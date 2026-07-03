Hay dos tipos de analizadores sintácticos en ClickHouse:
Análisis sintáctico de consultas
- Un analizador SQL completo (un analizador descendente recursivo).
- Un analizador de formato de datos (un analizador rápido de flujo).
INSERT, que usa ambos analizadores.
Veamos la consulta siguiente:
Como ya se mencionó, la consulta
INSERT INTO t VALUES (1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def')
INSERT utiliza ambos analizadores.
El fragmento
INSERT INTO t VALUES se analiza con el analizador completo,
y los datos
(1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def') se analizan con el analizador de formato de datos, o analizador rápido de flujo.
Los datos pueden tener cualquier formato. Cuando se recibe una consulta, el servidor calcula no más de max_query_size bytes de la solicitud en RAM (de forma predeterminada, 1 MB), y el resto se analiza como flujo. Esto permite evitar problemas con consultas
Activar el analizador completo
Activar el analizador completo
También puede activar el analizador completo para los datos mediante la configuración
input_format_values_interpret_expressions.Cuando la configuración mencionada anteriormente se establece en
1,
ClickHouse primero intenta analizar los valores con el analizador rápido de flujo.
Si falla, ClickHouse intenta usar el analizador completo para los datos, tratándolos como una expresión SQL.
INSERT grandes, que es la forma recomendada de insertar datos en ClickHouse.
Al usar el formato
Values en una consulta
INSERT,
puede parecer que los datos se analizan igual que las expresiones de una consulta
SELECT; sin embargo, no es así.
El formato
Values es mucho más limitado.
El resto de esta sección trata sobre el analizador completo.
Para obtener más información sobre los analizadores de formatos, consulte la sección Formatos.
Espacios
- Puede haber cualquier cantidad de caracteres de espacio entre construcciones sintácticas (incluidos el principio y el final de una consulta).
- Los caracteres de espacio incluyen el espacio, la tabulación, el salto de línea, CR y el salto de página.
ClickHouse admite comentarios de estilo SQL y de estilo C:
Comentarios
- Los comentarios de estilo SQL comienzan con
--,
#!o
#y continúan hasta el final de la línea. El espacio después de
--y
#!puede omitirse.
- Comentarios de estilo C:
//(o más de 2 caracteres
/) seguidos de texto hasta el final de la línea. No es necesario dejar espacios después de
/.
- Pueden abarcar desde
/*hasta
*/para comentarios de varias líneas. Tampoco es necesario dejar espacios.
- Los comentarios de estilo C pueden anidarse.
-
/*
* Calcula el número de días entre dos fechas.
* /* Devuelve NULL si alguno de los argumentos es NULL */
*/
SELECT
dateDiff('day', toDate('2024-01-01'), toDate('2024-12-31')) AS days_in_year, -- 365
dateDiff('day', toDate('2020-01-01'), today()) AS days_since #! desde 2020
///////////////////////////////////////////////////////////////////
# TODO: agregar variantes de hora/minuto
Las palabras clave en ClickHouse pueden ser sensibles a mayúsculas y minúsculas o no sensibles a mayúsculas y minúsculas, según el contexto. Las palabras clave no son sensibles a mayúsculas y minúsculas cuando corresponden a:
Palabras clave
- el estándar SQL. Por ejemplo,
SELECT,
selecty
SeLeCtson válidos.
- la implementación de algunos sistemas de gestión de bases de datos populares (MySQL o Postgres). Por ejemplo,
DateTimees lo mismo que
datetime.
A diferencia del SQL estándar, todas las demás palabras clave (incluidos los nombres de funciones) sí son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Además, las palabras clave no están reservadas. Solo se tratan como tales en el contexto correspondiente. Si usa identificadores con el mismo nombre que las palabras clave, enciérrelos entre comillas dobles o backticks. Por ejemplo, la siguiente consulta es válida si la tabla
Puede comprobar si un nombre de tipo de dato no es sensible a mayúsculas y minúsculas en la tabla system.data_type_families.
table_name tiene una columna con el nombre
"FROM":
SELECT "FROM" FROM table_name
Los identificadores son:
Identificadores
- Nombres de clúster, base de datos, tabla, partición y columna.
- Funciones.
- Tipos de datos.
- Alias de expresiones.
^[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]*$ y no pueden ser iguales a las palabras clave.
Consulta la siguiente tabla para ver ejemplos de identificadores válidos e inválidos:
Si quieres usar identificadores iguales a palabras clave, o si quieres usar otros símbolos en los identificadores, ponlos entre comillas dobles o backticks; por ejemplo,
|Identificadores válidos
|Identificadores inválidos
xyz,
_internal,
Id_with_underscores_123_
1x,
tom@gmail.com,
äußerst_schön
"id",
`id`.
Las mismas reglas de escape que se aplican a los identificadores entre comillas también se aplican a los literales de cadena. Consulta String para obtener más detalles.
En ClickHouse, un literal es un valor que se representa directamente en una consulta. En otras palabras, es un valor fijo que no cambia durante la ejecución de la consulta. Los literales pueden ser:
Literales
- String
- Numéricos
- Compuestos
NULL
- Heredocs (literales de cadena personalizados)
Los literales de cadena deben ir entre comillas simples. No se admiten comillas dobles. El escape funciona de una de estas dos formas:
String
- anteponiendo una comilla simple, donde el carácter de comilla simple
'(y solo este carácter) puede escaparse como
'', o
- anteponiendo una barra invertida con las siguientes secuencias de escape admitidas que se enumeran en la tabla de abajo.
La barra invertida pierde su significado especial; es decir, se interpreta literalmente si precede a caracteres distintos de los que se enumeran a continuación.
|Escape admitido
|Descripción
\xHH
|Especificación de carácter de 8 bits seguida de cualquier número de dígitos hexadecimales (H).
\N
|reservado, no hace nada (p. ej.,
SELECT 'a\Nb' devuelve
ab)
\a
|alerta
\b
|retroceso
\e
|carácter de escape
\f
|salto de página
\n
|salto de línea
\r
|retorno de carro
\t
|tabulación horizontal
\v
|tabulación vertical
\0
|carácter nulo
\\
|barra invertida
\' (or
'')
|comilla simple
\"
|comilla doble
`
|acento grave
\/
|barra
\=
|signo igual
|ASCII control characters (c <= 31).
En los literales de cadena, es necesario escapar al menos
' y
\ usando los códigos de escape
\' (o:
'') y
\\.
Los literales numéricos se analizan de la siguiente manera:
Numéricos
- Si el literal lleva el prefijo del signo menos
-, se omite el token y el resultado cambia de signo después del análisis.
- El literal numérico se analiza primero como un entero sin signo de 64 bits mediante la función strtoull.
- Si el valor lleva el prefijo
0bo
0x/
0X, el número se analiza como binario o hexadecimal, respectivamente.
- Si el valor es negativo y su magnitud absoluta es mayor que 263, se devuelve un error.
- Si el valor lleva el prefijo
- Si esto falla, el valor se analiza a continuación como un número de punto flotante mediante la función strtod.
- En caso contrario, se devuelve un error.
1se analiza como
UInt8
256se analiza como
UInt16.
Para obtener más información, consulte Tipos de datos. Los guiones bajos
ImportanteLos valores enteros de más de 64 bits (
UInt128,
Int128,
UInt256,
Int256) deben convertirse a un tipo mayor para analizarse correctamente:
Esto omite el algoritmo anterior y analiza el entero con una rutina que admite precisión arbitraria.De lo contrario, el literal se analizará como un número de punto flotante y, por tanto, estará sujeto a pérdida de precisión debido al truncamiento.
-170141183460469231731687303715884105728::Int128
340282366920938463463374607431768211455::UInt128
-57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968::Int256
115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935::UInt256
_ dentro de los literales numéricos se ignoran y pueden usarse para mejorar la legibilidad.
Se admiten los siguientes literales numéricos:
|Literal numérico
|Ejemplos
|Enteros
1,
10_000_000,
18446744073709551615,
01
|Decimales
0.1
|Notación exponencial
1e100,
-1e-100
|Números de punto flotante
123.456,
inf,
nan
|Hexadecimal
0xc0fe
|Cadena hexadecimal compatible con el estándar SQL
x'c0fe'
|Binario
0b1101
|Cadena binaria compatible con el estándar SQL
b'1101'
No se admiten literales octales para evitar errores accidentales de interpretación.
Los arrays se construyen con
Compuestos
[]:
[1, 2, 3]. Las tuplas se construyen con
():
(1, 'Hello, world!', 2).
