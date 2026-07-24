Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite que la caché del sistema de archivos ponga en cola descargas en segundo plano para los datos leídos desde el almacenamiento remoto. Desactívelo para mantener las descargas en primer plano en la consulta o sesión actual.

Alineación de los límites de la caché del sistema de archivos. Este ajuste se aplica solo a lecturas que no son de disco (por ejemplo, a la caché de motores de tabla remotos / funciones de tabla, pero no a la configuración de almacenamiento de las tablas MergeTree). El valor 0 significa que no hay alineación.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para bloquear la caché y reservar espacio en la caché del sistema de archivos

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para bloquear la caché al reservar espacio en la caché del sistema de archivos

Tamaño máximo de la caché del sistema de archivos remoto que una sola consulta puede descargar

Nombre de la caché del sistema de archivos que se usará para los motores de tabla sin estado o los lagos de datos

Se prefiere un tamaño de búfer mayor si la caché del sistema de archivos está habilitada para evitar escribir segmentos de archivo pequeños, que degradan el rendimiento de la caché. Por otro lado, habilitar esta configuración puede aumentar el uso de memoria.

Tiempo de espera para bloquear la caché al reservar espacio en la caché del sistema de archivos

Límite del tamaño de un único lote de segmentos de archivo que un búfer de lectura puede solicitar a la caché. Un valor demasiado bajo provocará un exceso de solicitudes a la caché; uno demasiado alto puede ralentizar la expulsión de la caché

Alias: skip_download_if_exceeds_query_cache

Omite la descarga desde el sistema de archivos remoto si esta supera el tamaño de la caché de consultas