Propaga las comparaciones con constantes en cadenas AND para mejorar la capacidad de filtrado. Admite los operadores
optimize_and_compare_chain
<,
<=,
>,
>=,
= y combinaciones de ellos. Por ejemplo,
(a < b) AND (b < c) AND (c < 5) sería
(a < b) AND (b < c) AND (c < 5) AND (b < 5) AND (a < 5).
Presupuesto de trabajo para la optimización
optimize_and_compare_chain_max_hash_work
optimize_and_compare_chain durante el análisis de consultas, medido por la cantidad de nodos del árbol de consulta para los que
getTreeHash calcula el hash (el costo dominante de esta optimización). Una vez que una consulta ha calculado el hash de más nodos que este límite mientras aplica la optimización, deja de aplicarla durante el resto de la consulta. Esto limita el tiempo de análisis de consultas con muchísimas cadenas
AND de comparaciones o cadenas
AND muy grandes, en las que, de otro modo, la optimización podría llegar a dominar el análisis sin simplificar nada. Detenerse antes siempre es seguro: solo se renuncia a una optimización y nunca se alteran los resultados. Establézcalo en
0 para desactivar el presupuesto (ilimitado).