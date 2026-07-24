Documentación sobre funciones de división de cadenas

La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la system table system.functions .

Introducido en: v1.1.0

Selecciona subcadenas de bytes consecutivos de los rangos a-z y A-Z y devuelve un Array con las subcadenas seleccionadas.

Sintaxis

alphaTokens(s[, max_substrings])

Alias: splitByAlpha

Argumentos

s — La cadena que se va a dividir. String

— La cadena que se va a dividir. max_substrings — Opcional. Cuando max_substrings > 0 , el número de subcadenas devueltas no será mayor que max_substrings ; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Int64

Valor devuelto

s . Array(String) Devuelve un Array de las subcadenas seleccionadas de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT alphaTokens( 'abca1abc' );

Response ┌─alphaTokens('abca1abc')─┐ │ ['abca','abc'] │ └─────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Concatena las representaciones en forma de cadena de los valores incluidos en el array usando el separador proporcionado, que es un parámetro opcional cuyo valor predeterminado es una cadena vacía.

Sintaxis

arrayStringConcat(arr[, separator])

Alias: array_to_string

Argumentos

arr — El array que se va a concatenar. Array(T)

— El array que se va a concatenar. separator — Opcional. Cadena separadora. De forma predeterminada, una cadena vacía. const String

Valor devuelto

Devuelve la cadena concatenada. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayStringConcat(['12/05/2021', '12:50:00'], ' ' ) AS DateString;

Response ┌─DateString──────────┐ │ 12/05/2021 12:50:00 │ └─────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Encuentra todos los grupos de una cadena mediante una expresión regular y devuelve un array de arrays, donde cada array contiene los fragmentos coincidentes de cada grupo, agrupados según el orden de aparición en la cadena de entrada.

Sintaxis

extractAllGroupsVertical(s, regexp)

Alias: extractAllGroups

Argumentos

s — Cadena de entrada de la que extraer. String o FixedString

— Cadena de entrada de la que extraer. o regexp — Expresión regular con la que buscar coincidencias. const String o const FixedString

Valor devuelto

Devuelve un array de arrays, donde cada array interno contiene los grupos capturados de una coincidencia. Cada coincidencia produce un array con elementos correspondientes a los grupos de captura de la expresión regular (grupo 1, grupo 2, etc.). Si no se encuentra ninguna coincidencia, devuelve un array vacío. Array(Array(String))

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query WITH '< Server: nginx < Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Connection: keep-alive ' AS s SELECT extractAllGroupsVertical(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\

]+)' );

Response [['Server','nginx'],['Date','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT'],['Content-Type','text/html; charset=UTF-8'],['Connection','keep-alive']]

Introducido en: v26.7.0

byte , codepoint o token , con padding de límites opcional. Úselo para crear los datos de entrenamiento preagregados (ngram, class_id, count) que consume ese Diccionario, de modo que los n-gramas de entrenamiento coincidan exactamente con lo que Divide el texto en n-gramas usando la misma tokenización que un Diccionario Naive Bayes (el layout NAIVE_BAYES ): modo, con padding de límites opcional. Úselo para crear los datos de entrenamiento preagregadosque consume ese Diccionario, de modo que los n-gramas de entrenamiento coincidan exactamente con lo que naiveBayesClassifier produce durante la consulta.

Sintaxis

naiveBayesNgrams( text , n, mode[, start_token, end_token])

Argumentos

text — Texto que se va a dividir en n-gramas. String

— Texto que se va a dividir en n-gramas. n — Tamaño del n-grama, de 1 a 1024. const UInt

— Tamaño del n-grama, de 1 a 1024. mode — Modo de tokenización: ‘byte’, ‘codepoint’ o ‘token’. const String

— Modo de tokenización: ‘byte’, ‘codepoint’ o ‘token’. start_token — Opcional. Token delimitador antepuesto (n-1) veces al texto de entrada; un número para ‘byte’/‘codepoint’ y un literal para ‘token’. Vacío significa que no hay relleno. const String

— Opcional. Token delimitador antepuesto (n-1) veces al texto de entrada; un número para ‘byte’/‘codepoint’ y un literal para ‘token’. Vacío significa que no hay relleno. end_token — Opcional. Token delimitador añadido (n-1) veces al final del texto de entrada. const String

Valor devuelto

Los n-gramas del texto de entrada. Array(String)

Ejemplos

Bigramas de tokens

Query SELECT naiveBayesNgrams( 'the cat sat' , 2 , 'token' );

Response ['the cat','cat sat']

Bigramas de tokens con padding en los bordes

Query SELECT naiveBayesNgrams( 'cat' , 2 , 'token' , '<s>' , '</s>' );

Response ['<s> cat','cat </s>']

Bigramas de bytes con relleno en los extremos (resultado mostrado en hexadecimal)

Query SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams( 'xy' , 2 , 'byte' , '0x01' , '0xFF' ));

Response ['0178','7879','79FF']

Bigramas de puntos de código con relleno en los límites (resultado mostrado en hexadecimal)

Query SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams( 'ab' , 2 , 'codepoint' , '0x10FFFE' , '0x10FFFF' ));

Response ['F48FBFBE61','6162','62F48FBFBF']

Disponible desde: v21.11.0

Divide una cadena UTF-8 en n-gramas de longitud N .

Sintaxis

ngrams(s, N)

Argumentos

s — Cadena de entrada. String o FixedString

— Cadena de entrada. o N — La longitud del n-grama. const UInt8/16/32/64

Valor devuelto

Devuelve un array de n-gramas. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ngrams( 'ClickHouse' , 3 );

Response ['Cli','lic','ick','ckH','kHo','Hou','ous','use']

Introducido en: v26.2.0

Invierte el orden de las subcadenas de una cadena separadas por un separador especificado. Esta función divide la cadena por el separador, invierte el orden de las partes resultantes y las vuelve a unir usando el mismo separador. Resulta útil para analizar nombres de dominio, rutas de archivo u otros datos jerárquicos en los que necesites invertir el orden de los componentes.

Ejemplos:

reverseBySeparator(‘www.google.com’) devuelve ‘com.google.www’

reverseBySeparator(‘a/b/c’, ’/’) devuelve ‘c/b/a’

reverseBySeparator(‘x::y::z’, ’::’) devuelve ‘z::y::x’

Sintaxis

reverseBySeparator(string[, separator])

Argumentos

string — La cadena de entrada cuyo orden de partes se va a invertir. String

— La cadena de entrada cuyo orden de partes se va a invertir. separator — La cadena separadora que se usa para identificar las partes. Si no se proporciona, se usa ’.’ (punto). Valor predeterminado: ’.’ String

Valor devuelto

Devuelve una cadena con las subcadenas de la cadena original ordenadas de derecha a izquierda, unidas por el mismo separador. String

Ejemplos

Inversión básica de dominios

Query SELECT reverseBySeparator( 'www.google.com' )

Response 'com.google.www'

Ruta invertida

Query SELECT reverseBySeparator( 'a/b/c' , '/' )

Response 'c/b/a'

Separador personalizado

Query SELECT reverseBySeparator( 'x::y::z' , '::' )

Response 'z::y::x'

Caso especial con puntos

Query SELECT reverseBySeparator( '.a.b.' , '.' )

Response '.b.a.'

Un solo elemento

Query SELECT reverseBySeparator( 'single' )

Response 'single'

Separador vacío

Query SELECT reverseBySeparator( 'abcde' , '' )

Response 'edcba'

Introducido en: v1.1.0

Divide una cadena en un Array de subcadenas usando como separador una cadena constante separator de exactamente un carácter. Se pueden obtener subcadenas vacías si el separador aparece al principio o al final de la cadena, o si hay varios separadores consecutivos.

0 ) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del Array resultante cuando el argumento max_substrings > 0 . La configuración splitby_max_substrings_includes_remaining_string (valor predeterminado:) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del Array resultante cuando el argumento

Se pueden obtener subcadenas vacías cuando:

Un separador aparece al principio o al final de la cadena

Hay varios separadores consecutivos

La cadena original s está vacía

Sintaxis

splitByChar(separator, s[, max_substrings])

Argumentos

separator — El separador debe ser un carácter de un solo byte. String

— El separador debe ser un carácter de un solo byte. s — La cadena que se debe dividir. String

— La cadena que se debe dividir. max_substrings — Opcional. Si max_substrings > 0 , el array devuelto contendrá como máximo max_substrings subcadenas; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. El valor predeterminado es 0 . Int64

Valor devuelto

Devuelve un array de las subcadenas seleccionadas. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT splitByChar( ',' , '1,2,3,abcde' );

Response ┌─splitByChar(⋯2,3,abcde')─┐ │ ['1','2','3','abcde'] │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Divide en un array de subcadenas una cadena delimitada por caracteres de espacio en blanco y de puntuación.

