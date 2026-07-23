Configuraciones de sesión de ClickHouse en el grupo generado cluster_table_*.

Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Define el tamaño aproximado de un lote (en bytes) que se usa en el procesamiento distribuido de tareas en funciones de tabla cluster con granularidad de partición bucket . El sistema acumula datos hasta alcanzar al menos esta cantidad. El tamaño real puede ser ligeramente mayor para respetar los límites de los datos.

Controla cómo se dividen los datos en tareas al ejecutar una función de tabla cluster.

Esta configuración define la granularidad de la distribución del trabajo en el clúster:

file — cada tarea procesa un archivo completo.

— cada tarea procesa un archivo completo. bucket — las tareas se crean para cada bloque de datos interno dentro de un archivo (por ejemplo, grupos de filas de Parquet).