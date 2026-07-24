Configuraciones de sesión de ClickHouse del grupo generado iceberg_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Indica si se deben eliminar todos los archivos de Iceberg al hacer drop.

Número mínimo de archivos de manifiesto necesario para activar la compactación únicamente de manifiestos mediante OPTIMIZE TABLE … MANIFEST. Si el número actual de archivos de manifiesto es menor o igual que este umbral, se omite la compactación. Requiere que allow_experimental_iceberg_compaction esté habilitado.

Umbral para los archivos de datos de compactación en Iceberg.

Umbral predeterminado de antigüedad, en segundos, para eliminar archivos huérfanos en tablas Iceberg. Los archivos más recientes que este umbral no se consideran huérfanos. Se usa cuando se omite el argumento older_than en la llamada al procedimiento remove_orphan_files() . El valor predeterminado es 259200 (3 días).

Consulta la tabla Iceberg con el ID de instantánea especificado.

Consulta la tabla Iceberg con la instantánea vigente en una marca temporal específica.