0 ) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array resultante cuando el argumento max_substrings > 0 . La configuración splitby_max_substrings_includes_remaining_string (predeterminada:) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array resultante cuando el argumento

Sintaxis

splitByNonAlpha(s[, max_substrings])

Argumentos

s — La cadena que se va a dividir. String

— La cadena que se va a dividir. max_substrings — Opcional. Cuando max_substrings > 0 , las subcadenas devueltas no serán más de max_substrings ; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado: 0 . Int64

Valor devuelto

s . Array(String) Devuelve un Array de subcadenas seleccionadas de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT splitByNonAlpha( 'user@domain.com' );

Response ['user','domain','com']

Introducido en: v21.6.0

Divide una cadena separada por la expresión regular proporcionada en un array de subcadenas. Si la expresión regular proporcionada está vacía, la cadena se dividirá en un array de caracteres individuales. Si no se encuentra ninguna coincidencia para la expresión regular, la cadena no se dividirá.

Pueden seleccionarse subcadenas vacías cuando:

se produce una coincidencia no vacía de la expresión regular al principio o al final de la cadena

hay varias coincidencias no vacías consecutivas de la expresión regular

la cadena original está vacía mientras que la expresión regular no lo está.

0 ) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultados cuando el argumento max_substrings > 0 . La configuración splitby_max_substrings_includes_remaining_string (valor predeterminado:) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultados cuando el argumento

Sintaxis

splitByRegexp(regexp, s[, max_substrings])

Argumentos

regexp — Expresión regular. Constante. String o FixedString

— Expresión regular. Constante. o s — La cadena que se debe dividir. String

— La cadena que se debe dividir. max_substrings — Opcional. Cuando max_substrings > 0 , el número de subcadenas devueltas no será mayor que max_substrings ; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado: 0 . Int64

Valor devuelto

s . Array(String) Devuelve un Array con las subcadenas seleccionadas de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT splitByRegexp( '\\d+' , 'a12bc23de345f' );

Response ┌─splitByRegex⋯c23de345f')─┐ │ ['a12bc23de345f'] │ └──────────────────────────┘

Expresión regular vacía

Query SELECT splitByRegexp( '' , 'abcde' );

Response ┌─splitByRegexp('', 'abcde')─┐ │ ['a','b','c','d','e'] │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Divide una cadena con un separator constante compuesto por varios caracteres en un array de subcadenas. Si la cadena separator está vacía, dividirá la cadena s en un array de caracteres individuales.

Pueden seleccionarse subcadenas vacías cuando:

Un separador no vacío aparece al principio o al final de la cadena

Hay varios separadores no vacíos consecutivos

La cadena original s está vacía mientras que el separador no lo está

0 ) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultados cuando el argumento max_substrings > 0 . La configuración splitby_max_substrings_includes_remaining_string (valor predeterminado:) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultados cuando el argumento

Sintaxis

splitByString(separator, s[, max_substrings])

Argumentos

separator — El separador. String

— El separador. s — La cadena que se va a dividir. String

— La cadena que se va a dividir. max_substrings — Opcional. Cuando max_substrings > 0 , el número de subcadenas devueltas no será mayor que max_substrings ; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado: 0 . Int64

Valor devuelto

s Array(String) Devuelve un array con las subcadenas obtenidas de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT splitByString( ', ' , '1, 2 3, 4,5, abcde' );

Response ┌─splitByStrin⋯4,5, abcde')─┐ │ ['1','2 3','4,5','abcde'] │ └───────────────────────────┘

Separador en blanco

Query SELECT splitByString( '' , 'abcde' );

Response ┌─splitByString('', 'abcde')─┐ │ ['a','b','c','d','e'] │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Divide una cadena separada por caracteres de espacio en blanco en un array de subcadenas.

0 ) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultado cuando el argumento max_substrings > 0 . La configuración splitby_max_substrings_includes_remaining_string (por defecto:) controla si la cadena restante se incluye en el último elemento del array de resultado cuando el argumento

Sintaxis

splitByWhitespace(s[, max_substrings])

Argumentos

s — La cadena que se va a dividir. String

— La cadena que se va a dividir. max_substrings — Opcional. Cuando max_substrings > 0 , las subcadenas devueltas no serán más de max_substrings ; de lo contrario, la función devolverá tantas subcadenas como sea posible. Valor predeterminado: 0 . Int64

Valor devuelto

s . Array(String) Devuelve un array con las subcadenas seleccionadas de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT splitByWhitespace( ' 1! a, b. ' );

Response ['1!','a,','b.']

Introducido en: v21.11.0

Divide una cadena en tokens usando el tokenizador indicado.

Tokenizadores disponibles:

splitByNonAlpha divide cadenas por caracteres ASCII no alfanuméricos (consulte también la función splitByNonAlpha).

divide cadenas por caracteres ASCII no alfanuméricos (consulte también la función splitByNonAlpha). splitByString(S) divide cadenas usando determinadas cadenas separadoras S definidas por el usuario (consulte también la función splitByString). Los separadores pueden especificarse mediante un parámetro opcional; por ejemplo, tokens(value, 'splitByString', [', ', '; ', '

', '\\']) . Tenga en cuenta que cada cadena puede constar de varios caracteres ( ', ' en el ejemplo). La lista de separadores predeterminada, si no se especifica explícitamente, es un único espacio en blanco [' '] .

divide cadenas usando determinadas cadenas separadoras definidas por el usuario (consulte también la función splitByString). Los separadores pueden especificarse mediante un parámetro opcional; por ejemplo, . Tenga en cuenta que cada cadena puede constar de varios caracteres ( en el ejemplo). La lista de separadores predeterminada, si no se especifica explícitamente, es un único espacio en blanco . asciiCJK divide cadenas en tokens usando reglas de límite de palabra de Unicode (similares a UAX #29). Los caracteres ASCII alfanuméricos y los guiones bajos forman tokens con conectores ( : para letras, . y ' para caracteres del mismo tipo). Los caracteres Unicode no ASCII pasan a ser tokens de un solo carácter.

divide cadenas en tokens usando reglas de límite de palabra de Unicode (similares a UAX #29). Los caracteres ASCII alfanuméricos y los guiones bajos forman tokens con conectores ( para letras, y para caracteres del mismo tipo). Los caracteres Unicode no ASCII pasan a ser tokens de un solo carácter. ngrams(N) divide cadenas en n-gramas de tamaño uniforme N (consulte también la función ngrams). La longitud del n-grama puede especificarse mediante un parámetro entero opcional entre 1 y 8; por ejemplo, tokens(value, 'ngrams', 3) . El tamaño predeterminado del n-grama, si no se especifica explícitamente, es 3.

divide cadenas en n-gramas de tamaño uniforme (consulte también la función ngrams). La longitud del n-grama puede especificarse mediante un parámetro entero opcional entre 1 y 8; por ejemplo, . El tamaño predeterminado del n-grama, si no se especifica explícitamente, es 3. sparseGrams(min_length, max_length, min_cutoff_length) divide cadenas en n-gramas de longitud variable de al menos min_length y como máximo max_length caracteres (inclusive) (consulte también la función sparseGrams). A menos que se especifique explícitamente, min_length y max_length toman los valores predeterminados 3 y 100. Si se proporciona el parámetro min_cutoff_length , solo se devuelven n-gramas con una longitud mayor o igual que min_cutoff_length . En comparación con ngrams(N) , el tokenizador sparseGrams produce n-gramas de longitud variable, lo que permite una representación más flexible del texto original. Por ejemplo, tokens(value, 'sparseGrams', 3, 5, 4) genera internamente 3-, 4- y 5-gramas a partir de la cadena de entrada, pero solo se devuelven los 4- y 5-gramas.

divide cadenas en n-gramas de longitud variable de al menos y como máximo caracteres (inclusive) (consulte también la función sparseGrams). A menos que se especifique explícitamente, y toman los valores predeterminados 3 y 100. Si se proporciona el parámetro , solo se devuelven n-gramas con una longitud mayor o igual que . En comparación con , el tokenizador produce n-gramas de longitud variable, lo que permite una representación más flexible del texto original. Por ejemplo, genera internamente 3-, 4- y 5-gramas a partir de la cadena de entrada, pero solo se devuelven los 4- y 5-gramas. array no realiza tokenización; es decir, cada valor de fila es un token (consulte también la función array).

splitByString , si los tokens no forman un ['%21', '%'] , la cadena %21abc se tokenizaría como ['abc'] , mientras que separators = ['%', '%21'] se tokenizaría como ['21ac'] (que probablemente no es lo que quería). En el caso del tokenizador, si los tokens no forman un código prefijo , probablemente le convenga que la coincidencia dé prioridad a los separadores más largos. Para ello, pase los separadores en orden descendente de longitud. Por ejemplo, con separators =, la cadenase tokenizaría como, mientras que separators =se tokenizaría como(que probablemente no es lo que quería).

Sintaxis

tokens( value ) -- tokenizador 'splitByNonAlpha' tokens( value , 'splitByNonAlpha' ) tokens( value , 'splitByString' [, separators]) tokens( value , 'asciiCJK' ) tokens( value , 'ngrams' [, n]) tokens( value , 'sparseGrams' [, min_length, max_length[, min_cutoff_length]]) tokens( value , 'array' )

Argumentos

value — La cadena de entrada. String o FixedString

— La cadena de entrada. o tokenizer — El tokenizador que se va a usar. Los argumentos válidos son splitByNonAlpha , splitByString , asciiCJK , ngrams , sparseGrams y array . Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es splitByNonAlpha . const String

— El tokenizador que se va a usar. Los argumentos válidos son , , , , y . Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es . n — Solo es relevante si el argumento tokenizer es ngrams : un parámetro opcional que define la longitud de los ngrams. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es 3 . const UInt8

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define la longitud de los ngrams. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es . separators — Solo es relevante si el argumento tokenizer es split : un parámetro opcional que define las cadenas separadoras. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es [' '] . const Array(String)

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define las cadenas separadoras. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es . min_length — Solo es relevante si el argumento tokenizer es sparseGrams : un parámetro opcional que define la longitud mínima de los gramas; el valor predeterminado es 3. const UInt8

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define la longitud mínima de los gramas; el valor predeterminado es 3. max_length — Solo es relevante si el argumento tokenizer es sparseGrams : un parámetro opcional que define la longitud máxima de los gramas; el valor predeterminado es 100. const UInt8

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define la longitud máxima de los gramas; el valor predeterminado es 100. min_cutoff_length — Solo es relevante si el argumento tokenizer es sparseGrams : un parámetro opcional que define la longitud mínima de corte. const UInt8

Valor devuelto

Devuelve el array de tokens resultante de la cadena de entrada. Array

Ejemplos

Tokenizador predeterminado

Query SELECT tokens( 'test1,;\\\\ test2,;\\\\ test3,;\\\\ test4' ) AS tokens;

Response ['test1','test2','test3','test4']

Tokenizador de ngramas

Query SELECT tokens( 'abc def' , 'ngrams' , 3 ) AS tokens;

Response ['abc','bc ','c d',' de','def']

Introducido en: v26.3.0

Divide una cadena de patrón LIKE en tokens mediante el tokenizador especificado.

A diferencia de la función tokens , esta función tiene en cuenta la semántica de los patrones LIKE (como los caracteres comodín al principio y al final) y aplica reglas específicas del tokenizador para extraer tokens significativos para la coincidencia de patrones.

Admite los mismos conjuntos de argumentos que la función tokens ; los argumentos adicionales después de tokenizer se interpretan según el tokenizador seleccionado (por ejemplo, n para ngrams , separators para splitByString , y min_length / max_length [/ min_cutoff_length ] para sparseGrams ).

Esta función está pensada principalmente para tareas de depuración y pruebas, y se utiliza internamente para analizar el comportamiento de la tokenización en patrones LIKE.

Sintaxis

tokensForLikePattern( value [, tokenizer[, tokenizer_specific_arguments...]])

Argumentos

value — La cadena de entrada. String o FixedString

— La cadena de entrada. o tokenizer — El tokenizador que se utilizará. Los argumentos válidos son splitByNonAlpha , splitByString , asciiCJK , ngrams , sparseGrams y array . Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es splitByNonAlpha . const String

— El tokenizador que se utilizará. Los argumentos válidos son , , , , y . Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es . n — Solo es relevante si el argumento tokenizer es ngrams : un parámetro opcional que define la longitud de los ngrams. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es 3 . const UInt8

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define la longitud de los ngrams. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es . separators — Solo es relevante si el argumento tokenizer es split : un parámetro opcional que define las cadenas separadoras. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es [' '] . const Array(String)

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define las cadenas separadoras. Si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es . min_length — Solo es relevante si el argumento tokenizer es sparseGrams : un parámetro opcional que define la longitud mínima del gram; el valor predeterminado es 3. const UInt8

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define la longitud mínima del gram; el valor predeterminado es 3. max_length — Solo es relevante si el argumento tokenizer es sparseGrams : un parámetro opcional que define la longitud máxima del gram; el valor predeterminado es 100. const UInt8

— Solo es relevante si el argumento es : un parámetro opcional que define la longitud máxima del gram; el valor predeterminado es 100. min_cutoff_length — Solo es relevante si el argumento tokenizer es sparseGrams : un parámetro opcional que define la longitud mínima de corte. const UInt8

Valor devuelto

Devuelve el array de tokens resultante de la cadena de entrada. Array

Ejemplos

Tokenizador predeterminado

Query SELECT tokensForLikePattern( '%test1,test2,test3%' ) AS tokens;