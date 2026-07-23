Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Al leer un objeto desde S3 (o desde un almacenamiento compatible con S3, como GCS), compruebe que cada solicitud GET devuelva el mismo ETag que se observó al listar el objeto. Una sola lectura de archivo emite muchas solicitudes GET por rango; si el objeto se sobrescribe in situ entre ellas (por ejemplo, porque un proceso externo reescribe una clave fija), las lecturas podrían acabar ensamblándose a partir de dos generaciones distintas del objeto y dar lugar a una suma de comprobación corrupta o a un error de análisis. Cuando se detecta una discrepancia, la lectura falla con S3_OBJECT_CHANGED_DURING_READ en lugar de devolver datos incoherentes. Desactívelo solo para workloads que lean intencionadamente objetos que se estén sobrescribiendo y puedan tolerar lecturas incoherentes.

Activa la validación de los parámetros de solicitud de S3. Valores posibles: