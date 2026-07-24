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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

throw_on_error_from_cache_on_write_operations

Ignorar los errores de la caché durante el almacenamiento en caché en operaciones de escritura (INSERT, merges)

throw_on_max_partitions_per_insert_block

Permite controlar el comportamiento cuando se alcanza max_partitions_per_insert_block. Posibles valores:
  • true - Cuando un bloque de inserción alcanza max_partitions_per_insert_block, se genera una excepción.
  • false - Registra una advertencia cuando se alcanza max_partitions_per_insert_block.
Esto puede ser útil si quiere entender el impacto en los usuarios al cambiar max_partitions_per_insert_block.

throw_on_unsupported_query_inside_transaction

Lanza una excepción si se usa una consulta no compatible dentro de una transacció
Última modificación el 24 de julio de 2026