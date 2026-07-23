Determina el comportamiento de las consultas
update_parallel_mode
UPDATE concurrentes.
Valores posibles:
sync- ejecutar secuencialmente todas las consultas
UPDATE.
auto- ejecutar secuencialmente solo las consultas
UPDATEcon dependencias entre las columnas actualizadas en una consulta y las columnas utilizadas en las expresiones de otra consulta.
async- no sincronizar las consultas
UPDATE.
Si es true, el conjunto de partes se actualiza a la versión más reciente antes de ejecutar la operación de actualización.