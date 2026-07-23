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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se han generado automáticamente a partir del código fuente.

min_count_to_compile_aggregate_expression

El número mínimo de expresiones de agregación idénticas necesario para iniciar la compilación JIT. Solo funciona si el ajuste compile_aggregate_expressions está habilitado. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Las expresiones de agregación idénticas siempre se compilan con JIT.

min_count_to_compile_expression

Número mínimo de ejecuciones de la misma expresión antes de que se compile.

min_count_to_compile_regular_expression

Número mínimo de veces que debe ejecutarse la misma expresión regular antes de compilarse.

min_count_to_compile_sort_description

El número de descripciones de ordenación idénticas necesarias antes de compilarlas con JIT
Última modificación el 23 de julio de 2026