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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

distributed_ddl_entry_format_version

Versión de compatibilidad de las consultas de DDL distribuido (ON CLUSTER) Valor predeterminado de Cloud: 6.

distributed_ddl_output_mode

Establece el formato del resultado de una consulta DDL distribuida. Valores posibles:
  • throw — Devuelve un conjunto de resultados con el estado de ejecución de la consulta para todos los hosts donde la consulta ha finalizado. Si la consulta ha fallado en algunos hosts, vuelve a lanzar la primera excepción. Si la consulta aún no ha finalizado en algunos hosts y se supera distributed_ddl_task_timeout, lanza la excepción TIMEOUT_EXCEEDED.
  • none — Es similar a throw, pero la consulta DDL distribuida no devuelve ningún conjunto de resultados.
  • null_status_on_timeout — Devuelve NULL como estado de ejecución en algunas filas del conjunto de resultados en lugar de lanzar TIMEOUT_EXCEEDED si la consulta no ha finalizado en los hosts correspondientes.
  • never_throw — No lanza TIMEOUT_EXCEEDED ni vuelve a lanzar excepciones si la consulta ha fallado en algunos hosts.
  • none_only_active - similar a none, pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos Replicated. Nota: con este modo es imposible determinar que la consulta no se ejecutó en alguna réplica y que se ejecutará en segundo plano.
  • null_status_on_timeout_only_active — similar a null_status_on_timeout, pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos Replicated
  • throw_only_active — similar a throw, pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos Replicated
Valor predeterminado en Cloud: none_only_active.

distributed_ddl_task_timeout

Establece el tiempo de espera para las respuestas a consultas DDL de todos los hosts del clúster. Si una solicitud DDL no se ha ejecutado en todos los hosts, la respuesta contendrá un error de tiempo de espera y la solicitud se ejecutará en modo async. Un valor negativo significa infinito. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Modo async.
  • Entero negativo — tiempo de espera infinito.
Última modificación el 23 de julio de 2026