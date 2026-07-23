Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

La cantidad de bytes que se almacenan en el búfer de la memoria del servidor antes de enviar una respuesta HTTP al cliente o volcarlos en disco (cuando http_wait_end_of_query está habilitado).

Permite agregar o sobrescribir encabezados HTTP que el servidor devolverá en la respuesta cuando el resultado de la consulta sea correcto. Esto solo afecta a la interfaz HTTP.

Si el encabezado ya está establecido de forma predeterminada, el valor proporcionado lo sobrescribirá. Si el encabezado no estaba establecido de forma predeterminada, se agregará a la lista de encabezados. Los encabezados que el servidor establece de forma predeterminada y que este ajuste no sobrescribe permanecerán.

El ajuste permite establecer un encabezado con un valor constante. Actualmente no hay forma de establecer un encabezado con un valor calculado dinámicamente.

Ni los nombres ni los valores pueden contener caracteres de control ASCII.

Si implementa una aplicación de UI que permite a los usuarios modificar ajustes, pero al mismo tiempo toma decisiones en función de los encabezados devueltos, se recomienda restringir este ajuste a readonly.