Técnicamente, estos no son literales, sino expresiones con el operador de creación de arrays y el operador de creación de tuplas, respectivamente.
Un array debe constar de al menos un elemento, y una tupla debe tener al menos dos elementos.
Hay un caso distinto en el que las tuplas aparecen en la cláusula
IN de una consulta
SELECT.
Los resultados de la consulta pueden incluir tuplas, pero las tuplas no se pueden guardar en una base de datos (excepto en tablas que usan el motor Memory).
NULL
NULL se utiliza para indicar que falta un valor.
Para almacenar
NULL en un campo de una tabla, este debe ser del tipo Nullable.
Ten en cuenta lo siguiente sobre
NULL:
- Según el formato de datos (de entrada o de salida),
NULLpuede tener una representación distinta. Para obtener más información, consulta formatos de datos.
- El tratamiento de
NULLtiene ciertos matices. Por ejemplo, si al menos uno de los argumentos de una operación de comparación es
NULL, el resultado de esa operación también es
NULL. Lo mismo ocurre con la multiplicación, la suma y otras operaciones. Recomendamos leer la documentación de cada operación.
- En las consultas, puedes comprobar
NULLmediante los operadores
IS NULLy
IS NOT NULL, así como con las funciones relacionadas
isNulle
isNotNull.
Un heredoc es una forma de definir una cadena (a menudo de varias líneas) manteniendo el formato original. Un heredoc se define como un literal de cadena personalizado, colocado entre dos símbolos
Heredoc
$.
Por ejemplo:
SELECT $heredoc$SHOW CREATE VIEW my_view$heredoc$;
┌─'SHOW CREATE VIEW my_view'─┐
│ SHOW CREATE VIEW my_view │
└────────────────────────────┘
- Un valor entre dos heredocs se procesa “tal cual”.
Los parámetros de consulta le permiten escribir consultas genéricas que contienen marcadores abstractos en lugar de identificadores concretos. Cuando se ejecuta una consulta con parámetros, todos los marcadores se resuelven y se sustituyen por los valores reales de los parámetros de consulta. Los parámetros de consulta se pueden definir de varias formas:
Definición y uso de parámetros de consulta
SET param_<name>=<value>— mediante un comando
SETen una consulta.
--param_<name>='<value>'— como argumento de
clickhouse-clienten la línea de comandos.
param_<name>=<value>— como parámetro de la cadena de consulta de la URL para la interfaz HTTP.
{<name>: <datatype>}, donde
<name> es el nombre del parámetro de consulta y
<datatype> es el tipo de dato al que se convierte.
Ejemplo con el comando SET
Ejemplo con el comando SET
Por ejemplo, el siguiente SQL define parámetros llamados
a,
b,
c y
d, cada uno con un tipo de dato diferente:
SET param_a = 13;
SET param_b = 'str';
SET param_c = '2022-08-04 18:30:53';
SET param_d = {'10': [11, 12], '13': [14, 15]};
SELECT
{a: UInt32},
{b: String},
{c: DateTime},
{d: Map(String, Array(UInt8))};
13 str 2022-08-04 18:30:53 {'10':[11,12],'13':[14,15]}
Ejemplo con clickhouse-client
Ejemplo con clickhouse-client
Si usa
clickhouse-client, los parámetros se especifican como
--param_name=value. Por ejemplo, el siguiente parámetro se llama
message y se recupera como
String:
Si el parámetro de consulta representa el nombre de una base de datos, una tabla, una función u otro identificador, use
clickhouse-client --param_message='hello' --query="SELECT {message: String}"
hello
Identifier como tipo. Por ejemplo, la siguiente consulta devuelve filas de una tabla llamada
uk_price_paid:
SET param_mytablename = "uk_price_paid";
SELECT * FROM {mytablename:Identifier};
Ejemplo con la interfaz HTTP
Ejemplo con la interfaz HTTP
Los parámetros de consulta pueden pasarse como parámetros en la cadena de consulta de la URL con el prefijo
param_. Por ejemplo:
curl -s "http://localhost:8123/?param_message=hello" --data-binary "SELECT {message: String}"
hello
Ejemplo con la web UI
Ejemplo con la web UI
La web UI integrada (
play.html) detecta automáticamente los marcadores de parámetros
{name:Type} en la consulta y muestra campos de entrada etiquetados para cada parámetro. Los valores de los parámetros se incluyen en la solicitud HTTP y también se conservan en la URL de la página para poder guardarla en marcadores y compartirla.
Los parámetros de consulta no son sustituciones de texto generales que puedan usarse en lugares arbitrarios de consultas SQL arbitrarias. Están diseñados principalmente para usarse en sentencias
SELECT en lugar de identificadores o literales.
Las llamadas a funciones se escriben como un identificador seguido de una lista de argumentos (que puede estar vacía) entre
Funciones
().
A diferencia del SQL estándar, los paréntesis son obligatorios, incluso cuando la lista de argumentos está vacía.
Por ejemplo:
También hay: Algunas funciones de agregación pueden contener dos listas de argumentos entre corchetes. Por ejemplo:
now()
Estas funciones de agregación se llaman funciones “paramétricas”, y los argumentos de la primera lista se llaman “parámetros”.
quantile (0.9)(x)
La sintaxis de las funciones de agregación sin parámetros es la misma que la de las funciones regulares.
Los operadores se convierten en sus funciones correspondientes durante el análisis sintáctico de la consulta, teniendo en cuenta su prioridad y asociatividad. Por ejemplo, la expresión
Operadores
se convierte en
1 + 2 * 3 + 4
plus(plus(1, multiply(2, 3)), 4)`
Los tipos de datos y los motores de tabla en la consulta
Tipos de datos y motores de tabla de la base de datos
CREATE se escriben de la misma forma que los identificadores o las funciones.
En otras palabras, pueden incluir o no una lista de argumentos entre paréntesis.
Para obtener más información, consulte las secciones:
Una expresión puede ser cualquiera de las siguientes:
Expresiones
- una función
- un identificador
- un literal
- la aplicación de un operador
- una expresión entre paréntesis
- una subconsulta
- un asterisco
Un alias es un nombre que define el usuario para una expresión en una consulta.
Alias de expresiones
Las partes de la sintaxis anterior se explican a continuación.
expr AS alias
|Parte de la sintaxis
|Descripción
|Ejemplo
|Notas
AS
|La palabra clave para definir alias. Puede definir el alias de un nombre de tabla o de una columna en una cláusula
SELECT sin usar la palabra clave
AS.
SELECT table_name_alias.column_name FROM table_name table_name_alias.
|En la función CAST, la palabra clave
AS tiene otro significado. Consulte la descripción de la función.
expr
|Cualquier expresión admitida por ClickHouse.
SELECT column_name * 2 AS double FROM some_table
alias
|Nombre de
expr. Los alias deben ajustarse a la sintaxis de los identificadores.
SELECT "table t".column_name FROM table_name AS "table t".
Notas sobre el uso
- Los alias son globales dentro de una consulta o subconsulta, y puedes definir un alias en cualquier parte de una consulta para cualquier expresión. Por ejemplo:
SELECT (1 AS n) + 2, n`.
- Los alias no son visibles dentro de las subconsultas ni entre distintas subconsultas. Por ejemplo, al ejecutar la siguiente consulta, ClickHouse genera la excepción
Unknown identifier: num:
`SELECT (SELECT sum(b.a) + num FROM b) - a.a AS num FROM a`
- Si se define un alias para las columnas de resultado en la cláusula
SELECTde una subconsulta, estas columnas son visibles en la consulta externa. Por ejemplo:
SELECT n + m FROM (SELECT 1 AS n, 2 AS m)`.
- Tenga cuidado con los alias que coinciden con nombres de columnas o tablas. Consideremos el siguiente ejemplo:
En el ejemplo anterior, declaramos la tabla
CREATE TABLE t
(
a Int,
b Int
)
ENGINE = TinyLog();
SELECT
argMax(a, b),
sum(b) AS b
FROM t;
Received exception from server (version 18.14.17):
Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000, 127.0.0.1. DB::Exception: Aggregate function sum(b) is found inside another aggregate function in query.
t con la columna
b.
Luego, al seleccionar datos, definimos el alias
sum(b) AS b.
Como los alias son globales,
ClickHouse sustituyó el literal
b de la expresión
argMax(a, b) por la expresión
sum(b).
Esta sustitución provocó la excepción.
Puede cambiar este comportamiento predeterminado estableciendo prefer_column_name_to_alias en
1.
En una consulta
Asterisco
SELECT, un asterisco puede sustituir la expresión.
Para obtener más información, consulte la sección SELECT.