Una expresión de filtro adicional que se aplica al resultado de la consulta
additional_result_filter
SELECT.
Esta configuración no se aplica a ninguna subconsulta.
Ejemplo
INSERT INTO table_1 VALUES (1, 'a'), (2, 'bb'), (3, 'ccc'), (4, 'dddd');
SElECT * FROM table_1;
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ bb │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘
SELECT *
FROM table_1
SETTINGS additional_result_filter = 'x != 2'
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘
Una expresión de filtro adicional que se aplica después de leer de la tabla especificada. Ejemplo
additional_table_filters
INSERT INTO table_1 VALUES (1, 'a'), (2, 'bb'), (3, 'ccc'), (4, 'dddd');
SELECT * FROM table_1;
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ bb │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘
SELECT *
FROM table_1
SETTINGS additional_table_filters = {'table_1': 'x != 2'}
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