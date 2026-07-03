Puede usar UNION especificando explícitamente UNION ALL o UNION DISTINCT .

Si no especifica ALL ni DISTINCT , dependerá de la configuración union_default_mode . La diferencia entre UNION ALL y UNION DISTINCT es que UNION DISTINCT aplicará una operación de eliminación de duplicados al resultado de la unión; es equivalente a SELECT DISTINCT sobre una subconsulta que contiene UNION ALL .

Puede usar UNION para combinar cualquier número de consultas SELECT uniendo sus resultados. Ejemplo:

Query SELECT CounterID, 1 AS table , toInt64( count ()) AS c FROM test . hits GROUP BY CounterID UNION ALL SELECT CounterID, 2 AS table , sum (Sign) AS c FROM test . visits GROUP BY CounterID HAVING c > 0

Las columnas del resultado se emparejan por su índice (el orden dentro de SELECT ). Si los nombres de las columnas no coinciden, los nombres del resultado final se toman de la primera consulta.

La conversión de tipos se realiza en las uniones. Por ejemplo, si dos consultas que se combinan tienen el mismo campo con tipos Nullable y no Nullable de un tipo compatible, el UNION resultante tendrá un campo de tipo Nullable .

UNION pueden ir entre () . ORDER BY y UNION en una subconsulta en la cláusula Las consultas que forman parte depueden ir entre LIMIT se aplican a cada consulta por separado, no al resultado final. Si necesita aplicar una conversión al resultado final, puede colocar todas las consultas conen una subconsulta en la cláusula FROM

UNION sin especificar explícitamente UNION ALL o UNION DISTINCT , puede indicar el modo de unión mediante la configuración ALL , DISTINCT o una cadena vacía. Sin embargo, si usa UNION con la configuración union_default_mode establecida en una cadena vacía, se lanzará una excepción. Los siguientes ejemplos muestran los resultados de las consultas con distintos valores de esta configuración. Si usasin especificar explícitamente, puede indicar el modo de unión mediante la configuración union_default_mode . Los valores de esta configuración pueden sero una cadena vacía. Sin embargo, si usacon la configuraciónestablecida en una cadena vacía, se lanzará una excepción. Los siguientes ejemplos muestran los resultados de las consultas con distintos valores de esta configuración.

Query SET union_default_mode = 'DISTINCT' ; SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 2 ;

Response ┌─1─┐ │ 1 │ └───┘ ┌─1─┐ │ 2 │ └───┘ ┌─1─┐ │ 3 │ └───┘

Query SET union_default_mode = 'ALL' ; SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 2 ;

Response ┌─1─┐ │ 1 │ └───┘ ┌─1─┐ │ 2 │ └───┘ ┌─1─┐ │ 2 │ └───┘ ┌─1─┐ │ 3 │ └───┘

Las consultas que forman parte de UNION/UNION ALL/UNION DISTINCT pueden ejecutarse simultáneamente y sus resultados pueden mezclarse.

Ver también