d, 'Int64'), dynamicElement(d, 'Array(Int64)'), dynamicElement(d, 'Date'), dynamicElement(d, 'Array(String)') FROM test;
Para saber qué variante se almacena en cada fila, se puede usar la función
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─dynamicElement(d, 'String')─┬─dynamicElement(d, 'Int64')─┬─dynamicElement(d, 'Array(Int64)')─┬─dynamicElement(d, 'Date')─┬─dynamicElement(d, 'Array(String)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
└───────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
dynamicType(dynamic_column). Devuelve un
String con el nombre del tipo de valor de cada fila (o
'None' si la fila es
NULL).
Ejemplo:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT dynamicType(d) FROM test;
┌─dynamicType(d)─┐
│ None │
│ Int64 │
│ String │
│ Array(Int64) │
└────────────────┘
Hay 4 conversiones posibles que pueden realizarse con una columna
Conversión entre una columna Dynamic y otras columnas
Dynamic.
Conversión de una columna ordinaria a una columna Dynamic
SELECT 'Hello, World!'::Dynamic AS d, dynamicType(d);
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┐
│ Hello, World! │ String │
└───────────────┴────────────────┘
Para analizar valores del tipo
Convertir una columna
Convertir una columna
String en una columna
Dynamic mediante el análisis
Dynamic desde una columna
String, puede habilitar el ajuste
cast_string_to_dynamic_use_inference:
SET cast_string_to_dynamic_use_inference = 1;
SELECT CAST(materialize(map('key1', '42', 'key2', 'true', 'key3', '2020-01-01')), 'Map(String, Dynamic)') as map_of_dynamic, mapApply((k, v) -> (k, dynamicType(v)), map_of_dynamic) as map_of_dynamic_types;
┌─map_of_dynamic──────────────────────────────┬─map_of_dynamic_types─────────────────────────┐
│ {'key1':42,'key2':true,'key3':'2020-01-01'} │ {'key1':'Int64','key2':'Bool','key3':'Date'} │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
Es posible convertir una columna
Conversión de una columna Dynamic a una columna ordinaria
Dynamic en una columna ordinaria. En este caso, todos los tipos anidados se convertirán a un tipo de destino:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('42.42'), (true), ('e10');
SELECT d::Nullable(Float64) FROM test;
┌─CAST(d, 'Nullable(Float64)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ 42.42 │
│ 1 │
│ 0 │
└──────────────────────────────┘
Convertir una columna Variant en una columna Dynamic
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('String'), ([1, 2, 3]);
SELECT v::Dynamic AS d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 42 │ UInt64 │
│ String │ String │
│ [1,2,3] │ Array(UInt64) │
└─────────┴────────────────┘
Si
Conversión de una columna Dynamic(max_types=N) a otra Dynamic(max_types=K)
K >= N, los datos no cambian durante la conversión:
CREATE TABLE test (d Dynamic(max_types=3)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), (43), ('42.42'), (true);
SELECT d::Dynamic(max_types=5) as d2, dynamicType(d2) FROM test;
Si
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ 42.42 │ String │
│ true │ Bool │
└───────┴────────────────┘
K < N, los valores con los tipos menos frecuentes se insertarán en una sola subcolumna especial, pero seguirán siendo accesibles:
CREATE TABLE test (d Dynamic(max_types=4)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), (43), ('42.42'), (true), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), d::Dynamic(max_types=2) as d2, dynamicType(d2), isDynamicElementInSharedData(d2) FROM test;
La función
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┬─d2──────┬─dynamicType(d2)─┬─isDynamicElementInSharedData(d2)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ false │
│ 42 │ Int64 │ 42 │ Int64 │ false │
│ 43 │ Int64 │ 43 │ Int64 │ false │
│ 42.42 │ String │ 42.42 │ String │ false │
│ true │ Bool │ true │ Bool │ true │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ [1,2,3] │ Array(Int64) │ true │
└─────────┴────────────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘
isDynamicElementInSharedData devuelve
true para las filas almacenadas en una estructura de datos compartida dentro de
Dynamic y, como podemos ver, la columna resultante contiene solo 2 tipos que no están almacenados en la estructura de datos compartida.
Si
K=0, todos los tipos se insertarán en una única subcolumna especial:
CREATE TABLE test (d Dynamic(max_types=4)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), (43), ('42.42'), (true), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), d::Dynamic(max_types=0) as d2, dynamicType(d2), isDynamicElementInSharedData(d2) FROM test;
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┬─d2──────┬─dynamicType(d2)─┬─isDynamicElementInSharedData(d2)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ false │
│ 42 │ Int64 │ 42 │ Int64 │ true │
│ 43 │ Int64 │ 43 │ Int64 │ true │
│ 42.42 │ String │ 42.42 │ String │ true │
│ true │ Bool │ true │ Bool │ true │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ [1,2,3] │ Array(Int64) │ true │
└─────────┴────────────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘
Todos los formatos de texto (TSV, CSV, CustomSeparated, Values, JSONEachRow, etc.) permiten leer el tipo
Lectura del tipo Dynamic a partir de los datos
Dynamic. Al analizar los datos, ClickHouse intenta inferir el tipo de cada valor y usarlo durante la inserción en una columna
Dynamic.
Ejemplo:
SELECT
d,
dynamicType(d),
dynamicElement(d, 'String') AS str,
dynamicElement(d, 'Int64') AS num,
dynamicElement(d, 'Float64') AS float,
dynamicElement(d, 'Date') AS date,
dynamicElement(d, 'Array(Int64)') AS arr
FROM format(JSONEachRow, 'd Dynamic', $$
{"d" : "Hello, World!"},
{"d" : 42},
{"d" : 42.42},
{"d" : "2020-01-01"},
{"d" : [1, 2, 3]}
$$)
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─str───────────┬──num─┬─float─┬───────date─┬─arr─────┐
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42.42 │ Float64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42.42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 2020-01-01 │ Date │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-01 │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────┴───────┴────────────┴─────────┘
La mayoría de las funciones admiten argumentos de tipo
Uso del tipo Dynamic en funciones
Dynamic. En este caso, la función se ejecuta de forma independiente sobre cada tipo de dato interno almacenado dentro de la columna
Dynamic.
Cuando el tipo de resultado de la función depende de los tipos de los argumentos, el resultado de dicha función ejecutada con argumentos
Dynamic será
Dynamic. Cuando el tipo de resultado de la función no depende de los tipos de los argumentos, el resultado será
Nullable(T), donde
T es el tipo de resultado habitual de esa función.
Ejemplos:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (1::Int8), (2::Int16), (3::Int32), (4::Int64);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 1 │ Int8 │
│ 2 │ Int16 │
│ 3 │ Int32 │
│ 4 │ Int64 │
└──────┴────────────────┘
SELECT d, d + 1 AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test;
┌─d────┬─res──┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Dynamic │ None │
│ 1 │ 2 │ Dynamic │ Int16 │
│ 2 │ 3 │ Dynamic │ Int32 │
│ 3 │ 4 │ Dynamic │ Int64 │
│ 4 │ 5 │ Dynamic │ Int64 │
└──────┴──────┴─────────────────┴──────────────────┘
SELECT d, d + d AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test;
┌─d────┬─res──┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Dynamic │ None │
│ 1 │ 2 │ Dynamic │ Int16 │
│ 2 │ 4 │ Dynamic │ Int32 │
│ 3 │ 6 │ Dynamic │ Int64 │
│ 4 │ 8 │ Dynamic │ Int64 │
└──────┴──────┴─────────────────┴──────────────────┘
SELECT d, d < 3 AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d────┬──res─┬─toTypeName(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(UInt8) │
│ 1 │ 1 │ Nullable(UInt8) │
│ 2 │ 1 │ Nullable(UInt8) │
│ 3 │ 0 │ Nullable(UInt8) │
│ 4 │ 0 │ Nullable(UInt8) │
└──────┴──────┴─────────────────┘
SELECT d, exp2(d) AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d────┬──res─┬─toTypeName(res)───┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Float64) │
│ 1 │ 2 │ Nullable(Float64) │
│ 2 │ 4 │ Nullable(Float64) │
│ 3 │ 8 │ Nullable(Float64) │
│ 4 │ 16 │ Nullable(Float64) │
└──────┴──────┴───────────────────┘
TRUNCATE TABLE test;
INSERT INTO test VALUES (NULL), ('str_1'), ('str_2');
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ str_1 │ String │
│ str_2 │ String │
└───────┴────────────────┘
SELECT d, upper(d) AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d─────┬─res───┬─toTypeName(res)──┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(String) │
│ str_1 │ STR_1 │ Nullable(String) │
│ str_2 │ STR_2 │ Nullable(String) │
└───────┴───────┴──────────────────┘
SELECT d, extract(d, '([0-3])') AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d─────┬─res──┬─toTypeName(res)──┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(String) │
│ str_1 │ 1 │ Nullable(String) │
│ str_2 │ 2 │ Nullable(String) │
└───────┴──────┴──────────────────┘
TRUNCATE TABLE test;
INSERT INTO test VALUES (NULL), ([1, 2]), ([3, 4]);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ [1,2] │ Array(Int64) │
│ [3,4] │ Array(Int64) │
└───────┴────────────────┘
SELECT d, d[1] AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test;
Si la función no puede ejecutarse con algún tipo dentro de la columna
┌─d─────┬─res──┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Dynamic │ None │
│ [1,2] │ 1 │ Dynamic │ Int64 │
│ [3,4] │ 3 │ Dynamic │ Int64 │
└───────┴──────┴─────────────────┴──────────────────┘
Dynamic, se lanzará la excepción:
INSERT INTO test VALUES (42), (43), ('str_1');
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ str_1 │ String │
└───────┴────────────────┘
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ [1,2] │ Array(Int64) │
│ [3,4] │ Array(Int64) │
└───────┴────────────────┘
SELECT d, d + 1 AS res, toTypeName(res), dynamicType(d) FROM test;
Podemos filtrar los tipos que no necesitamos:
Excepción recibida:
Code: 43. DB::Exception: Illegal types Array(Int64) and UInt8 of arguments of function plus: while executing 'FUNCTION plus(__table1.d : 3, 1_UInt8 :: 1) -> plus(__table1.d, 1_UInt8) Dynamic : 0'. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)
SELECT d, d + 1 AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test WHERE dynamicType(d) NOT IN ('String', 'Array(Int64)', 'None')
O extraiga el tipo requerido como subcolumna:
┌─d──┬─res─┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ 42 │ 43 │ Dynamic │ Int64 │
│ 43 │ 44 │ Dynamic │ Int64 │
└────┴─────┴─────────────────┴──────────────────┘
SELECT d, d.Int64 + 1 AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d─────┬──res─┬─toTypeName(res)─┐
│ 42 │ 43 │ Nullable(Int64) │
│ 43 │ 44 │ Nullable(Int64) │
│ str_1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
└───────┴──────┴─────────────────┘
┌─d─────┬──res─┬─toTypeName(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
│ [1,2] │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
│ [3,4] │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
└───────┴──────┴─────────────────┘
La configuración
Comportamiento ante incompatibilidades de tipo
dynamic_throw_on_type_mismatch controla qué ocurre cuando se aplica una función a una columna
Dynamic y el tipo real almacenado en una fila es incompatible con la función:
true(predeterminado) — lanzar una excepción (
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT) en la primera fila incompatible.
false— devolver
NULLpara las filas incompatibles y conservar el resultado en las filas compatibles.
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('world'), (123), (456);
-- Por defecto (lanzar excepción en caso de incompatibilidad): length() no acepta enteros, por lo que la consulta lanza una excepción.
SELECT length(d) FROM test; -- lanza ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT
-- Con throw deshabilitado: las filas incompatibles devuelven NULL.
SET dynamic_throw_on_type_mismatch = false;
SELECT d, length(d) FROM test ORDER BY d::String NULLS LAST;
┌─d─────┬─length(d)─┐
│ world │ 5 │
│ 123 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 456 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴───────────┘
En
Uso del tipo Dynamic en ORDER BY y GROUP BY
ORDER BY y
GROUP BY, los valores del tipo
Dynamic se comparan de forma similar a los valores del tipo
Variant:
El resultado del operador
< para los valores
d1, con tipo subyacente
T1, y
d2, con tipo subyacente
T2, de tipo
Dynamic se define de la siguiente manera:
- Si
T1 = T2 = T, el resultado será
d1.T < d2.T(se compararán los valores subyacentes).
- Si
T1 != T2, el resultado será
T1 < T2(se compararán los nombres de tipo).
Dynamic no está permitido en las claves de
GROUP BY/
ORDER BY; si quieres usarlo, ten en cuenta su regla especial de comparación y habilita la configuración
allow_suspicious_types_in_group_by/
allow_suspicious_types_in_order_by.
Ejemplos:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (42), (43), ('abc'), ('abd'), ([1, 2, 3]), ([]), (NULL);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┐
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ abc │ String │
│ abd │ String │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │
│ [] │ Array(Int64) │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────┴────────────────┘
SELECT d, dynamicType(d) FROM test ORDER BY d SETTINGS allow_suspicious_types_in_order_by=1;
Nota: los valores de tipos Dynamic con distintos tipos numéricos se consideran diferentes y no se comparan entre sí; en su lugar, se comparan sus nombres de tipo. Ejemplo:
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┐
│ [] │ Array(Int64) │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ abc │ String │
│ abd │ String │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────┴────────────────┘
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (1::UInt32), (1::Int64), (100::UInt32), (100::Int64);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test ORDER BY d SETTINGS allow_suspicious_types_in_order_by=1;
┌─d───┬─dynamicType(d)─┐
│ 1 │ Int64 │
│ 100 │ Int64 │
│ 1 │ UInt32 │
│ 100 │ UInt32 │
└─────┴────────────────┘
SELECT d, dynamicType(d) FROM test GROUP BY d SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by=1;
Nota: la regla de comparación descrita no se aplica durante la ejecución de funciones de comparación como
┌─d───┬─dynamicType(d)─┐
│ 1 │ Int64 │
│ 100 │ UInt32 │
│ 1 │ UInt32 │
│ 100 │ Int64 │
└─────┴────────────────┘
</
>/
= y otras, debido al comportamiento especial de las funciones con el tipo
Dynamic
El tipo de datos
Alcanzar el límite del número de distintos tipos de datos almacenados dentro de Dynamic
Dynamic solo puede almacenar un número limitado de distintos tipos de datos como subcolumnas separadas. De forma predeterminada, este límite es 32, pero puedes cambiarlo en la declaración del tipo mediante la sintaxis
Dynamic(max_types=N), donde N está entre 0 y 254 (debido a los detalles de implementación, es imposible tener más de 254 tipos de datos distintos que puedan almacenarse como subcolumnas independientes dentro de Dynamic).
Cuando se alcanza el límite, todos los tipos de datos nuevos insertados en la columna
Dynamic se insertarán en una única estructura de datos compartida que almacena valores con distintos tipos de datos en forma binaria.
Veamos qué sucede cuando se alcanza el límite en distintos escenarios.
Durante el análisis de los valores
Al alcanzar el límite durante el análisis de los datos
Dynamic en los datos, cuando se alcanza el límite para el bloque de datos actual, todos los valores nuevos se insertarán en la estructura de datos compartidos:
SELECT d, dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d) FROM format(JSONEachRow, 'd Dynamic(max_types=3)', '
{"d" : 42}
{"d" : [1, 2, 3]}
{"d" : "Hello, World!"}
{"d" : "2020-01-01"}
{"d" : ["str1", "str2", "str3"]}
{"d" : {"a" : 1, "b" : [1, 2, 3]}}
')
Como podemos ver, tras insertar 3 tipos de datos distintos,
┌─d──────────────────────┬─dynamicType(d)─────────────────┬─isDynamicElementInSharedData(d)─┐
│ 42 │ Int64 │ false │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ false │
│ Hello, World! │ String │ false │
│ 2020-01-01 │ Date │ true │
│ ['str1','str2','str3'] │ Array(String) │ true │
│ (1,[1,2,3]) │ Tuple(a Int64, b Array(Int64)) │ true │
└────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Int64,
Array(Int64) y
String, todos los tipos nuevos se insertaron en la estructura especial de datos compartidos.
Durante la combinación de varias partes de datos en una tabla MergeTree, la columna
Durante las combinaciones de partes de datos en motores de tabla MergeTree
Dynamic de la parte de datos resultante puede alcanzar el límite de distintos tipos de datos que pueden almacenarse en subcolumnas separadas y ya no podrá almacenar todos los tipos como subcolumnas procedentes de las partes de origen.
