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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

optimize_and_compare_chain

Propaga las comparaciones con constantes en cadenas AND para mejorar la capacidad de filtrado. Admite los operadores <, <=, >, >=, = y combinaciones de ellos. Por ejemplo, (a < b) AND (b < c) AND (c < 5) sería (a < b) AND (b < c) AND (c < 5) AND (b < 5) AND (a < 5).

optimize_and_compare_chain_max_hash_work

Presupuesto de trabajo para la optimización optimize_and_compare_chain durante el análisis de consultas, medido por la cantidad de nodos del árbol de consulta para los que getTreeHash calcula el hash (el costo dominante de esta optimización). Una vez que una consulta ha calculado el hash de más nodos que este límite mientras aplica la optimización, deja de aplicarla durante el resto de la consulta. Esto limita el tiempo de análisis de consultas con muchísimas cadenas AND de comparaciones o cadenas AND muy grandes, en las que, de otro modo, la optimización podría llegar a dominar el análisis sin simplificar nada. Detenerse antes siempre es seguro: solo se renuncia a una optimización y nunca se alteran los resultados. Establézcalo en 0 para desactivar el presupuesto (ilimitado).
Última modificación el 23 de julio de 2026