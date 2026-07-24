Permite que la caché del sistema de archivos ponga en cola descargas en segundo plano para los datos leídos desde el almacenamiento remoto. Desactívelo para mantener las descargas en primer plano en la consulta o sesión actual.
filesystem_cache_allow_background_download
Alineación de los límites de la caché del sistema de archivos. Este ajuste se aplica solo a lecturas que no son de disco (por ejemplo, a la caché de motores de tabla remotos / funciones de tabla, pero no a la configuración de almacenamiento de las tablas MergeTree). El valor 0 significa que no hay alineación.
filesystem_cache_boundary_alignment
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para bloquear la caché y reservar espacio en la caché del sistema de archivos
filesystem_cache_enable_background_download_during_fetch
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para bloquear la caché al reservar espacio en la caché del sistema de archivos
filesystem_cache_enable_background_download_for_metadata_files_in_packed_storage
Tamaño máximo de la caché del sistema de archivos remoto que una sola consulta puede descargar
filesystem_cache_max_download_size
Nombre de la caché del sistema de archivos que se usará para los motores de tabla sin estado o los lagos de datos
filesystem_cache_name
Se prefiere un tamaño de búfer mayor si la caché del sistema de archivos está habilitada para evitar escribir segmentos de archivo pequeños, que degradan el rendimiento de la caché. Por otro lado, habilitar esta configuración puede aumentar el uso de memoria.
filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size
Tiempo de espera para bloquear la caché al reservar espacio en la caché del sistema de archivos
filesystem_cache_reserve_space_wait_lock_timeout_milliseconds
Límite del tamaño de un único lote de segmentos de archivo que un búfer de lectura puede solicitar a la caché. Un valor demasiado bajo provocará un exceso de solicitudes a la caché; uno demasiado alto puede ralentizar la expulsión de la caché
filesystem_cache_segments_batch_size
Alias:
filesystem_cache_skip_download_if_exceeds_per_query_cache_write_limit
skip_download_if_exceeds_query_cache
Omite la descarga desde el sistema de archivos remoto si esta supera el tamaño de la caché de consultas