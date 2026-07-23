Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Valor predeterminado de Cloud: la mitad de la memoria por réplica.

GROUP BY en memoria externa. (Véase Habilita o deshabilita la ejecución de cláusulasen memoria externa. (Véase GROUP BY en memoria externa

Valores posibles:

Volumen máximo de RAM (en bytes) que puede usar una sola operación GROUP BY.

0 — GROUP BY en memoria externa deshabilitado.

Si el uso de memoria durante las operaciones de GROUP BY supera este umbral en bytes, active el modo de ‘aggregación externa’ (volcar datos a disco). El valor recomendado es la mitad de la memoria disponible del sistema.

Si se establece en un valor distinto de cero y join_algorithm es hash , parallel_hash , default o auto , el hash join se convertirá automáticamente en grace hash join para habilitar el volcado a disco cuando los datos del lado derecho superen esta cantidad de bytes. Cuando se establece en 0 (valor predeterminado), este umbral absoluto en bytes se desactiva, pero el volcado automático puede seguir produciéndose mediante max_bytes_ratio_before_external_join (cuyo valor predeterminado es 0.5 ); establezca ambos en 0 para desactivar por completo el volcado automático. Impide la optimización de read in order a través de join.

Valor predeterminado en Cloud: la mitad de la memoria por réplica.

ORDER BY en memoria externa. Consulte Habilita o deshabilita la ejecución de cláusulasen memoria externa. Consulte Detalles de implementación de ORDER BY Si el uso de memoria durante la operación ORDER BY supera este umbral en bytes, se activa el modo de “ordenación externa” (volcado de datos a disco).

Valores posibles:

Volumen máximo de RAM (en bytes) que puede usar una única operación ORDER BY. El valor recomendado es la mitad de la memoria disponible del sistema

0 — ORDER BY en memoria externa deshabilitado.

En caso de usar ORDER BY con LIMIT, cuando el uso de memoria supere el umbral especificado, realiza pasos adicionales de combinación de bloques antes de la fusión final para conservar solo las primeras filas del LIMIT.

Número máximo de bytes en el conjunto para la optimización FINAL diferida. Si se supera, se recurre a FINAL normal.

El número máximo de bytes del estado en memoria (en bytes sin comprimir) que utiliza una tabla hash al usar DISTINCT.

El tamaño máximo en bytes de la estructura de datos del lado derecho (normalmente, una tabla hash) que se utiliza al unir tablas.

Si una consulta contiene varios joins, ClickHouse comprueba esta configuración en cada resultado intermedio. Cuando se alcanza el límite, la acción depende del join_algorithm elegido; consulta esa configuración para ver el comportamiento de cada algoritmo (spill, re-partition, switch o throw/break según join_overflow_mode ).

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — El control de memoria está deshabilitado.

El número máximo de bytes (de datos no comprimidos) que puede usar un Set de la cláusula IN creado a partir de una subconsulta.

La proporción de la memoria disponible que puede usarse para GROUP BY . Una vez alcanzado este valor, se utiliza memoria externa para la agregación.

Por ejemplo, si se establece en 0.6 , GROUP BY permitirá usar el 60 % de la memoria disponible (para server/user/merges) al inicio de la ejecución; a partir de ese momento, empezará a usar agregación externa.

La proporción de memoria disponible que se permite para JOIN . Una vez alcanzada, el hash join se convertirá en grace hash join para volcar en disco los datos del lado derecho.

Por ejemplo, si se establece en 0.6 , JOIN permitirá usar el 60% de la memoria disponible (para server/user/merges) para la tabla hash del lado derecho al comienzo de la ejecución; a partir de ese momento, comenzará a volcar datos a disco.

Si se establecen tanto max_bytes_before_external_join como max_bytes_ratio_before_external_join , se usa el umbral resultante más bajo. Si la proporción es 0 , solo se aplica la configuración absoluta.

Solo tiene efecto cuando join_algorithm es hash , parallel_hash , default o auto y hay configurada una ruta de datos temporales.

La proporción de la memoria disponible que puede usarse para ORDER BY . Al alcanzarse, se utiliza la ordenación externa.

Por ejemplo, si se establece en 0.6 , ORDER BY permitirá usar el 60% de la memoria disponible (para server/user/merges) al inicio de la ejecución; a partir de ese momento, empezará a usar ordenación externa.

Tenga en cuenta que max_bytes_before_external_sort sigue respetándose; el volcado a disco solo se realizará si el bloque de ordenación es mayor que max_bytes_before_external_sort .

El número máximo de bytes (de datos sin comprimir) que se pueden leer de una tabla al ejecutar una consulta. La restricción se comprueba para cada fragmento de datos procesado, se aplica solo a la expresión de tabla más interna y, al leer desde un servidor remoto, se comprueba solo en el servidor remoto.

La cantidad máxima de bytes (de datos sin comprimir) que se pueden leer de una tabla local en un nodo hoja al ejecutar una consulta distribuida. Aunque las consultas distribuidas pueden emitir varias subconsultas a cada segmento (hoja), este límite solo se comprobará en la etapa de lectura en los nodos hoja y se ignorará en la etapa de combinación de resultados en el nodo raíz.

Por ejemplo, un clúster consta de 2 segmentos y cada segmento contiene una tabla con 100 bytes de datos. Una consulta distribuida que deba leer todos los datos de ambas tablas con la configuración max_bytes_to_read=150 fallará, ya que en total serán 200 bytes. Una consulta con max_bytes_to_read_leaf=150 tendrá éxito, puesto que los nodos hoja leerán como máximo 100 bytes.

La restricción se comprueba para cada fragmento de datos procesado.

Esta configuración es inestable con prefer_localhost_replica=1 .

El número máximo de bytes antes de la ordenación. Si es necesario procesar una cantidad de bytes sin comprimir superior a la especificada para la operación ORDER BY, el comportamiento vendrá determinado por sort_overflow_mode , que de forma predeterminada está establecido en throw .

La cantidad máxima de bytes (datos no comprimidos) que se puede transferir a un servidor remoto o guardar en una tabla temporal cuando se ejecuta la sección GLOBAL IN/JOIN.