El volumen mínimo de datos necesario para usar acceso directo de E/S al disco de almacenamiento. ClickHouse usa esta configuración al leer datos de tablas. Si el volumen total de almacenamiento de todos los datos que se van a leer supera
min_bytes_to_use_direct_io
min_bytes_to_use_direct_io bytes, ClickHouse lee los datos desde el disco de almacenamiento con la opción
O_DIRECT.
Valores posibles:
- 0 — La E/S directa está deshabilitada.
- Entero positivo.
Esta es una configuración experimental. Establece la cantidad mínima de memoria para leer archivos grandes sin copiar datos del kernel al espacio de usuario. El umbral recomendado es de aproximadamente 64 MB, porque mmap/munmap es lento. Solo tiene sentido para archivos grandes y solo resulta útil si los datos residen en la caché de páginas. Valores posibles:
min_bytes_to_use_mmap_io
- Entero positivo.
- 0 — Los archivos grandes se leen únicamente copiando datos del kernel al espacio de usuario.