Configuraciones de sesión de ClickHouse en el grupo generado distributed_ddl_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Versión de compatibilidad de las consultas de DDL distribuido (ON CLUSTER)

Valor predeterminado de Cloud: 6 .

Establece el formato del resultado de una consulta DDL distribuida.

Valores posibles:

throw — Devuelve un conjunto de resultados con el estado de ejecución de la consulta para todos los hosts donde la consulta ha finalizado. Si la consulta ha fallado en algunos hosts, vuelve a lanzar la primera excepción. Si la consulta aún no ha finalizado en algunos hosts y se supera distributed_ddl_task_timeout, lanza la excepción TIMEOUT_EXCEEDED .

— Devuelve un conjunto de resultados con el estado de ejecución de la consulta para todos los hosts donde la consulta ha finalizado. Si la consulta ha fallado en algunos hosts, vuelve a lanzar la primera excepción. Si la consulta aún no ha finalizado en algunos hosts y se supera distributed_ddl_task_timeout, lanza la excepción . none — Es similar a throw , pero la consulta DDL distribuida no devuelve ningún conjunto de resultados.

— Es similar a , pero la consulta DDL distribuida no devuelve ningún conjunto de resultados. null_status_on_timeout — Devuelve NULL como estado de ejecución en algunas filas del conjunto de resultados en lugar de lanzar TIMEOUT_EXCEEDED si la consulta no ha finalizado en los hosts correspondientes.

— Devuelve como estado de ejecución en algunas filas del conjunto de resultados en lugar de lanzar si la consulta no ha finalizado en los hosts correspondientes. never_throw — No lanza TIMEOUT_EXCEEDED ni vuelve a lanzar excepciones si la consulta ha fallado en algunos hosts.

— No lanza ni vuelve a lanzar excepciones si la consulta ha fallado en algunos hosts. none_only_active - similar a none , pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos Replicated . Nota: con este modo es imposible determinar que la consulta no se ejecutó en alguna réplica y que se ejecutará en segundo plano.

- similar a , pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos . Nota: con este modo es imposible determinar que la consulta no se ejecutó en alguna réplica y que se ejecutará en segundo plano. null_status_on_timeout_only_active — similar a null_status_on_timeout , pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos Replicated

— similar a , pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos throw_only_active — similar a throw , pero no espera a las réplicas inactivas de la base de datos Replicated

Valor predeterminado en Cloud: none_only_active .

Establece el tiempo de espera para las respuestas a consultas DDL de todos los hosts del clúster. Si una solicitud DDL no se ha ejecutado en todos los hosts, la respuesta contendrá un error de tiempo de espera y la solicitud se ejecutará en modo async. Un valor negativo significa infinito.

Valores posibles: