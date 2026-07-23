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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

cluster_table_function_buckets_batch_size

Define el tamaño aproximado de un lote (en bytes) que se usa en el procesamiento distribuido de tareas en funciones de tabla cluster con granularidad de partición bucket. El sistema acumula datos hasta alcanzar al menos esta cantidad. El tamaño real puede ser ligeramente mayor para respetar los límites de los datos.

cluster_table_function_split_granularity

Controla cómo se dividen los datos en tareas al ejecutar una función de tabla cluster. Esta configuración define la granularidad de la distribución del trabajo en el clúster:
  • file — cada tarea procesa un archivo completo.
  • bucket — las tareas se crean para cada bloque de datos interno dentro de un archivo (por ejemplo, grupos de filas de Parquet).
Elegir una granularidad más fina (como bucket) puede mejorar el paralelismo al trabajar con un número reducido de archivos grandes. Por ejemplo, si un archivo Parquet contiene varios grupos de filas, habilitar la granularidad bucket permite que cada grupo se procese de forma independiente en distintos workers.
Última modificación el 23 de julio de 2026