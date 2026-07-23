Permite seleccionar eventos con valor cero de
system_events_show_zero_values
system.events.
Algunos sistemas de monitorización requieren que se les envíen todos los valores de las métricas en cada checkpoint, incluso si el valor de la métrica es cero.
Posibles valores:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Resultado
SELECT * FROM system.events WHERE event='QueryMemoryLimitExceeded';
Consulta
Ok.
Resultado
SET system_events_show_zero_values = 1;
SELECT * FROM system.events WHERE event='QueryMemoryLimitExceeded';
┌─event────────────────────┬─value─┬─description───────────────────────────────────────────┐
│ QueryMemoryLimitExceeded │ 0 │ Number of times when memory limit exceeded for query. │
└──────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
Controla si los datos de histogramas con valor cero se escriben en la columna anidada
system_metric_log_show_zero_values_in_histograms
histograms de
system.metric_log.
De forma predeterminada, se omiten los histogramas cuyo
count total de observaciones es cero y, dentro de cada histograma emitido, también se omiten del mapa
histogram las entradas de bucket sin observaciones. Habilite esta opción para escribir todos los histogramas y todos los buckets independientemente del valor de
count; resulta útil para sistemas de monitorización que requieren que cada métrica aparezca en cada checkpoint.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado. Los histogramas con
count = 0no se emiten; los histogramas emitidos incluyen solo los buckets que recibieron al menos una observación.
- 1 — Habilitado. Se escriben todos los histogramas y cada límite de bucket aparece en
histogram.