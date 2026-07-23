Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado min_bytes_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

El volumen mínimo de datos necesario para usar acceso directo de E/S al disco de almacenamiento.

ClickHouse usa esta configuración al leer datos de tablas. Si el volumen total de almacenamiento de todos los datos que se van a leer supera min_bytes_to_use_direct_io bytes, ClickHouse lee los datos desde el disco de almacenamiento con la opción O_DIRECT .

Valores posibles:

0 — La E/S directa está deshabilitada.

Entero positivo.

Esta es una configuración experimental. Establece la cantidad mínima de memoria para leer archivos grandes sin copiar datos del kernel al espacio de usuario. El umbral recomendado es de aproximadamente 64 MB, porque mmap/munmap es lento. Solo tiene sentido para archivos grandes y solo resulta útil si los datos residen en la caché de páginas.

Valores posibles: