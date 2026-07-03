En esta sección, veremos la sintaxis SQL de ClickHouse. ClickHouse utiliza una sintaxis basada en SQL, pero ofrece diversas extensiones y optimizaciones.

​ Análisis sintáctico de consultas

Hay dos tipos de analizadores sintácticos en ClickHouse:

Un analizador SQL completo (un analizador descendente recursivo).

Un analizador de formato de datos (un analizador rápido de flujo).

El analizador SQL completo se utiliza en todos los casos, excepto en la consulta INSERT , que usa ambos analizadores.

Veamos la consulta siguiente:

INSERT INTO t VALUES ( 1 , 'Hello, world' ), ( 2 , 'abc' ), ( 3 , 'def' )

Como ya se mencionó, la consulta INSERT utiliza ambos analizadores. El fragmento INSERT INTO t VALUES se analiza con el analizador completo, y los datos (1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def') se analizan con el analizador de formato de datos, o analizador rápido de flujo.

Activar el analizador completo También puede activar el analizador completo para los datos mediante la configuración input_format_values_interpret_expressions 1 , ClickHouse primero intenta analizar los valores con el analizador rápido de flujo. Si falla, ClickHouse intenta usar el analizador completo para los datos, tratándolos como una Cuando la configuración mencionada anteriormente se establece en, ClickHouse primero intenta analizar los valores con el analizador rápido de flujo. Si falla, ClickHouse intenta usar el analizador completo para los datos, tratándolos como una expresión SQL.

INSERT grandes, que es la forma recomendada de insertar datos en ClickHouse. Los datos pueden tener cualquier formato. Cuando se recibe una consulta, el servidor calcula no más de max_query_size bytes de la solicitud en RAM (de forma predeterminada, 1 MB), y el resto se analiza como flujo. Esto permite evitar problemas con consultasgrandes, que es la forma recomendada de insertar datos en ClickHouse.

INSERT , puede parecer que los datos se analizan igual que las expresiones de una consulta SELECT ; sin embargo, no es así. El formato Values es mucho más limitado. Al usar el formato Values en una consulta, puede parecer que los datos se analizan igual que las expresiones de una consulta; sin embargo, no es así. El formatoes mucho más limitado.

El resto de esta sección trata sobre el analizador completo.

Para obtener más información sobre los analizadores de formatos, consulte la sección Formatos

Puede haber cualquier cantidad de caracteres de espacio entre construcciones sintácticas (incluidos el principio y el final de una consulta).

Los caracteres de espacio incluyen el espacio, la tabulación, el salto de línea, CR y el salto de página.

ClickHouse admite comentarios de estilo SQL y de estilo C:

Los comentarios de estilo SQL comienzan con -- , #! o # y continúan hasta el final de la línea. El espacio después de -- y #! puede omitirse.

, o y continúan hasta el final de la línea. El espacio después de y puede omitirse. Comentarios de estilo C: // (o más de 2 caracteres / ) seguidos de texto hasta el final de la línea. No es necesario dejar espacios después de / . Pueden abarcar desde /* hasta */ para comentarios de varias líneas. Tampoco es necesario dejar espacios. Los comentarios de estilo C pueden anidarse.



Por ejemplo:

/* * Calcula el número de días entre dos fechas. * /* Devuelve NULL si alguno de los argumentos es NULL */ */ SELECT dateDiff ( 'day' , toDate( '2024-01-01' ), toDate( '2024-12-31' )) AS days_in_year, -- 365 dateDiff ( 'day' , toDate( '2020-01-01' ), today()) AS days_since #! desde 2020 /////////////////////////////////////////////////////////////////// # TODO: agregar variantes de hora / minuto

​ Palabras clave

Las palabras clave en ClickHouse pueden ser sensibles a mayúsculas y minúsculas o no sensibles a mayúsculas y minúsculas, según el contexto.

Las palabras clave no son sensibles a mayúsculas y minúsculas cuando corresponden a:

el estándar SQL. Por ejemplo, SELECT , select y SeLeCt son válidos.

, y son válidos. la implementación de algunos sistemas de gestión de bases de datos populares (MySQL o Postgres). Por ejemplo, DateTime es lo mismo que datetime .

Puede comprobar si un nombre de tipo de dato no es sensible a mayúsculas y minúsculas en la tabla system.data_type_families

A diferencia del SQL estándar, todas las demás palabras clave (incluidos los nombres de funciones) sí son sensibles a mayúsculas y minúsculas.

Además, las palabras clave no están reservadas. Solo se tratan como tales en el contexto correspondiente. Si usa identificadores con el mismo nombre que las palabras clave, enciérrelos entre comillas dobles o backticks.

Por ejemplo, la siguiente consulta es válida si la tabla table_name tiene una columna con el nombre "FROM" :

SELECT "FROM" FROM table_name

Los identificadores son:

Los identificadores pueden ir entre comillas o sin comillas, aunque se prefiere esta última opción.

^[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]*$ y no pueden ser iguales a las Los identificadores sin comillas deben coincidir con la expresión regulary no pueden ser iguales a las palabras clave . Consulta la siguiente tabla para ver ejemplos de identificadores válidos e inválidos:

Identificadores válidos Identificadores inválidos xyz , _internal , Id_with_underscores_123_ 1x , tom@gmail.com , äußerst_schön

Si quieres usar identificadores iguales a palabras clave, o si quieres usar otros símbolos en los identificadores, ponlos entre comillas dobles o backticks; por ejemplo, "id" , `id` .

Las mismas reglas de escape que se aplican a los identificadores entre comillas también se aplican a los literales de cadena. Consulta String para obtener más detalles.

Evita usar puntos en los nombres de columna Los nombres de columna que contienen puntos, las columnas que comparten un prefijo común terminado en punto y las columnas con el tipo Array pueden interpretarse como parte de una estructura Nested aplanada cuando flatten_nested = 1 (el valor predeterminado). Esto puede provocar una validación inesperada de la longitud de los arrays en los inserts y restricciones al cambiar nombres. Evita usar puntos en los nombres de columna siempre que sea posible. Usa guiones bajos ( _ ) u otro separador en lugar de puntos en los nombres de columna, a menos que necesites intencionadamente la semántica de Nested .

En ClickHouse, un literal es un valor que se representa directamente en una consulta. En otras palabras, es un valor fijo que no cambia durante la ejecución de la consulta.

Los literales pueden ser:

String

Numéricos

Compuestos

NULL

Heredocs (literales de cadena personalizados)

A continuación, analizamos cada uno de ellos con más detalle en las secciones siguientes.

Los literales de cadena deben ir entre comillas simples. No se admiten comillas dobles.

El escape funciona de una de estas dos formas:

anteponiendo una comilla simple, donde el carácter de comilla simple ' (y solo este carácter) puede escaparse como '' , o

(y solo este carácter) puede escaparse como , o anteponiendo una barra invertida con las siguientes secuencias de escape admitidas que se enumeran en la tabla de abajo.

La barra invertida pierde su significado especial; es decir, se interpreta literalmente si precede a caracteres distintos de los que se enumeran a continuación.

Escape admitido Descripción \xHH Especificación de carácter de 8 bits seguida de cualquier número de dígitos hexadecimales (H). \N reservado, no hace nada (p. ej., SELECT 'a\Nb' devuelve ab ) \a alerta \b retroceso \e carácter de escape \f salto de página

salto de línea \r retorno de carro \t tabulación horizontal \v tabulación vertical \0 carácter nulo \\ barra invertida \' (or '' ) comilla simple \" comilla doble ` acento grave \/ barra \= signo igual ASCII control characters (c <= 31).

En los literales de cadena, es necesario escapar al menos ' y \ usando los códigos de escape \' (o: '' ) y \\ .

Los literales numéricos se analizan de la siguiente manera:

Si el literal lleva el prefijo del signo menos - , se omite el token y el resultado cambia de signo después del análisis.

, se omite el token y el resultado cambia de signo después del análisis. El literal numérico se analiza primero como un entero sin signo de 64 bits mediante la función strtoull. Si el valor lleva el prefijo 0b o 0x / 0X , el número se analiza como binario o hexadecimal, respectivamente. Si el valor es negativo y su magnitud absoluta es mayor que 2 63 , se devuelve un error.

Si esto falla, el valor se analiza a continuación como un número de punto flotante mediante la función strtod.

En caso contrario, se devuelve un error.

Los valores literales se convierten al tipo más pequeño en el que quepa el valor. Por ejemplo:

1 se analiza como UInt8

se analiza como 256 se analiza como UInt16 .

Importante Los valores enteros de más de 64 bits ( UInt128 , Int128 , UInt256 , Int256 ) deben convertirse a un tipo mayor para analizarse correctamente: - 170141183460469231731687303715884105728 ::Int128 340282366920938463463374607431768211455 ::UInt128 - 57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968 ::Int256 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935 ::UInt256 Esto omite el algoritmo anterior y analiza el entero con una rutina que admite precisión arbitraria. De lo contrario, el literal se analizará como un número de punto flotante y, por tanto, estará sujeto a pérdida de precisión debido al truncamiento.

Para obtener más información, consulte Tipos de datos

Los guiones bajos _ dentro de los literales numéricos se ignoran y pueden usarse para mejorar la legibilidad.

Se admiten los siguientes literales numéricos:

Literal numérico Ejemplos Enteros 1 , 10_000_000 , 18446744073709551615 , 01 Decimales 0.1 Notación exponencial 1e100 , -1e-100 Números de punto flotante 123.456 , inf , nan Hexadecimal 0xc0fe Cadena hexadecimal compatible con el estándar SQL x'c0fe' Binario 0b1101 Cadena binaria compatible con el estándar SQL b'1101'

No se admiten literales octales para evitar errores accidentales de interpretación.

Los arrays se construyen con [] : [1, 2, 3] . Las tuplas se construyen con () : (1, 'Hello, world!', 2) . Técnicamente, estos no son literales, sino expresiones con el operador de creación de arrays y el operador de creación de tuplas, respectivamente. Un array debe constar de al menos un elemento, y una tupla debe tener al menos dos elementos.

IN de una consulta SELECT . Los resultados de la consulta pueden incluir tuplas, pero las tuplas no se pueden guardar en una base de datos (excepto en tablas que usan el motor Hay un caso distinto en el que las tuplas aparecen en la cláusulade una consulta. Los resultados de la consulta pueden incluir tuplas, pero las tuplas no se pueden guardar en una base de datos (excepto en tablas que usan el motor Memory ).

NULL se utiliza para indicar que falta un valor. Para almacenar NULL en un campo de una tabla, este debe ser del tipo se utiliza para indicar que falta un valor. Para almacenaren un campo de una tabla, este debe ser del tipo Nullable

Ten en cuenta lo siguiente sobre NULL : Según el formato de datos (de entrada o de salida), NULL puede tener una representación distinta. Para obtener más información, consulta formatos de datos.

puede tener una representación distinta. Para obtener más información, consulta formatos de datos. El tratamiento de NULL tiene ciertos matices. Por ejemplo, si al menos uno de los argumentos de una operación de comparación es NULL , el resultado de esa operación también es NULL . Lo mismo ocurre con la multiplicación, la suma y otras operaciones. Recomendamos leer la documentación de cada operación.

tiene ciertos matices. Por ejemplo, si al menos uno de los argumentos de una operación de comparación es , el resultado de esa operación también es . Lo mismo ocurre con la multiplicación, la suma y otras operaciones. Recomendamos leer la documentación de cada operación. En las consultas, puedes comprobar NULL mediante los operadores IS NULL y IS NOT NULL , así como con las funciones relacionadas isNull e isNotNull .

$ . Un heredoc es una forma de definir una cadena (a menudo de varias líneas) manteniendo el formato original. Un heredoc se define como un literal de cadena personalizado, colocado entre dos símbolos

Por ejemplo:

SELECT $heredoc$SHOW CREATE VIEW my_view$heredoc$; ┌─ 'SHOW CREATE VIEW my_view' ─┐ │ SHOW CREATE VIEW my_view │ └────────────────────────────┘

Un valor entre dos heredocs se procesa “tal cual”.

Puedes usar un heredoc para incluir fragmentos de código SQL, HTML o XML, etc.

​ Definición y uso de parámetros de consulta

Los parámetros de consulta le permiten escribir consultas genéricas que contienen marcadores abstractos en lugar de identificadores concretos. Cuando se ejecuta una consulta con parámetros, todos los marcadores se resuelven y se sustituyen por los valores reales de los parámetros de consulta.

Los parámetros de consulta se pueden definir de varias formas:

SET param_<name>=<value> — mediante un comando SET en una consulta.

— mediante un comando en una consulta. --param_<name>='<value>' — como argumento de clickhouse-client en la línea de comandos.

— como argumento de en la línea de comandos. param_<name>=<value> — como parámetro de la cadena de consulta de la URL para la interfaz HTTP.

Se puede hacer referencia a un parámetro de consulta dentro de una consulta mediante {<name>: <datatype>} , donde <name> es el nombre del parámetro de consulta y <datatype> es el tipo de dato al que se convierte.

Ejemplo con el comando SET Por ejemplo, el siguiente SQL define parámetros llamados a , b , c y d , cada uno con un tipo de dato diferente: SET param_a = 13 ; SET param_b = 'str' ; SET param_c = '2022-08-04 18:30:53' ; SET param_d = { '10' : [11, 12], '13' : [14, 15]}; SELECT {a: UInt32}, {b: String}, {c: DateTime }, {d: Map(String, Array (UInt8))}; 13 str 2022 - 08 - 04 18 : 30 : 53 { '10' :[11,12], '13' :[14,15]}

Ejemplo con clickhouse-client Si usa clickhouse-client , los parámetros se especifican como --param_name=value . Por ejemplo, el siguiente parámetro se llama message y se recupera como String : clickhouse-client --param_message= 'hello' --query= "SELECT {message: String}" hello Si el parámetro de consulta representa el nombre de una base de datos, una tabla, una función u otro identificador, use Identifier como tipo. Por ejemplo, la siguiente consulta devuelve filas de una tabla llamada uk_price_paid : SET param_mytablename = "uk_price_paid" ; SELECT * FROM {mytablename:Identifier};

Ejemplo con la interfaz HTTP Los parámetros de consulta pueden pasarse como parámetros en la cadena de consulta de la URL con el prefijo param_ . Por ejemplo: curl -s "http://localhost:8123/?param_message=hello" --data-binary "SELECT {message: String}" hello

Ejemplo con la web UI La web UI integrada ( play.html ) detecta automáticamente los marcadores de parámetros {name:Type} en la consulta y muestra campos de entrada etiquetados para cada parámetro. Los valores de los parámetros se incluyen en la solicitud HTTP y también se conservan en la URL de la página para poder guardarla en marcadores y compartirla.

Los parámetros de consulta no son sustituciones de texto generales que puedan usarse en lugares arbitrarios de consultas SQL arbitrarias. Están diseñados principalmente para usarse en sentencias SELECT en lugar de identificadores o literales.

Las llamadas a funciones se escriben como un identificador seguido de una lista de argumentos (que puede estar vacía) entre () . A diferencia del SQL estándar, los paréntesis son obligatorios, incluso cuando la lista de argumentos está vacía. Por ejemplo:

now ()

También hay:

Algunas funciones de agregación pueden contener dos listas de argumentos entre corchetes. Por ejemplo:

quantile ( 0 . 9 )(x)

Estas funciones de agregación se llaman funciones “paramétricas”, y los argumentos de la primera lista se llaman “parámetros”.

La sintaxis de las funciones de agregación sin parámetros es la misma que la de las funciones regulares.

Los operadores se convierten en sus funciones correspondientes durante el análisis sintáctico de la consulta, teniendo en cuenta su prioridad y asociatividad.

Por ejemplo, la expresión

1 + 2 * 3 + 4

se convierte en

plus(plus(1, multiply(2, 3)), 4)`

​ Tipos de datos y motores de tabla de la base de datos

Los tipos de datos y los motores de tabla en la consulta CREATE se escriben de la misma forma que los identificadores o las funciones. En otras palabras, pueden incluir o no una lista de argumentos entre paréntesis.

Para obtener más información, consulte las secciones:

Una expresión puede ser cualquiera de las siguientes:

una función

un identificador

un literal

la aplicación de un operador

una expresión entre paréntesis

una subconsulta

un asterisco

También puede contener un alias

Una lista de expresiones consiste en una o más expresiones separadas por comas. A su vez, las funciones y los operadores pueden tener expresiones como argumentos.

Una expresión constante es una expresión cuyo resultado se conoce durante el análisis de la consulta, es decir, antes de la ejecución. Por ejemplo, las expresiones sobre literales son expresiones constantes.

​ Alias de expresiones

Un alias es un nombre que define el usuario para una expresión en una consulta.

expr AS alias

Las partes de la sintaxis anterior se explican a continuación.

Parte de la sintaxis Descripción Ejemplo Notas AS La palabra clave para definir alias. Puede definir el alias de un nombre de tabla o de una columna en una cláusula SELECT sin usar la palabra clave AS . SELECT table_name_alias.column_name FROM table_name table_name_alias . En la función CAST, la palabra clave AS tiene otro significado. Consulte la descripción de la función. expr Cualquier expresión admitida por ClickHouse. SELECT column_name * 2 AS double FROM some_table alias Nombre de expr . Los alias deben ajustarse a la sintaxis de los identificadores. SELECT "table t".column_name FROM table_name AS "table t" .

​ Notas sobre el uso

Los alias son globales dentro de una consulta o subconsulta, y puedes definir un alias en cualquier parte de una consulta para cualquier expresión. Por ejemplo:

SELECT ( 1 AS n) + 2 , n `.

Los alias no son visibles dentro de las subconsultas ni entre distintas subconsultas. Por ejemplo, al ejecutar la siguiente consulta, ClickHouse genera la excepción Unknown identifier: num :

`SELECT (SELECT sum(b.a) + num FROM b) - a.a AS num FROM a`

Si se define un alias para las columnas de resultado en la cláusula SELECT de una subconsulta, estas columnas son visibles en la consulta externa. Por ejemplo:

SELECT n + m FROM ( SELECT 1 AS n, 2 AS m) `.

Tenga cuidado con los alias que coinciden con nombres de columnas o tablas. Consideremos el siguiente ejemplo:

CREATE TABLE t ( a Int , b Int ) ENGINE = TinyLog(); SELECT argMax(a, b), sum (b) AS b FROM t; Received exception from server ( version 18 . 14 . 17 ): Code: 184 . DB::Exception: Received from localhost: 9000 , 127 . 0 . 0 . 1 . DB::Exception: Aggregate function sum (b) is found inside another aggregate function in query.

En el ejemplo anterior, declaramos la tabla t con la columna b . Luego, al seleccionar datos, definimos el alias sum(b) AS b . Como los alias son globales, ClickHouse sustituyó el literal b de la expresión argMax(a, b) por la expresión sum(b) . Esta sustitución provocó la excepción.

1 . Puede cambiar este comportamiento predeterminado estableciendo prefer_column_name_to_alias en