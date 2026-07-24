La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la system table
system.functions.
Introducido en: v1.1.0 Selecciona subcadenas de bytes consecutivos de los rangos
alphaTokens
a-z y
A-Z y devuelve un Array con las subcadenas seleccionadas.
Sintaxis
Alias:
alphaTokens(s[, max_substrings])
splitByAlpha
Argumentos
s— La cadena que se va a dividir.
String
max_substrings— Opcional. Cuando
max_substrings > 0, el número de subcadenas devueltas no será mayor que
max_substrings; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible.
Int64
s.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT alphaTokens('abca1abc');
Response
┌─alphaTokens('abca1abc')─┐
│ ['abca','abc'] │
└─────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Concatena las representaciones en forma de cadena de los valores incluidos en el array usando el separador proporcionado, que es un parámetro opcional cuyo valor predeterminado es una cadena vacía. Sintaxis
arrayStringConcat
Alias:
arrayStringConcat(arr[, separator])
array_to_string
Argumentos
arr— El array que se va a concatenar.
Array(T)
separator— Opcional. Cadena separadora. De forma predeterminada, una cadena vacía.
const String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayStringConcat(['12/05/2021', '12:50:00'], ' ') AS DateString;
Response
┌─DateString──────────┐
│ 12/05/2021 12:50:00 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Encuentra todos los grupos de una cadena mediante una expresión regular y devuelve un array de arrays, donde cada array contiene los fragmentos coincidentes de cada grupo, agrupados según el orden de aparición en la cadena de entrada. Sintaxis
extractAllGroupsVertical
Alias:
extractAllGroupsVertical(s, regexp)
extractAllGroups
Argumentos
s— Cadena de entrada de la que extraer.
Stringo
FixedString
regexp— Expresión regular con la que buscar coincidencias.
const Stringo
const FixedString
Array(Array(String))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
WITH '< Server: nginx
< Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Connection: keep-alive
' AS s
SELECT extractAllGroupsVertical(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\\n]+)');
Response
[['Server','nginx'],['Date','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT'],['Content-Type','text/html; charset=UTF-8'],['Connection','keep-alive']]
Introducido en: v26.7.0 Divide el texto en n-gramas usando la misma tokenización que un Diccionario Naive Bayes (el layout
naiveBayesNgrams
NAIVE_BAYES): modo
byte,
codepoint o
token, con padding de límites opcional. Úselo para crear los datos de entrenamiento preagregados
(ngram, class_id, count) que consume ese Diccionario, de modo que los n-gramas de entrenamiento coincidan exactamente con lo que
naiveBayesClassifier produce durante la consulta.
Sintaxis
Argumentos
naiveBayesNgrams(text, n, mode[, start_token, end_token])
text— Texto que se va a dividir en n-gramas.
String
n— Tamaño del n-grama, de 1 a 1024.
const UInt
mode— Modo de tokenización: ‘byte’, ‘codepoint’ o ‘token’.
const String
start_token— Opcional. Token delimitador antepuesto (n-1) veces al texto de entrada; un número para ‘byte’/‘codepoint’ y un literal para ‘token’. Vacío significa que no hay relleno.
const String
end_token— Opcional. Token delimitador añadido (n-1) veces al final del texto de entrada.
const String
Array(String)
Ejemplos
Bigramas de tokens
Query
SELECT naiveBayesNgrams('the cat sat', 2, 'token');
Bigramas de tokens con padding en los bordes
Response
['the cat','cat sat']
Query
SELECT naiveBayesNgrams('cat', 2, 'token', '<s>', '</s>');
Bigramas de bytes con relleno en los extremos (resultado mostrado en hexadecimal)
Response
['<s> cat','cat </s>']
Query
SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams('xy', 2, 'byte', '0x01', '0xFF'));
Bigramas de puntos de código con relleno en los límites (resultado mostrado en hexadecimal)
Response
['0178','7879','79FF']
Query
SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams('ab', 2, 'codepoint', '0x10FFFE', '0x10FFFF'));
Response
['F48FBFBE61','6162','62F48FBFBF']
Disponible desde: v21.11.0 Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de longitud
ngrams
N.
Sintaxis
Argumentos
ngrams(s, N)
s— Cadena de entrada.
Stringo
FixedString
N— La longitud del n-grama.
const UInt8/16/32/64
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ngrams('ClickHouse', 3);
Response
['Cli','lic','ick','ckH','kHo','Hou','ous','use']
Introducido en: v26.2.0 Invierte el orden de las subcadenas de una cadena separadas por un separador especificado. Esta función divide la cadena por el separador, invierte el orden de las partes resultantes y las vuelve a unir usando el mismo separador. Resulta útil para analizar nombres de dominio, rutas de archivo u otros datos jerárquicos en los que necesites invertir el orden de los componentes. Ejemplos:
reverseBySeparator
- reverseBySeparator(‘www.google.com’) devuelve ‘com.google.www’
- reverseBySeparator(‘a/b/c’, ’/’) devuelve ‘c/b/a’
- reverseBySeparator(‘x::y::z’, ’::’) devuelve ‘z::y::x’
Argumentos
reverseBySeparator(string[, separator])
string— La cadena de entrada cuyo orden de partes se va a invertir.
String
separator— La cadena separadora que se usa para identificar las partes. Si no se proporciona, se usa ’.’ (punto). Valor predeterminado: ’.’
String
String
Ejemplos
Inversión básica de dominios
Query
SELECT reverseBySeparator('www.google.com')
Ruta invertida
Response
'com.google.www'
Query
SELECT reverseBySeparator('a/b/c', '/')
Separador personalizado
Response
'c/b/a'
Query
SELECT reverseBySeparator('x::y::z', '::')
Caso especial con puntos
Response
'z::y::x'
Query
SELECT reverseBySeparator('.a.b.', '.')
Un solo elemento
Response
'.b.a.'
Query
SELECT reverseBySeparator('single')
Separador vacío
Response
'single'
Query
SELECT reverseBySeparator('abcde', '')
Response
'edcba'
Introducido en: v1.1.0 Divide una cadena en un Array de subcadenas usando como separador una cadena constante
splitByChar
separator de exactamente un carácter.
Se pueden obtener subcadenas vacías si el separador aparece al principio o al final de la cadena, o si hay varios separadores consecutivos.
Se pueden obtener subcadenas vacías cuando:
La configuración
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (valor predeterminado:
0) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del Array resultante cuando el argumento
max_substrings > 0.
- Un separador aparece al principio o al final de la cadena
- Hay varios separadores consecutivos
- La cadena original
sestá vacía
Argumentos
splitByChar(separator, s[, max_substrings])
separator— El separador debe ser un carácter de un solo byte.
String
s— La cadena que se debe dividir.
String
max_substrings— Opcional. Si
max_substrings > 0, el array devuelto contendrá como máximo
max_substringssubcadenas; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. El valor predeterminado es
0.
Int64
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT splitByChar(',', '1,2,3,abcde');
Response
┌─splitByChar(⋯2,3,abcde')─┐
│ ['1','2','3','abcde'] │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Divide en un array de subcadenas una cadena delimitada por caracteres de espacio en blanco y de puntuación.
splitByNonAlpha
Sintaxis
La configuración
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (predeterminada:
0) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array resultante cuando el argumento
max_substrings > 0.
Argumentos
splitByNonAlpha(s[, max_substrings])
s— La cadena que se va a dividir.
String
max_substrings— Opcional. Cuando
max_substrings > 0, las subcadenas devueltas no serán más de
max_substrings; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado:
0.
Int64
s.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT splitByNonAlpha('user@domain.com');
Response
['user','domain','com']
Introducido en: v21.6.0 Divide una cadena separada por la expresión regular proporcionada en un array de subcadenas. Si la expresión regular proporcionada está vacía, la cadena se dividirá en un array de caracteres individuales. Si no se encuentra ninguna coincidencia para la expresión regular, la cadena no se dividirá. Pueden seleccionarse subcadenas vacías cuando:
splitByRegexp
- se produce una coincidencia no vacía de la expresión regular al principio o al final de la cadena
- hay varias coincidencias no vacías consecutivas de la expresión regular
- la cadena original está vacía mientras que la expresión regular no lo está.
Sintaxis
La configuración
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (valor predeterminado:
0) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultados cuando el argumento
max_substrings > 0.
Argumentos
splitByRegexp(regexp, s[, max_substrings])
regexp— Expresión regular. Constante.
Stringo
FixedString
s— La cadena que se debe dividir.
String
max_substrings— Opcional. Cuando
max_substrings > 0, el número de subcadenas devueltas no será mayor que
max_substrings; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado:
0.
Int64
s.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT splitByRegexp('\\d+', 'a12bc23de345f');
Expresión regular vacía
Response
┌─splitByRegex⋯c23de345f')─┐
│ ['a12bc23de345f'] │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT splitByRegexp('', 'abcde');
Response
┌─splitByRegexp('', 'abcde')─┐
│ ['a','b','c','d','e'] │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Divide una cadena con un
splitByString
separator constante compuesto por varios caracteres en un array de subcadenas.
Si la cadena
separator está vacía, dividirá la cadena
s en un array de caracteres individuales.
Pueden seleccionarse subcadenas vacías cuando:
- Un separador no vacío aparece al principio o al final de la cadena
- Hay varios separadores no vacíos consecutivos
- La cadena original
sestá vacía mientras que el separador no lo está
Sintaxis
La configuración
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (valor predeterminado:
0) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultados cuando el argumento
max_substrings > 0.
Argumentos
splitByString(separator, s[, max_substrings])
separator— El separador.
String
s— La cadena que se va a dividir.
String
max_substrings— Opcional. Cuando
max_substrings > 0, el número de subcadenas devueltas no será mayor que
max_substrings; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado:
0.
Int64
s
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT splitByString(', ', '1, 2 3, 4,5, abcde');
Separador en blanco
Response
┌─splitByStrin⋯4,5, abcde')─┐
│ ['1','2 3','4,5','abcde'] │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT splitByString('', 'abcde');
Response
┌─splitByString('', 'abcde')─┐
│ ['a','b','c','d','e'] │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Divide una cadena separada por caracteres de espacio en blanco en un array de subcadenas.
splitByWhitespace
Sintaxis
La configuración
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (por defecto:
0) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultado cuando el argumento
max_substrings > 0.
Argumentos
splitByWhitespace(s[, max_substrings])
s— La cadena que se va a dividir.
String
max_substrings— Opcional. Cuando
max_substrings > 0, las subcadenas devueltas no serán más de
max_substrings; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado:
0.
Int64
s.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT splitByWhitespace(' 1! a, b. ');
Response
['1!','a,','b.']
Introducido en: v21.11.0 Divide una cadena en tokens usando el tokenizador indicado. Tokenizadores disponibles:
tokens
splitByNonAlphadivide cadenas por caracteres ASCII no alfanuméricos (consulte también la función splitByNonAlpha).
splitByString(S)divide cadenas usando determinadas cadenas separadoras
Sdefinidas por el usuario (consulte también la función splitByString). Los separadores pueden especificarse mediante un parámetro opcional; por ejemplo,
tokens(value, 'splitByString', [', ', '; ', '\n', '\\']). Tenga en cuenta que cada cadena puede constar de varios caracteres (
', 'en el ejemplo). La lista de separadores predeterminada, si no se especifica explícitamente, es un único espacio en blanco
[' '].
asciiCJKdivide cadenas en tokens usando reglas de límite de palabra de Unicode (similares a UAX #29). Los caracteres ASCII alfanuméricos y los guiones bajos forman tokens con conectores (
:para letras,
.y
'para caracteres del mismo tipo). Los caracteres Unicode no ASCII pasan a ser tokens de un solo carácter.
ngrams(N)divide cadenas en n-gramas de tamaño uniforme
N(consulte también la función ngrams). La longitud del n-grama puede especificarse mediante un parámetro entero opcional entre 1 y 8; por ejemplo,
tokens(value, 'ngrams', 3). El tamaño predeterminado del n-grama, si no se especifica explícitamente, es 3.
sparseGrams(min_length, max_length, min_cutoff_length)divide cadenas en n-gramas de longitud variable de al menos
min_lengthy como máximo
max_lengthcaracteres (inclusive) (consulte también la función sparseGrams). A menos que se especifique explícitamente,
min_lengthy
max_lengthtoman los valores predeterminados 3 y 100. Si se proporciona el parámetro
min_cutoff_length, solo se devuelven n-gramas con una longitud mayor o igual que
min_cutoff_length. En comparación con
ngrams(N), el tokenizador
sparseGramsproduce n-gramas de longitud variable, lo que permite una representación más flexible del texto original. Por ejemplo,
tokens(value, 'sparseGrams', 3, 5, 4)genera internamente 3-, 4- y 5-gramas a partir de la cadena de entrada, pero solo se devuelven los 4- y 5-gramas.
arrayno realiza tokenización; es decir, cada valor de fila es un token (consulte también la función array).
splitByString, si los tokens no forman un código prefijo, probablemente le convenga que la coincidencia dé prioridad a los separadores más largos.
