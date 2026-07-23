Uso máximo de memoria para las precargas. Valor predeterminado en Cloud: 10% de la memoria total.
filesystem_prefetch_max_memory_usage
Paso de prelectura en bytes. Cero significa
filesystem_prefetch_step_bytes
auto: el mejor paso de prelectura se determinará automáticamente de forma aproximada, pero puede que no sea el óptimo al 100 %. El valor real puede ser diferente debido a la configuración filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task
Paso de prelectura en marks. Cero significa
filesystem_prefetch_step_marks
auto: el paso de prelectura óptimo se deducirá automáticamente de forma aproximada, pero puede que no sea el mejor en todos los casos. El valor real puede ser distinto debido a la configuración filesystem_prefetch_min_bytes_for_single_read_task