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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

iceberg_delete_data_on_drop

Indica si se deben eliminar todos los archivos de Iceberg al hacer drop.

iceberg_manifest_min_count_to_compact

Número mínimo de archivos de manifiesto necesario para activar la compactación únicamente de manifiestos mediante OPTIMIZE TABLE … MANIFEST. Si el número actual de archivos de manifiesto es menor o igual que este umbral, se omite la compactación. Requiere que allow_experimental_iceberg_compaction esté habilitado.

iceberg_max_number_datafiles_to_compact

Umbral para los archivos de datos de compactación en Iceberg.

iceberg_orphan_files_older_than_seconds

Umbral predeterminado de antigüedad, en segundos, para eliminar archivos huérfanos en tablas Iceberg. Los archivos más recientes que este umbral no se consideran huérfanos. Se usa cuando se omite el argumento older_than en la llamada al procedimiento remove_orphan_files(). El valor predeterminado es 259200 (3 días).

iceberg_snapshot_id

Consulta la tabla Iceberg con el ID de instantánea especificado.

iceberg_timestamp_ms

Consulta la tabla Iceberg con la instantánea vigente en una marca temporal específica.
Última modificación el 24 de julio de 2026