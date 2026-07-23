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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

show_data_lake_catalogs_in_system_tables

Permite mostrar catálogos de lago de datos en las tablas del sistema.

show_processlist_include_internal

Muestra los procesos internos auxiliares en la salida de la consulta SHOW PROCESSLIST. Los procesos internos incluyen recargas de diccionarios, recargas de vistas materializadas actualizables, SELECT auxiliares ejecutados en consultas SHOW ..., consultas auxiliares CREATE DATABASE ... ejecutadas internamente para manejar tablas dañadas, entre otros.

show_remote_databases_in_system_tables

Permite mostrar las bases de datos MySQL y PostgreSQL en las tablas del sistema.

show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil

Configura cómo se muestra la consulta SHOW TABLE. Valores posibles:
  • 0 — La consulta se mostrará sin el UUID de la tabla.
  • 1 — La consulta se mostrará con el UUID de la tabla.
Última modificación el 23 de julio de 2026