Para ello, pase los separadores en orden descendente de longitud.
Por ejemplo, con separators =
['%21', '%'], la cadena
%21abc se tokenizaría como
['abc'], mientras que separators =
['%', '%21'] se tokenizaría como
['21ac'] (que probablemente no es lo que quería).
Sintaxis
Argumentos
tokens(value) -- tokenizador 'splitByNonAlpha'
tokens(value, 'splitByNonAlpha')
tokens(value, 'splitByString'[, separators])
tokens(value, 'asciiCJK')
tokens(value, 'ngrams'[, n])
tokens(value, 'sparseGrams'[, min_length, max_length[, min_cutoff_length]])
tokens(value, 'array')
value— La cadena de entrada.
Stringo
FixedString
tokenizer— El tokenizador que se va a usar. Los argumentos válidos son
splitByNonAlpha,
splitByString,
asciiCJK,
ngrams,
sparseGramsy
array. Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es
splitByNonAlpha.
const String
n— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
ngrams: un parámetro opcional que define la longitud de los ngrams. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es
3.
const UInt8
separators— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
split: un parámetro opcional que define las cadenas separadoras. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es
[' '].
const Array(String)
min_length— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
sparseGrams: un parámetro opcional que define la longitud mínima de los gramas; el valor predeterminado es 3.
const UInt8
max_length— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
sparseGrams: un parámetro opcional que define la longitud máxima de los gramas; el valor predeterminado es 100.
const UInt8
min_cutoff_length— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
sparseGrams: un parámetro opcional que define la longitud mínima de corte.
const UInt8
Array
Ejemplos
Tokenizador predeterminado
Query
SELECT tokens('test1,;\\\\ test2,;\\\\ test3,;\\\\ test4') AS tokens;
Tokenizador de ngramas
Response
['test1','test2','test3','test4']
Query
SELECT tokens('abc def', 'ngrams', 3) AS tokens;
Response
['abc','bc ','c d',' de','def']
Introducido en: v26.3.0 Divide una cadena de patrón LIKE en tokens mediante el tokenizador especificado. A diferencia de la función
tokensForLikePattern
tokens, esta función tiene en cuenta la semántica de los patrones LIKE
(como los caracteres comodín al principio y al final) y aplica reglas específicas del tokenizador
para extraer tokens significativos para la coincidencia de patrones.
Admite los mismos conjuntos de argumentos que la función
tokens; los argumentos
adicionales después de
tokenizer se interpretan según el
tokenizador seleccionado (por ejemplo,
n para
ngrams,
separators para
splitByString,
y
min_length /
max_length [/
min_cutoff_length] para
sparseGrams).
Esta función está pensada principalmente para tareas de depuración y pruebas,
y se utiliza internamente para analizar el comportamiento de la tokenización en patrones LIKE.
Sintaxis
Argumentos
tokensForLikePattern(value[, tokenizer[, tokenizer_specific_arguments...]])
value— La cadena de entrada.
Stringo
FixedString
tokenizer— El tokenizador que se utilizará. Los argumentos válidos son
splitByNonAlpha,
splitByString,
asciiCJK,
ngrams,
sparseGramsy
array. Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es
splitByNonAlpha.
const String
n— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
ngrams: un parámetro opcional que define la longitud de los ngrams. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es
3.
const UInt8
separators— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
split: un parámetro opcional que define las cadenas separadoras. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es
[' '].
const Array(String)
min_length— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
sparseGrams: un parámetro opcional que define la longitud mínima del gram; el valor predeterminado es 3.
const UInt8
max_length— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
sparseGrams: un parámetro opcional que define la longitud máxima del gram; el valor predeterminado es 100.
const UInt8
min_cutoff_length— Solo es relevante si el argumento
tokenizeres
sparseGrams: un parámetro opcional que define la longitud mínima de corte.
const UInt8
Array
Ejemplos
Tokenizador predeterminado
Query
SELECT tokensForLikePattern('%test1,test2,test3%') AS tokens;
Response
['test2']