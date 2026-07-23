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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

dictionary_lazy_load

Controla la carga de un Diccionario cuando se especifica en la cláusula SETTINGS de CREATE DICTIONARY: 1 pospone la carga hasta el primer uso, 0 carga el Diccionario al crearlo y 'auto' usa la configuración del servidor dictionaries_lazy_load. No tiene efecto cuando se establece a nivel de sesión o de consulta.

dictionary_use_async_executor

Ejecuta una pipeline para leer el Diccionario source en varios hilos. Solo es compatible con diccionarios con Diccionario source local de CLICKHOUSE.

dictionary_validate_primary_key_type

Validar el tipo de clave primaria para los Diccionarios. De forma predeterminada, el tipo de id de los layouts simples se convierte implícitamente a UInt64.
Última modificación el 23 de julio de 2026