Configuraciones de sesión de ClickHouse del grupo generado throw_on_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Ignorar los errores de la caché durante el almacenamiento en caché en operaciones de escritura (INSERT, merges)

Permite controlar el comportamiento cuando se alcanza max_partitions_per_insert_block .

Posibles valores:

true - Cuando un bloque de inserción alcanza max_partitions_per_insert_block , se genera una excepción.

- Cuando un bloque de inserción alcanza , se genera una excepción. false - Registra una advertencia cuando se alcanza max_partitions_per_insert_block .

Esto puede ser útil si quiere entender el impacto en los usuarios al cambiar max_partitions_per_insert_block

Lanza una excepción si se usa una consulta no compatible dentro de una transacció