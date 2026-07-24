Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si es true, la subconsulta de IN se ejecutará en cada réplica seguidora.

Permite usar vistas materializadas con réplicas paralelas

Permite que las réplicas paralelas ejecuten la consulta externa de una vista simple sobre tablas MergeTree (en lugar de la consulta interna de la vista), lo que mejora la paralelización entre nodos. También se aplica a las vistas UNION ALL cuyas ramas leen todas de tablas MergeTree diferentes.

Tiempo de espera, en milisegundos, para conectarse a una réplica remota durante la ejecución de consultas con réplicas paralelas. Si se agota el tiempo de espera, la réplica correspondiente no se utiliza para la ejecuc

Se trata de una configuración interna que no debe usarse directamente y representa un detalle de implementación del modo de ‘parallel replicas’. El servidor iniciador la establecerá automáticamente, en las consultas distribuidas, con el número de réplicas paralelas que participan en el procesamiento de la consulta.

Una expresión entera arbitraria que puede usarse para dividir el trabajo entre réplicas de una tabla específica. El valor puede ser cualquier expresión entera.

Se prefieren las expresiones simples que usan claves primarias.

Si la configuración se usa en un clúster que consta de un solo segmento con varias réplicas, esas réplicas se convertirán en segmentos virtuales. De lo contrario, se comportará igual que con la clave SAMPLE : usará varias réplicas de cada segmento.

Permite que el tipo de filtro range divida el trabajo de forma uniforme entre réplicas en función del rango personalizado [parallel_replicas_custom_key_range_lower, INT_MAX] .

[parallel_replicas_custom_key_range_lower, parallel_replicas_custom_key_range_upper] . Cuando se usa junto con parallel_replicas_custom_key_range_upper , permite que el filtro divida uniformemente el trabajo entre las réplicas para el rango

Nota: Esta configuración no hará que se filtren datos adicionales durante el procesamiento de consultas; más bien, cambia los puntos en los que el filtro de rango divide el intervalo [0, INT_MAX] para el procesamiento en paralelo.

Permite que el tipo de filtro range divida el trabajo de forma uniforme entre réplicas según el rango personalizado [0, parallel_replicas_custom_key_range_upper] . Un valor de 0 desactiva el límite superior y lo establece en el valor máximo de la expresión de clave personalizada.

[parallel_replicas_custom_key_range_lower, parallel_replicas_custom_key_range_upper] . Cuando se usa junto con parallel_replicas_custom_key_range_lower , permite que el filtro divida uniformemente el trabajo entre las réplicas para el rango

Nota: esta configuración no hará que se filtren datos adicionales durante el procesamiento de consultas; más bien, cambia los puntos en los que el filtro de rango divide el intervalo [0, INT_MAX] para el procesamiento paralelo

Permite trasladar los filtros a la parte de la consulta que ejecutan las réplicas paralelas

Sustituye los motores de las funciones de tabla por sus alternativas -Cluster

Si es true, ClickHouse también usará el algoritmo de réplicas paralelas en las tablas MergeTree no replicadas

El análisis de índices se realiza solo en el coordinador de réplicas y se omite en las demás réplicas. Solo surte efecto cuando parallel_replicas_local_pla

Usa la canalización local durante INSERT SELECT distribuido con réplicas paralelas

Generar el plan local para la réplica local

Las partes se dividen virtualmente en segmentos para distribuirlas entre réplicas para la lectura paralela. Esta configuración controla el tamaño de estos segmentos. No se recomienda cambiarla hasta que estés completamente seguro de lo que haces. El valor debe estar en el rango [128; 16384]

Limita el número de réplicas usadas en una consulta a (filas estimadas por leer / min_number_of_rows_per_replica). El máximo sigue estando limitado por ‘max_parallel_replicas’

Tipo de filtro que se utiliza con la clave personalizada para las réplicas paralelas. default - usa la operación de módulo sobre la clave personalizada, range - usa un filtro de rango sobre la clave personalizada utilizando todos los valores posibles del tipo de valor de la clave personalizada.

El analizador debe estar habilitado para usar réplicas paralelas. Si el analizador está deshabilitado, la ejecución de la consulta vuelve a la ejecución local, incluso si la lectura en paralelo desde réplicas está habilitada. No se admite usar réplicas paralelas sin el analizador habilitado

Representa el límite local/remoto de las réplicas paralelas como una transformación del plan. El planner crea un plan local básico; a continuación, se inserta un paso de división por encima del paso de lectura y se sustituye por una UNION de una lectura local y una lectura remota de la parte del plan situada por debajo del paso de división, de modo que ese fragmento se ejecute en las réplicas mientras el resto se ejecuta en el coordinator. Es experimental y tiene prioridad sobre parallel_replicas_local_plan .

Si es true, y JOIN puede ejecutarse con el algoritmo de réplicas paralelas, y todos los motores de almacenamiento de la parte derecha del JOIN son *MergeTree, se usará JOIN local en lugar de GLOBAL JOIN.

Cuando está habilitada (de forma predeterminada), la réplica local siempre se incluye en el conjunto de réplicas utilizadas para la lectura en paralelo. Cuando está deshabilitada, no se da preferencia a la réplica local y las réplicas se seleccionan únicamente mediante el algoritmo de balanceo de carga. Esto permite que las consultas con max_parallel_replicas = 1 se dirijan a otro nodo, lo que puede mejorar la localidad de la caché cuando muchas consultas cortas se distribuyen en un clúster.

La optimización de las proyecciones puede aplicarse en las réplicas paralelas. Solo surte efecto cuando parallel_replicas_local_plan está habilitado y aggregation_in_order está inactivo.