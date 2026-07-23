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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

mysql_datatypes_support_level

Define cómo se convierten los tipos de MySQL en los tipos correspondientes de ClickHouse. Es una lista separada por comas con cualquier combinación de decimal, datetime64, date2Date32, date2String o geometry. Todas las correspondencias modernas (decimal, datetime64, date2Date32, geometry) están habilitadas de forma predeterminada.
  • decimal: convierte los tipos NUMERIC y DECIMAL a Decimal cuando la precisión lo permite.
  • datetime64: convierte los tipos DATETIME y TIMESTAMP a DateTime64 en lugar de DateTime cuando la precisión no es 0.
  • date2Date32: convierte DATE a Date32 en lugar de Date. Tiene precedencia sobre date2String.
  • date2String: convierte DATE a String en lugar de Date. Queda sobrescrito por datetime64.
  • geometry: convierte los tipos espaciales de MySQL (LINESTRING, POLYGON, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON) en los tipos geométricos correspondientes de ClickHouse, y el tipo genérico GEOMETRY en el tipo general Geometry. POINT siempre se convierte a Point independientemente de esta opción. Como una columna genérica GEOMETRY puede contener cualquier subtipo, leer un valor cuyo subtipo no tiene equivalente en ClickHouse (MULTIPOINT, GEOMETRYCOLLECTION) genera una excepción en tiempo de lectura; las columnas declaradas como MULTIPOINT o GEOMETRYCOLLECTION se asignan a String.

mysql_max_rows_to_insert

El número máximo de filas en la inserción por lotes de MySQL del motor de almacenamiento MySQL
Última modificación el 23 de julio de 2026