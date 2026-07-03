FROM especifica la fuente desde la que se leen los datos:
Las cláusulas JOIN y ARRAY JOIN también pueden usarse para ampliar la funcionalidad de la cláusula
FROM.
Una subconsulta es otra consulta
SELECT que puede especificarse entre paréntesis dentro de la cláusula
FROM.
Una cláusula
VALUES estándar de SQL también puede utilizarse como expresión de tabla:
Consulta la función de tabla Values para obtener más detalles.
SELECT * FROM (VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')) AS t(id, val);
FROM puede contener varias fuentes de datos separadas por comas, lo que equivale a realizar un CROSS JOIN entre ellas.
FROM también puede aparecer antes de una cláusula
SELECT. Esta es una extensión de ClickHouse al SQL estándar que facilita la lectura de las sentencias
SELECT. Ejemplo:
FROM table
SELECT *
Cuando se especifica
Modificador FINAL
FINAL, ClickHouse fusiona por completo los datos antes de devolver el resultado. Esto también aplica todas las transformaciones de datos que se producen durante las fusiones del motor de tabla correspondiente.
Se aplica al seleccionar datos de tablas que usan los siguientes motores de tabla:
ReplacingMergeTree
SummingMergeTree
AggregatingMergeTree
CollapsingMergeTree
VersionedCollapsingMergeTree
SELECT con
FINAL se ejecutan en paralelo. La configuración max_final_threads limita el número de hilos utilizados.
Las consultas que usan
Desventajas
FINAL se ejecutan ligeramente más lento que consultas similares que no usan
FINAL porque:
- Los datos se fusionan durante la ejecución de la consulta.
- Las consultas con
FINALpueden leer las columnas de la clave primaria, además de las columnas especificadas en la consulta.
FINAL requiere recursos adicionales de cómputo y memoria, porque el procesamiento que normalmente ocurriría durante la fusión debe realizarse en memoria en el momento de la consulta. Sin embargo, a veces es necesario usar
FINAL para obtener resultados precisos (ya que puede que los datos aún no se hayan fusionado por completo). Es menos costoso que ejecutar
OPTIMIZE para forzar una fusión.
Como alternativa a usar
FINAL, a veces es posible utilizar consultas distintas que asumen que los procesos en segundo plano del engine
MergeTree aún no se han producido y manejarlo aplicando una agregación (por ejemplo, para descartar duplicados). Si necesitas usar
FINAL en tus consultas para obtener los resultados requeridos, no hay problema en hacerlo, pero ten en cuenta el procesamiento adicional que requiere.
FINAL puede aplicarse automáticamente mediante la configuración FINAL a todas las tablas de una consulta usando una sesión o un perfil de usuario.
Uso de la palabra clave
Ejemplo de uso
FINAL
Uso de
SELECT x, y FROM mytable FINAL WHERE x > 1;
FINAL como configuración de consulta
Uso de
SELECT x, y FROM mytable WHERE x > 1 SETTINGS final = 1;
FINAL como configuración de sesión
SET final = 1;
SELECT x, y FROM mytable WHERE x > 1;
Cuando una tabla tiene un alias,
Alias y FINAL
FINAL va después del alias. Esto se aprecia con mayor claridad en las consultas de
JOIN, donde las tablas suelen llevar alias:
SELECT t1.id, t2.name
FROM table1 AS t1 FINAL
INNER JOIN table2 AS t2 FINAL ON t1.id = t2.id;
FINAL es un modificador de la referencia de tabla, por lo que debe ir después de la expresión completa
table [AS alias]. Colocarlo antes del alias (
FROM table1 FINAL AS t1) es un error de sintaxis.
Si se omite la cláusula
Detalles de implementación
FROM, los datos se leerán de la tabla
system.one.
La tabla
system.one contiene exactamente una fila (esta tabla cumple la misma función que la tabla DUAL de otros DBMS).
Para ejecutar una consulta, todas las columnas incluidas en la consulta se extraen de la tabla correspondiente. Las columnas que no son necesarias para la consulta externa se descartan de las subconsultas.
Si una consulta no incluye ninguna columna (por ejemplo,
SELECT count() FROM t), de todos modos se extrae alguna columna de la tabla (preferiblemente la más pequeña) para calcular el número de filas.