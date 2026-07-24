Indica si se deben eliminar todos los archivos de Iceberg al hacer drop.
iceberg_delete_data_on_drop
Número mínimo de archivos de manifiesto necesario para activar la compactación únicamente de manifiestos mediante OPTIMIZE TABLE … MANIFEST. Si el número actual de archivos de manifiesto es menor o igual que este umbral, se omite la compactación. Requiere que allow_experimental_iceberg_compaction esté habilitado.
iceberg_manifest_min_count_to_compact
Umbral para los archivos de datos de compactación en Iceberg.
iceberg_max_number_datafiles_to_compact
Umbral predeterminado de antigüedad, en segundos, para eliminar archivos huérfanos en tablas Iceberg. Los archivos más recientes que este umbral no se consideran huérfanos. Se usa cuando se omite el argumento older_than en la llamada al procedimiento
iceberg_orphan_files_older_than_seconds
remove_orphan_files(). El valor predeterminado es 259200 (3 días).
Consulta la tabla Iceberg con el ID de instantánea especificado.
iceberg_snapshot_id
Consulta la tabla Iceberg con la instantánea vigente en una marca temporal específica.