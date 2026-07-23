Controla la carga de un Diccionario cuando se especifica en la cláusula
dictionary_lazy_load
SETTINGS de
CREATE DICTIONARY:
1 pospone la carga hasta el primer uso,
0 carga el Diccionario al crearlo y
'auto' usa la configuración del servidor
dictionaries_lazy_load. No tiene efecto cuando se establece a nivel de sesión o de consulta.
Ejecuta una pipeline para leer el Diccionario source en varios hilos. Solo es compatible con diccionarios con Diccionario source local de CLICKHOUSE.
dictionary_use_async_executor
Validar el tipo de clave primaria para los Diccionarios. De forma predeterminada, el tipo de id de los layouts simples se convierte implícitamente a UInt64.