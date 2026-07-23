Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita la recopilación de stacktraces en cada actualización de los eventos de perfil, junto con el nombre del evento de perfil y el valor del incremento, y su envío a trace_log

Valores posibles:

1 — Seguimiento de eventos de perfil habilitado.

0 — Seguimiento de eventos de perfil deshabilitado.

Cuando la configuración trace_profile_events está habilitada, limita los eventos trazados a la lista especificada de nombres separados por comas. Si trace_profile_events_list es una cadena vacía (de forma predeterminada), traza todos los eventos de perfil.

Valor de ejemplo: ‘DiskS3ReadMicroseconds,DiskS3ReadRequestsCount,SelectQueryTimeMicroseconds,ReadBufferFromS3Bytes’

Usar esta configuración permite recopilar datos con mayor precisión para una gran cantidad de consultas, ya que, de lo contrario, el gran volumen de eventos puede desbordar la cola interna de registros del sistema y parte de ellos se perderá.