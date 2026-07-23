Permite mostrar catálogos de lago de datos en las tablas del sistema.
show_data_lake_catalogs_in_system_tables
Muestra los procesos internos auxiliares en la salida de la consulta
show_processlist_include_internal
SHOW PROCESSLIST.
Los procesos internos incluyen recargas de diccionarios, recargas de vistas materializadas actualizables,
SELECT auxiliares ejecutados en consultas
SHOW ..., consultas auxiliares
CREATE DATABASE ... ejecutadas internamente para manejar tablas dañadas, entre otros.
Permite mostrar las bases de datos
show_remote_databases_in_system_tables
MySQL y
PostgreSQL en las tablas del sistema.
Configura cómo se muestra la consulta
show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil
SHOW TABLE.
Valores posibles:
- 0 — La consulta se mostrará sin el UUID de la tabla.
- 1 — La consulta se mostrará con el UUID de la tabla.