Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Alias: distributed_directory_monitor_batch_inserts

Habilita/deshabilita el envío por lotes de los datos insertados.

Cuando el envío por lotes está habilitado, el motor de tabla Distributed intenta enviar varios archivos de datos insertados en una sola operación, en lugar de enviarlos por separado. El envío por lotes mejora el rendimiento del clúster al aprovechar mejor los recursos del servidor y de la red.

Valores posibles:

1 — Habilitado.

0 — Deshabilitado.

Alias: distributed_directory_monitor_max_sleep_time_ms

Intervalo máximo para que el motor de tabla Distributed envíe datos. Limita el crecimiento exponencial del intervalo establecido en el ajuste distributed_background_insert_sleep_time_ms

Valores posibles:

Un número entero positivo de milisegundos.

Alias: distributed_directory_monitor_sleep_time_ms

Intervalo base que utiliza el motor de tabla Distributed para enviar datos. El intervalo real aumenta exponencialmente en caso de errores.

Valores posibles:

Un número entero positivo de milisegundos.

Aliases: distributed_directory_monitor_split_batch_on_failure

Habilita o deshabilita la división de lotes cuando se producen fallos.

A veces, el envío de un lote concreto al segmento remoto puede fallar debido a algún pipeline posterior complejo (por ejemplo, MATERIALIZED VIEW con GROUP BY ) por errores como Memory limit exceeded u otros similares. En este caso, reintentar no servirá de ayuda (y esto bloqueará los envíos distribuidos de la tabla), pero enviar los archivos de ese lote uno por uno puede permitir que el INSERT se complete correctamente.

Por tanto, establecer esta configuración en 1 deshabilitará el procesamiento por lotes para esos lotes (es decir, deshabilitará temporalmente distributed_background_insert_batch para los lotes fallidos).

Valores posibles:

1 — Habilitado.

0 — Deshabilitado.

fsync_after_insert / fsync_directories para el motor de tabla Esta configuración también afecta a los lotes dañados (que pueden aparecer debido a una terminación anómala del servidor [máquina] y a la ausencia depara el motor de tabla Distributed ).

No debería depender de la división automática de lotes, ya que puede perjudicar al rendimiento.

Alias: insert_distributed_timeout

Tiempo de espera de la consulta de inserción en Distributed. Esta configuración solo se usa cuando insert_distributed_sync está habilitado. Un valor de cero significa que no hay tiempo de espera.