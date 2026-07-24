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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

ignore_cold_parts_seconds

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Excluye las partes de datos nuevas de las consultas SELECT hasta que se hayan precalentado (véase cache_populated_by_fetch) o hasta que alcancen esta antigüedad en segundos. Solo para Replicated-/SharedMergeTree.

ignore_data_skipping_indices

Ignora los índices de omisión de datos especificados cuando la consulta los utiliza. Considere el siguiente ejemplo:
La consulta sin ignorar ningún índice:
Ignorando el índice xy_idx:
Compatible con tablas de la familia MergeTree.

ignore_drop_queries_probability

Si está habilitado, el servidor ignorará todas las consultas DROP TABLE con la probabilidad especificada (para los motores Memory y JOIN, sustituirá DROP por TRUNCATE). Se utiliza con fines de prueba

ignore_format_null_for_explain

Si está habilitado, FORMAT Null se ignorará en las consultas EXPLAIN y se usará en su lugar el formato de salida predeterminado. Si está deshabilitado, las consultas EXPLAIN con FORMAT Null no producirán ninguna salida (comportamiento retrocompatible).

ignore_materialized_views_with_dropped_target_table

Ignora las MV cuya tabla de destino se haya eliminado durante el envío a las vistas
Última modificación el 24 de julio de 2026