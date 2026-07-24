Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Excluye las partes de datos nuevas de las consultas SELECT hasta que se hayan precalentado (véase cache_populated_by_fetch) o hasta que alcancen esta antigüedad en segundos. Solo para Replicated-/SharedMergeTree.
ignore_cold_parts_seconds
Ignora los índices de omisión de datos especificados cuando la consulta los utiliza. Considere el siguiente ejemplo:
ignore_data_skipping_indices
La consulta sin ignorar ningún índice:
CREATE TABLE data
(
key Int,
x Int,
y Int,
INDEX x_idx x TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX y_idx y TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX xy_idx (x,y) TYPE minmax GRANULARITY 1
)
Engine=MergeTree()
ORDER BY key;
INSERT INTO data VALUES (1, 2, 3);
SELECT * FROM data;
SELECT * FROM data SETTINGS ignore_data_skipping_indices=''; -- query will produce CANNOT_PARSE_TEXT error.
SELECT * FROM data SETTINGS ignore_data_skipping_indices='x_idx'; -- Ok.
SELECT * FROM data SETTINGS ignore_data_skipping_indices='na_idx'; -- Ok.
SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 1 SETTINGS ignore_data_skipping_indices='xy_idx',force_data_skipping_indices='xy_idx' ; -- query will produce INDEX_NOT_USED error, since xy_idx is explicitly ignored.
SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 2 SETTINGS ignore_data_skipping_indices='xy_idx';
Ignorando el índice
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 2;
Expression ((Projection + Before ORDER BY))
Filter (WHERE)
ReadFromMergeTree (default.data)
Indexes:
PrimaryKey
Condition: true
Parts: 1/1
Granules: 1/1
Skip
Name: x_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/1
Granules: 0/1
Skip
Name: y_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/0
Granules: 0/0
Skip
Name: xy_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/0
Granules: 0/0
xy_idx:
Compatible con tablas de la familia MergeTree.
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM data WHERE x = 1 AND y = 2 SETTINGS ignore_data_skipping_indices='xy_idx';
Expression ((Projection + Before ORDER BY))
Filter (WHERE)
ReadFromMergeTree (default.data)
Indexes:
PrimaryKey
Condition: true
Parts: 1/1
Granules: 1/1
Skip
Name: x_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/1
Granules: 0/1
Skip
Name: y_idx
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 0/0
Granules: 0/0
Si está habilitado, el servidor ignorará todas las consultas DROP TABLE con la probabilidad especificada (para los motores Memory y JOIN, sustituirá DROP por TRUNCATE). Se utiliza con fines de prueba
ignore_drop_queries_probability
Si está habilitado,
ignore_format_null_for_explain
FORMAT Null se ignorará en las consultas
EXPLAIN y se usará en su lugar el formato de salida predeterminado.
Si está deshabilitado, las consultas
EXPLAIN con
FORMAT Null no producirán ninguna salida (comportamiento retrocompatible).
Ignora las MV cuya tabla de destino se haya eliminado durante el envío a las vistas