Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado replace_running_query_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Al usar la interfaz HTTP, se puede pasar el parámetro ‘query_id’. Puede ser cualquier cadena que sirva como identificador de la consulta. Si en ese momento ya existe una consulta del mismo usuario con el mismo ‘query_id’, el comportamiento depende del parámetro ‘replace_running_query’.

0 (predeterminado) – Lanzar una excepción (no permitir que la consulta se ejecute si ya hay una consulta con el mismo ‘query_id’ en ejecución).

1 – Cancelar la consulta anterior y empezar a ejecutar la nueva.

Establezca este parámetro en 1 para implementar sugerencias en las condiciones de segmentación. Después de introducir el siguiente carácter, si la consulta anterior todavía no ha terminado, debe cancelarse.

query_id cuando la configuración El tiempo de espera para que finalice la consulta en ejecución con el mismocuando la configuración replace_running_query está activa.

Valores posibles: