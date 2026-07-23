Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Número máximo de filas en el conjunto para la optimización FINAL diferida. Si se supera, se recurre a FINAL normal.

El número máximo de filas distintas al usar DISTINCT.

Limita el número de filas en la estructura de datos del lado derecho (normalmente, una tabla hash) que se utiliza al hacer join entre tablas.

Esta configuración se aplica a las operaciones SELECT … JOIN y al motor de tabla Join

Si una consulta contiene varios joins, ClickHouse comprueba esta configuración para cada resultado intermedio. Cuando se alcanza el límite, la acción depende del join_algorithm elegido; consulte esa configuración para conocer el comportamiento de cada algoritmo (spill, re-partition, switch o throw/break según join_overflow_mode ).

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — Número ilimitado de filas.

El número máximo de filas de un conjunto de datos en la cláusula IN creada a partir de una subconsulta.

Tamaño máximo del conjunto para filtrar las tablas del join según los conjuntos de filas de cada una antes de realizar el join.

Posibles valores:

0 — Desactiva.

Cualquier entero positivo.

El número máximo de claves únicas recibidas de la agregación. Esta configuración permite limitar el consumo de memoria al agregar.

Si la agregación durante GROUP BY genera más del número especificado de filas (claves únicas de GROUP BY), el comportamiento vendrá determinado por ‘group_by_overflow_mode’, que de forma predeterminada es throw , aunque también puede cambiarse a un modo aproximado de GROUP BY.

El número máximo de filas que se pueden leer de una tabla al ejecutar una consulta. La restricción se comprueba para cada fragmento de datos procesado; se aplica solo a la expresión de tabla más profunda y, al leer desde un servidor remoto, se comprueba solo en el servidor remoto.

Número máximo de filas que se pueden leer de una tabla local en un nodo hoja al ejecutar una consulta distribuida. Aunque las consultas distribuidas pueden enviar varias subconsultas a cada segmento (hoja), este límite solo se comprobará en la etapa de lectura de los nodos hoja y se ignorará en la etapa de combinación de resultados del nodo raíz.

Por ejemplo, un clúster consta de 2 segmentos y cada segmento contiene una tabla con 100 filas. La consulta distribuida que debe leer todos los datos de ambas tablas con el ajuste max_rows_to_read=150 fallará, ya que en total habrá 200 filas. Una consulta con max_rows_to_read_leaf=150 se ejecutará correctamente, ya que los nodos hoja leerán como máximo 100 filas.

La restricción se comprueba para cada fragmento de datos procesado.

Este ajuste es inestable con prefer_localhost_replica=1 .

El número máximo de filas antes de la ordenación. Esto permite limitar el consumo de memoria durante la ordenación. Si es necesario procesar más registros que la cantidad especificada para la operación ORDER BY, el comportamiento vendrá determinado por sort_overflow_mode , que de forma predeterminada está configurado como throw .

Tamaño máximo (en filas) que puede pasarse a un servidor remoto o guardarse en una tabla temporal al ejecutar la sección GLOBAL IN/JOIN.