Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado system_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite seleccionar eventos con valor cero de system.events

Algunos sistemas de monitorización requieren que se les envíen todos los valores de las métricas en cada checkpoint, incluso si el valor de la métrica es cero.

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Ejemplos

Consulta

SELECT * FROM system . events WHERE event = 'QueryMemoryLimitExceeded' ;

Resultado

Ok.

Consulta

SET system_events_show_zero_values = 1 ; SELECT * FROM system . events WHERE event = 'QueryMemoryLimitExceeded' ;

Resultado

┌─event────────────────────┬─value─┬─description───────────────────────────────────────────┐ │ QueryMemoryLimitExceeded │ 0 │ Number of times when memory limit exceeded for query. │ └──────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

Controla si los datos de histogramas con valor cero se escriben en la columna anidada histograms de system.metric_log .

De forma predeterminada, se omiten los histogramas cuyo count total de observaciones es cero y, dentro de cada histograma emitido, también se omiten del mapa histogram las entradas de bucket sin observaciones. Habilite esta opción para escribir todos los histogramas y todos los buckets independientemente del valor de count ; resulta útil para sistemas de monitorización que requieren que cada métrica aparezca en cada checkpoint.

Valores posibles: