IN,
NOT IN,
GLOBAL IN y
GLOBAL NOT IN se tratan por separado, dado que su funcionalidad es bastante extensa.
El lado izquierdo del operador es una columna única o una tupla.
Ejemplos:
Si el lado izquierdo es una sola columna que forma parte del índice y el lado derecho es un conjunto de constantes, el sistema utiliza el índice para procesar la consulta. No liste demasiados valores de forma explícita (es decir, millones). Si el conjunto de datos es grande, colóquelo en una tabla temporal (por ejemplo, consulte la sección Datos externos para el procesamiento de consultas) y luego use una subconsulta. El lado derecho del operador puede ser un conjunto de expresiones constantes, un conjunto de tuplas con expresiones constantes (como se muestra en los ejemplos anteriores), o el nombre de una tabla de base de datos o una subconsulta
SELECT UserID IN (123, 456) FROM ...
SELECT (CounterID, UserID) IN ((34, 123), (101500, 456)) FROM ...
SELECT entre corchetes.
Por compatibilidad histórica, cuando el lado derecho es una única expresión
tuple, puede interpretarse como un conjunto de valores o como un único valor de tupla, dependiendo del lado izquierdo del operador
IN. Si el lado izquierdo es un valor escalar, ClickHouse trata los elementos de esta única expresión
tuple del lado derecho como valores
IN independientes:
Query
SELECT
1 IN (tuple(1, 2)) AS one_in_tuple,
2 IN (tuple(1, 2)) AS two_in_tuple,
3 IN (tuple(1, 2)) AS three_in_tuple;
Esto se comporta como
Response
┌─one_in_tuple─┬─two_in_tuple─┬─three_in_tuple─┐
│ 1 │ 1 │ 0 │
└──────────────┴──────────────┴────────────────┘
SELECT 1 IN (1, 2). Si el lado izquierdo también es una tupla, el lado derecho se interpreta como un conjunto de valores de tupla:
Query
SELECT tuple(1, 2) IN (tuple(1, 2)) AS tuple_in_tuple;
Este manejo especial se aplica únicamente cuando el lado derecho es una expresión
Response
┌─tuple_in_tuple─┐
│ 1 │
└────────────────┘
tuple simple. Un lado izquierdo escalar no puede compararse con un lado derecho que contenga múltiples valores de tupla:
Query
SELECT 1 IN (tuple(1, 2), tuple(3, 4));
ClickHouse permite que los tipos difieran en las partes izquierda y derecha de la subconsulta
Response
Code: 43. DB::Exception: Unsupported types for IN. First argument type UInt8. Second argument type Tuple(Tuple(UInt8, UInt8), Tuple(UInt8, UInt8)). (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)
IN.
En este caso, convierte el valor del lado derecho al tipo del lado izquierdo, como si la función accurateCastOrNull se aplicara al lado derecho.
Esto significa que el tipo de dato pasa a ser Nullable y, si la conversión
no puede realizarse, devuelve NULL.
Ejemplo
Query
SELECT '1' IN (SELECT 1);
Si el lado derecho del operador es el nombre de una tabla (por ejemplo,
Response
┌─in('1', _subquery49)─┐
│ 1 │
└──────────────────────┘
UserID IN users), esto equivale a la subconsulta
UserID IN (SELECT * FROM users). Use esto cuando trabaje con datos externos que se envían junto con la consulta. Por ejemplo, la consulta puede enviarse junto con un conjunto de IDs de usuario cargados en la tabla temporal ‘users’, que debe filtrarse.
Si el lado derecho del operador es un nombre de tabla que utiliza el motor Set (un conjunto de datos preparado que siempre se mantiene en RAM), el conjunto de datos no se recreará en cada consulta.
La subconsulta puede especificar más de una columna para filtrar tuplas.
Ejemplo:
Las columnas a la izquierda y a la derecha del operador
Query
SELECT (CounterID, UserID) IN (SELECT CounterID, UserID FROM ...) FROM ...
IN deben ser del mismo tipo.
El operador
IN y la subconsulta pueden aparecer en cualquier parte de la consulta, incluidas las funciones de agregación y las funciones lambda.
Ejemplo:
Query
SELECT
EventDate,
avg(UserID IN
(
SELECT UserID
FROM test.hits
WHERE EventDate = toDate('2014-03-17')
)) AS ratio
FROM test.hits
GROUP BY EventDate
ORDER BY EventDate ASC
Para cada día posterior al 17 de marzo, calcula el porcentaje de vistas de página realizadas por usuarios que visitaron el sitio el 17 de marzo. Una subconsulta en la cláusula
Response
┌──EventDate─┬────ratio─┐
│ 2014-03-17 │ 1 │
│ 2014-03-18 │ 0.807696 │
│ 2014-03-19 │ 0.755406 │
│ 2014-03-20 │ 0.723218 │
│ 2014-03-21 │ 0.697021 │
│ 2014-03-22 │ 0.647851 │
│ 2014-03-23 │ 0.648416 │
└────────────┴──────────┘
IN siempre se ejecuta una sola vez en un único servidor. No hay subconsultas dependientes.
