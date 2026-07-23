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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

additional_result_filter

Una expresión de filtro adicional que se aplica al resultado de la consulta SELECT. Esta configuración no se aplica a ninguna subconsulta. Ejemplo

additional_table_filters

Una expresión de filtro adicional que se aplica después de leer de la tabla especificada. Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026