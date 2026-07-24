Estos SETTINGS están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Usa un valor aproximado para la optimización de recuento trivial en motores de almacenamiento que admitan este tipo de estimación, por ejemplo, EmbeddedRocksDB.

Valores posibles:

0 — Optimización deshabilitada. 1 — Optimización habilitada.



Activa o desactiva la optimización de la consulta trivial SELECT count() FROM table mediante los metadatos de MergeTree. Si necesita usar seguridad a nivel de fila, desactive este SETTING.

Valores posibles:

0 — Optimización desactivada. 1 — Optimización activada.



Véase también:

SELECT count() FROM t WHERE col <op> const , donde <op> const divide exactamente las filas entre valores predeterminados y no predeterminados de col . El conteo se resuelve entonces a partir de los contadores num_defaults / num_rows por columna que MergeTree ya mantiene en serialization.json , sin escanear datos. Extiende la optimización optimize_trivial_count_query a consultas de la forma, dondedivide exactamente las filas entre valores predeterminados y no predeterminados de. El conteo se resuelve entonces a partir de los contadorespor columna que MergeTree ya mantiene en, sin escanear datos.

Patrones reconocidos:

col = default(col) / col != default(col) para Int* / UInt* , String / FixedString , Date / DateTime / DateTime64 , Decimal* , UUID , IPv4 / IPv6 .

/ para / , / , / / , , , / . IS NULL / IS NOT NULL en columnas Nullable .

/ en columnas . empty(col) / notEmpty(col) en columnas String .

/ en columnas . col = true / col != true en columnas Bool .

/ en columnas . col > 0 , col >= 1 , col < 1 , col <= 0 en columnas enteras sin signo.

, , , en columnas enteras sin signo. col / NOT col directos en columnas Int* , UInt* , Bool (prueba de veracidad).

Los patrones de igualdad no se aplican a Float* , Enum* , Nullable , LowCardinality ni a tipos compuestos ( Tuple , Array , Map , …) — para estos, el conteo se resuelve mediante la ruta de escaneo normal.

Para que surta efecto, el contador num_defaults por parte debe ser exacto. Habilite la SETTING de tabla de MergeTree compute_exact_num_defaults_for_sparse_columns en la tabla de destino antes de las inserciones y fusiones. Las partes escritas sin ella quedan excluidas silenciosamente de la reescritura, por lo que habilitar solo optimize_trivial_count_with_sparsity_filter no es suficiente.

Para los patrones IS NULL / IS NOT NULL en columnas Nullable , la columna también debe tener una entrada num_defaults en serialization.json , lo que solo ocurre cuando la SETTING de tabla de MergeTree nullable_serialization_version está establecida en allow_sparse en el momento de la inserción / fusión. Con el valor predeterminado basic , las columnas Nullable no obtienen ninguna entrada por columna, por lo que la optimización simplemente no se aplica.

Posibles valores:

0 — Optimización deshabilitada. 1 — Optimización habilitada.



Véase también:

Activa o desactiva la optimización de una consulta trivial SELECT key_expr FROM table GROUP BY key_expr LIMIT n (sin funciones de agregación en la proyección, sin cláusulas HAVING / ORDER BY / LIMIT BY /window y sin modificadores GROUP BY ) estableciendo max_rows_to_group_by = n + offset con group_by_overflow_mode = 'any' . La agregación se detiene en cuanto se obtienen n + offset claves distintas.

La optimización se suprime cuando el usuario ha establecido explícitamente group_by_overflow_mode en un valor distinto de any (para preservar el comportamiento explícito de throw / break ), y cuando el usuario ya ha establecido un max_rows_to_group_by más restrictivo (la optimización no tendría efecto).

Valores posibles:

0 — Optimización desactivada.

1 — Optimización activada.

Optimiza la consulta trivial ‘INSERT INTO table SELECT … FROM TABLES’