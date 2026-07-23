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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

system_events_show_zero_values

Permite seleccionar eventos con valor cero de system.events. Algunos sistemas de monitorización requieren que se les envíen todos los valores de las métricas en cada checkpoint, incluso si el valor de la métrica es cero. Posibles valores:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.
Ejemplos Consulta
Resultado
Consulta
Resultado

system_metric_log_show_zero_values_in_histograms

Controla si los datos de histogramas con valor cero se escriben en la columna anidada histograms de system.metric_log. De forma predeterminada, se omiten los histogramas cuyo count total de observaciones es cero y, dentro de cada histograma emitido, también se omiten del mapa histogram las entradas de bucket sin observaciones. Habilite esta opción para escribir todos los histogramas y todos los buckets independientemente del valor de count; resulta útil para sistemas de monitorización que requieren que cada métrica aparezca en cada checkpoint. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado. Los histogramas con count = 0 no se emiten; los histogramas emitidos incluyen solo los buckets que recibieron al menos una observación.
  • 1 — Habilitado. Se escriben todos los histogramas y cada límite de bucket aparece en histogram.
Última modificación el 23 de julio de 2026