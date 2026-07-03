UNION especificando explícitamente
UNION ALL o
UNION DISTINCT.
Si no especifica
ALL ni
DISTINCT, dependerá de la configuración
union_default_mode. La diferencia entre
UNION ALL y
UNION DISTINCT es que
UNION DISTINCT aplicará una operación de eliminación de duplicados al resultado de la unión; es equivalente a
SELECT DISTINCT sobre una subconsulta que contiene
UNION ALL.
Puede usar
UNION para combinar cualquier número de consultas
SELECT uniendo sus resultados. Ejemplo:
Las columnas del resultado se emparejan por su índice (el orden dentro de
Query
SELECT CounterID, 1 AS table, toInt64(count()) AS c
FROM test.hits
GROUP BY CounterID
UNION ALL
SELECT CounterID, 2 AS table, sum(Sign) AS c
FROM test.visits
GROUP BY CounterID
HAVING c > 0
SELECT). Si los nombres de las columnas no coinciden, los nombres del resultado final se toman de la primera consulta.
La conversión de tipos se realiza en las uniones. Por ejemplo, si dos consultas que se combinan tienen el mismo campo con tipos
Nullable y no
Nullable de un tipo compatible, el
UNION resultante tendrá un campo de tipo
Nullable.
Las consultas que forman parte de
UNION pueden ir entre
(). ORDER BY y LIMIT se aplican a cada consulta por separado, no al resultado final. Si necesita aplicar una conversión al resultado final, puede colocar todas las consultas con
UNION en una subconsulta en la cláusula FROM.
Si usa
UNION sin especificar explícitamente
UNION ALL o
UNION DISTINCT, puede indicar el modo de unión mediante la configuración union_default_mode. Los valores de esta configuración pueden ser
ALL,
DISTINCT o una cadena vacía. Sin embargo, si usa
UNION con la configuración
union_default_mode establecida en una cadena vacía, se lanzará una excepción. Los siguientes ejemplos muestran los resultados de las consultas con distintos valores de esta configuración.
Query
SET union_default_mode = 'DISTINCT';
SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 2;
Response
┌─1─┐
│ 1 │
└───┘
┌─1─┐
│ 2 │
└───┘
┌─1─┐
│ 3 │
└───┘
Query
SET union_default_mode = 'ALL';
SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 2;
Las consultas que forman parte de
Response
┌─1─┐
│ 1 │
└───┘
┌─1─┐
│ 2 │
└───┘
┌─1─┐
│ 2 │
└───┘
┌─1─┐
│ 3 │
└───┘
UNION/UNION ALL/UNION DISTINCT pueden ejecutarse simultáneamente y sus resultados pueden mezclarse.
Ver también
- Configuración insert_null_as_default.
- Configuración union_default_mode.