Define el tamaño aproximado de un lote (en bytes) que se usa en el procesamiento distribuido de tareas en funciones de tabla cluster con granularidad de partición
cluster_table_function_buckets_batch_size
bucket. El sistema acumula datos hasta alcanzar al menos esta cantidad. El tamaño real puede ser ligeramente mayor para respetar los límites de los datos.
Controla cómo se dividen los datos en tareas al ejecutar una función de tabla cluster. Esta configuración define la granularidad de la distribución del trabajo en el clúster:
cluster_table_function_split_granularity
file— cada tarea procesa un archivo completo.
bucket— las tareas se crean para cada bloque de datos interno dentro de un archivo (por ejemplo, grupos de filas de Parquet).
bucket) puede mejorar el paralelismo al trabajar con un número reducido de archivos grandes.
Por ejemplo, si un archivo Parquet contiene varios grupos de filas, habilitar la granularidad
bucket permite que cada grupo se procese de forma independiente en distintos workers.