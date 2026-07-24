Usa un valor aproximado para la optimización de recuento trivial en motores de almacenamiento que admitan este tipo de estimación, por ejemplo, EmbeddedRocksDB. Valores posibles:
optimize_trivial_approximate_count_query
- 0 — Optimización deshabilitada.
- 1 — Optimización habilitada.
Activa o desactiva la optimización de la consulta trivial
optimize_trivial_count_query
SELECT count() FROM table mediante los metadatos de MergeTree. Si necesita usar seguridad a nivel de fila, desactive este SETTING.
Valores posibles:
- 0 — Optimización desactivada.
- 1 — Optimización activada.
Extiende la optimización optimize_trivial_count_query a consultas de la forma
optimize_trivial_count_with_sparsity_filter
SELECT count() FROM t WHERE col <op> const, donde
<op> const
divide exactamente las filas entre valores predeterminados y no predeterminados de
col. El conteo se
resuelve entonces a partir de los contadores
num_defaults /
num_rows por columna que MergeTree ya
mantiene en
serialization.json, sin escanear datos.
Patrones reconocidos:
col = default(col)/
col != default(col)para
Int*/
UInt*,
String/
FixedString,
Date/
DateTime/
DateTime64,
Decimal*,
UUID,
IPv4/
IPv6.
IS NULL/
IS NOT NULLen columnas
Nullable.
empty(col)/
notEmpty(col)en columnas
String.
col = true/
col != trueen columnas
Bool.
col > 0,
col >= 1,
col < 1,
col <= 0en columnas enteras sin signo.
col/
NOT coldirectos en columnas
Int*,
UInt*,
Bool(prueba de veracidad).
Float*,
Enum*,
Nullable,
LowCardinality
ni a tipos compuestos (
Tuple,
Array,
Map, …) — para estos, el conteo se resuelve mediante la
ruta de escaneo normal.
Para que surta efecto, el contador
num_defaults por parte debe ser exacto. Habilite la
SETTING de tabla de MergeTree
compute_exact_num_defaults_for_sparse_columns en la tabla de destino antes de
las inserciones y fusiones. Las partes escritas sin ella quedan excluidas silenciosamente de la reescritura, por lo que
habilitar solo
optimize_trivial_count_with_sparsity_filter no es suficiente.
Para los patrones
IS NULL /
IS NOT NULL en columnas
Nullable, la columna también debe
tener una entrada
num_defaults en
serialization.json, lo que solo ocurre cuando la SETTING de tabla de MergeTree
nullable_serialization_version está establecida en
allow_sparse en el momento de la inserción /
fusión. Con el valor predeterminado
basic, las columnas
Nullable no obtienen ninguna entrada por columna, por lo que
la optimización simplemente no se aplica.
Posibles valores:
- 0 — Optimización deshabilitada.
- 1 — Optimización habilitada.
Activa o desactiva la optimización de una consulta trivial
optimize_trivial_group_by_limit_query
SELECT key_expr FROM table GROUP BY key_expr LIMIT n (sin funciones de agregación en la proyección, sin cláusulas
HAVING/
ORDER BY/
LIMIT BY/window y sin modificadores
GROUP BY) estableciendo
max_rows_to_group_by = n + offset con
group_by_overflow_mode = 'any'. La agregación se detiene en cuanto se obtienen
n + offset claves distintas.
La optimización se suprime cuando el usuario ha establecido explícitamente
group_by_overflow_mode en un valor distinto de
any (para preservar el comportamiento explícito de
throw/
break), y cuando el usuario ya ha establecido un
max_rows_to_group_by más restrictivo (la optimización no tendría efecto).
Valores posibles:
- 0 — Optimización desactivada.
- 1 — Optimización activada.
Optimiza la consulta trivial ‘INSERT INTO table SELECT … FROM TABLES’