Durante el procesamiento de la solicitud, el operador
Procesamiento de NULL
IN asume que el resultado de una operación con NULL siempre es igual a
0, independientemente de si
NULL está en el lado derecho o izquierdo del operador. Los valores
NULL no se incluyen en ningún conjunto de datos, no se corresponden entre sí y no pueden compararse si transform_null_in = 0.
A continuación se muestra un ejemplo con la tabla
t_null:
Al ejecutar la consulta
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ 3 │
└───┴──────┘
SELECT x FROM t_null WHERE y IN (NULL,3), se obtiene el siguiente resultado:
Puede ver que la fila en la que
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘
y = NULL queda descartada de los resultados de la consulta. Esto se debe a que ClickHouse no puede determinar si
NULL está incluido en el conjunto
(NULL,3), devuelve
0 como resultado de la operación y
SELECT excluye esta fila de la salida final.
SELECT y IN (NULL, 3)
FROM t_null
┌─in(y, tuple(NULL, 3))─┐
│ 0 │
│ 1 │
└───────────────────────┘
Existen dos opciones para los operadores
Subconsultas distribuidas
IN con subconsultas (similares a los operadores
JOIN): el
IN /
JOIN normal y el
GLOBAL IN /
GLOBAL JOIN. Se diferencian en cómo se ejecutan para el procesamiento distribuido de consultas.
Al usar el
Recuerda que los algoritmos descritos a continuación pueden funcionar de forma diferente según la opción de configuración
distributed_product_mode de Configuración.
IN regular, la consulta se envía a los servidores remotos, y cada uno de ellos ejecuta las subconsultas en la cláusula
IN o
JOIN.
Al usar
GLOBAL IN /
GLOBAL JOIN, primero se ejecutan todas las subconsultas para
GLOBAL IN /
GLOBAL JOIN y los resultados se recopilan en tablas temporales. A continuación, las tablas temporales se envían a cada servidor remoto, donde las consultas se ejecutan con estos datos temporales.
En
GLOBAL ... JOIN, el lado del join que se calcula como subconsulta depende del tipo de join: en los joins
LEFT e
INNER, se calcula la tabla derecha; en los joins
RIGHT, en cambio, se calcula la tabla izquierda, ya que la tabla derecha es el lado preservado y debe leerse desde los segmentos.
Para una consulta no distribuida, utilice
IN /
JOIN de forma habitual.
Tenga cuidado al usar subconsultas en las cláusulas
IN /
JOIN para el procesamiento distribuido de consultas.
Veamos algunos ejemplos. Supongamos que cada servidor del clúster tiene una local_table normal. Cada servidor también tiene una tabla distributed_table de tipo Distributed, que abarca todos los servidores del clúster.
Para una consulta a la distributed_table, la consulta se enviará a todos los servidores remotos y se ejecutará en ellos mediante la local_table.
Por ejemplo, la consulta
se enviará a todos los servidores remotos como
SELECT uniq(UserID) FROM distributed_table
y se ejecutan en cada uno de ellos en paralelo, hasta alcanzar la etapa en la que los resultados intermedios pueden combinarse. A continuación, los resultados intermedios se devuelven al servidor solicitante y se consolidan en él, para luego enviar el resultado final al cliente. Ahora examinemos una consulta con
SELECT uniq(UserID) FROM local_table
IN:
SELECT uniq(UserID) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN (SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34)
- Cálculo de la intersección entre las audiencias de dos sitios.
En otras palabras, el conjunto de datos de la cláusula
SELECT uniq(UserID) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN (SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34)
IN se recopilará en cada servidor de forma independiente, considerando únicamente los datos almacenados localmente en cada uno de ellos.
Esto funcionará de forma correcta y óptima si se ha preparado para este caso y ha distribuido los datos entre los servidores del clúster de modo que los datos de un único UserID residan íntegramente en un único servidor. En ese caso, todos los datos necesarios estarán disponibles localmente en cada servidor. De lo contrario, el resultado será inexacto. A esta variante de la consulta la denominamos “local IN”.
Para corregir el funcionamiento de la consulta cuando los datos están distribuidos aleatoriamente entre los servidores del clúster, puede especificar distributed_table dentro de una subconsulta. La consulta quedaría así:
Esta consulta se enviará a todos los servidores remotos como
SELECT uniq(UserID) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN (SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34)
La subconsulta comenzará a ejecutarse en cada servidor remoto. Dado que la subconsulta utiliza una tabla distribuida, la subconsulta presente en cada servidor remoto se reenviará a todos los servidores remotos de la siguiente manera:
SELECT uniq(UserID) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN (SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34)
Por ejemplo, si tiene un clúster de 100 servidores, ejecutar la consulta completa requerirá 10 000 solicitudes elementales, lo cual generalmente se considera inaceptable. En estos casos, siempre debe usar
SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34
GLOBAL IN en lugar de
IN. Veamos cómo funciona para la consulta:
El servidor solicitante ejecutará la subconsulta:
SELECT uniq(UserID) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID GLOBAL IN (SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34)
y el resultado se almacenará en una tabla temporal en RAM. A continuación, la solicitud se enviará a cada servidor remoto como:
SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34
La tabla temporal
SELECT uniq(UserID) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID GLOBAL IN _data1
_data1 se enviará a cada servidor remoto con la consulta (el nombre de la tabla temporal depende de la implementación).
Esto es más eficiente que usar el
IN normal. Sin embargo, tenga en cuenta los siguientes puntos:
- Al crear una tabla temporal, no se eliminan los duplicados de los datos. Para reducir el volumen de datos transmitidos por la red, especifique DISTINCT en la subconsulta. (No necesita hacer esto para un
INnormal).
- La tabla temporal se enviará a todos los servidores remotos. La transmisión no tiene en cuenta la topología de la red. Por ejemplo, si 10 servidores remotos residen en un centro de datos muy alejado del servidor que realiza la solicitud, los datos se enviarán 10 veces por el canal hacia el centro de datos remoto. Intente evitar conjuntos de datos grandes al usar
GLOBAL IN.
- Al transmitir datos a servidores remotos, no es posible configurar restricciones de ancho de banda de red. Podría sobrecargar la red.
- Intente distribuir los datos entre los servidores para no tener que usar
GLOBAL INde forma habitual.
- Si necesita usar
GLOBAL INcon frecuencia, planifique la ubicación del clúster de ClickHouse de modo que un único grupo de réplicas no resida en más de un centro de datos y que exista una red rápida entre ellas, para que una consulta pueda procesarse por completo dentro de un único centro de datos.
GLOBAL IN, en caso de que esa tabla local solo esté disponible en el servidor que realiza la solicitud y quiera usar sus datos en servidores remotos.
Puede utilizar
Subconsultas distribuidas y max_rows_in_set
max_rows_in_set y
max_bytes_in_set para controlar la cantidad de datos que se transfiere durante las consultas distribuidas.
Esto es especialmente importante si la consulta
GLOBAL IN devuelve una gran cantidad de datos. Considere el siguiente SQL:
Si
SELECT * FROM table1 WHERE col1 GLOBAL IN (SELECT col1 FROM table2 WHERE <some_predicate>)
some_predicate no es lo bastante selectivo, devolverá una gran cantidad de datos y causará problemas de rendimiento. En esos casos, conviene limitar la transferencia de datos por la red. Además, ten en cuenta que
set_overflow_mode está configurado como
throw (de forma predeterminada), lo que significa que se lanza una excepción cuando se alcanzan estos umbrales.
Cuando max_parallel_replicas es mayor que 1, las consultas distribuidas se transforman aún más. Por ejemplo:
Subconsultas distribuidas y max_parallel_replicas
en cada servidor, se transforma en:
SELECT CounterID, count() FROM distributed_table_1 WHERE UserID IN (SELECT UserID FROM local_table_2 WHERE CounterID < 100)
SETTINGS max_parallel_replicas=3
donde
SELECT CounterID, count() FROM local_table_1 WHERE UserID IN (SELECT UserID FROM local_table_2 WHERE CounterID < 100)
SETTINGS parallel_replicas_count=3, parallel_replicas_offset=M
M está entre
1 y
3, según la réplica en la que se esté ejecutando la consulta local.
Estas opciones de configuración afectan a cada tabla de la familia MergeTree de la consulta y tienen el mismo efecto que aplicar
SAMPLE 1/3 OFFSET (M-1)/3 a cada tabla.
Por lo tanto, añadir la opción de configuración max_parallel_replicas solo producirá resultados correctos si ambas tablas tienen el mismo esquema de replicación y se muestrean por UserID o por una subclave de este. En particular, si
local_table_2 no tiene una clave de muestreo, se obtendrán resultados incorrectos. La misma regla se aplica a
JOIN.
Una alternativa, si
local_table_2 no cumple los requisitos, es usar
GLOBAL IN o
GLOBAL JOIN.
Si una tabla no tiene una clave de muestreo, se pueden usar opciones más flexibles para parallel_replicas_custom_key, que pueden dar lugar a un comportamiento diferente y más óptimo.