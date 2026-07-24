Ignorar los errores de la caché durante el almacenamiento en caché en operaciones de escritura (INSERT, merges)
throw_on_error_from_cache_on_write_operations
Permite controlar el comportamiento cuando se alcanza
throw_on_max_partitions_per_insert_block
max_partitions_per_insert_block.
Posibles valores:
true- Cuando un bloque de inserción alcanza
max_partitions_per_insert_block, se genera una excepción.
false- Registra una advertencia cuando se alcanza
max_partitions_per_insert_block.
Lanza una excepción si se usa una consulta no compatible dentro de una transacció