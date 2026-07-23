Define cómo se convierten los tipos de MySQL en los tipos correspondientes de ClickHouse. Es una lista separada por comas con cualquier combinación de
mysql_datatypes_support_level
decimal,
datetime64,
date2Date32,
date2String o
geometry. Todas las correspondencias modernas (
decimal,
datetime64,
date2Date32,
geometry) están habilitadas de forma predeterminada.
decimal: convierte los tipos
NUMERICy
DECIMALa
Decimalcuando la precisión lo permite.
datetime64: convierte los tipos
DATETIMEy
TIMESTAMPa
DateTime64en lugar de
DateTimecuando la precisión no es
0.
date2Date32: convierte
DATEa
Date32en lugar de
Date. Tiene precedencia sobre
date2String.
date2String: convierte
DATEa
Stringen lugar de
Date. Queda sobrescrito por
datetime64.
geometry: convierte los tipos espaciales de MySQL (
LINESTRING,
POLYGON,
MULTILINESTRING,
MULTIPOLYGON) en los tipos geométricos correspondientes de ClickHouse, y el tipo genérico
GEOMETRYen el tipo general
Geometry.
POINTsiempre se convierte a
Pointindependientemente de esta opción. Como una columna genérica
GEOMETRYpuede contener cualquier subtipo, leer un valor cuyo subtipo no tiene equivalente en ClickHouse (
MULTIPOINT,
GEOMETRYCOLLECTION) genera una excepción en tiempo de lectura; las columnas declaradas como
MULTIPOINTo
GEOMETRYCOLLECTIONse asignan a
String.
El número máximo de filas en la inserción por lotes de MySQL del motor de almacenamiento MySQL