En ese caso, ClickHouse elige qué tipos permanecerán como subcolumnas separadas tras la combinación y qué tipos se insertarán en la estructura de datos compartida. En la mayoría de los casos, ClickHouse intenta conservar los tipos más frecuentes y almacenar los menos frecuentes en la estructura de datos compartida, aunque esto depende de la implementación.
Veamos un ejemplo de este tipo de combinación. Primero, creemos una tabla con una columna
Dynamic, establezcamos el límite de distintos tipos de datos en
3 e insertemos valores con
5 tipos diferentes:
Cada inserción creará una parte de datos independiente con una columna
CREATE TABLE test (id UInt64, d Dynamic(max_types=3)) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
SYSTEM STOP MERGES test;
INSERT INTO test SELECT number, number FROM numbers(5);
INSERT INTO test SELECT number, range(number) FROM numbers(4);
INSERT INTO test SELECT number, toDate(number) FROM numbers(3);
INSERT INTO test SELECT number, map(number, number) FROM numbers(2);
INSERT INTO test SELECT number, 'str_' || toString(number) FROM numbers(1);
Dynamic que contendrá un único tipo:
SELECT count(), dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d), _part FROM test GROUP BY _part, dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d) ORDER BY _part, count();
Ahora, fusionemos todas las partes en una sola y veamos qué ocurre:
┌─count()─┬─dynamicType(d)──────┬─isDynamicElementInSharedData(d)─┬─_part─────┐
│ 5 │ UInt64 │ false │ all_1_1_0 │
│ 4 │ Array(UInt64) │ false │ all_2_2_0 │
│ 3 │ Date │ false │ all_3_3_0 │
│ 2 │ Map(UInt64, UInt64) │ false │ all_4_4_0 │
│ 1 │ String │ false │ all_5_5_0 │
└─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┘
SYSTEM START MERGES test;
OPTIMIZE TABLE test FINAL;
SELECT count(), dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d), _part FROM test GROUP BY _part, dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d) ORDER BY _part, count() desc;
Como podemos ver, ClickHouse mantuvo los tipos más frecuentes,
┌─count()─┬─dynamicType(d)──────┬─isDynamicElementInSharedData(d)─┬─_part─────┐
│ 5 │ UInt64 │ false │ all_1_5_2 │
│ 4 │ Array(UInt64) │ false │ all_1_5_2 │
│ 3 │ Date │ false │ all_1_5_2 │
│ 2 │ Map(UInt64, UInt64) │ true │ all_1_5_2 │
│ 1 │ String │ true │ all_1_5_2 │
└─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┘
UInt64 y
Array(UInt64), como subcolumnas e insertó todos los demás tipos en datos compartidos.
Todas las funciones
Funciones JSONExtract con Dynamic
JSONExtract* admiten el tipo
Dynamic:
SELECT JSONExtract('{"a" : [1, 2, 3]}', 'a', 'Dynamic') AS dynamic, dynamicType(dynamic) AS dynamic_type;
┌─dynamic─┬─dynamic_type───────────┐
│ [1,2,3] │ Array(Nullable(Int64)) │
└─────────┴────────────────────────┘
SELECT JSONExtract('{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}}', 'obj', 'Map(String, Dynamic)') AS map_of_dynamics, mapApply((k, v) -> (k, dynamicType(v)), map_of_dynamics) AS map_of_dynamic_types
┌─map_of_dynamics──────────────────┬─map_of_dynamic_types────────────────────────────────────┐
│ {'a':42,'b':'Hello','c':[1,2,3]} │ {'a':'Int64','b':'String','c':'Array(Nullable(Int64))'} │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT JSONExtractKeysAndValues('{"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}', 'Dynamic') AS dynamics, arrayMap(x -> (x.1, dynamicType(x.2)), dynamics) AS dynamic_types
┌─dynamics───────────────────────────────┬─dynamic_types─────────────────────────────────────────────────┐
│ [('a',42),('b','Hello'),('c',[1,2,3])] │ [('a','Int64'),('b','String'),('c','Array(Nullable(Int64))')] │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el formato RowBinary, los valores del tipo
Formato de salida binario
Dynamic se serializan en el siguiente formato:
<binary_encoded_data_type><value_in_binary_format_according_to_the_data_type>