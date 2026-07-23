El número mínimo de expresiones de agregación idénticas necesario para iniciar la compilación JIT. Solo funciona si el ajuste compile_aggregate_expressions está habilitado. Valores posibles:
min_count_to_compile_aggregate_expression
- Entero positivo.
- 0 — Las expresiones de agregación idénticas siempre se compilan con JIT.
Número mínimo de ejecuciones de la misma expresión antes de que se compile.
min_count_to_compile_expression
Número mínimo de veces que debe ejecutarse la misma expresión regular antes de compilarse.
min_count_to_compile_regular_expression
El número de descripciones de ordenación idénticas necesarias antes de compilarlas con JIT