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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

update_parallel_mode

Determina el comportamiento de las consultas UPDATE concurrentes. Valores posibles:
  • sync - ejecutar secuencialmente todas las consultas UPDATE.
  • auto - ejecutar secuencialmente solo las consultas UPDATE con dependencias entre las columnas actualizadas en una consulta y las columnas utilizadas en las expresiones de otra consulta.
  • async - no sincronizar las consultas UPDATE.

update_sequential_consistency

Si es true, el conjunto de partes se actualiza a la versión más reciente antes de ejecutar la operación de actualización.
Última modificación el 23 de julio de 2026