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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

replace_running_query

Al usar la interfaz HTTP, se puede pasar el parámetro ‘query_id’. Puede ser cualquier cadena que sirva como identificador de la consulta. Si en ese momento ya existe una consulta del mismo usuario con el mismo ‘query_id’, el comportamiento depende del parámetro ‘replace_running_query’. 0 (predeterminado) – Lanzar una excepción (no permitir que la consulta se ejecute si ya hay una consulta con el mismo ‘query_id’ en ejecución). 1 – Cancelar la consulta anterior y empezar a ejecutar la nueva. Establezca este parámetro en 1 para implementar sugerencias en las condiciones de segmentación. Después de introducir el siguiente carácter, si la consulta anterior todavía no ha terminado, debe cancelarse.

replace_running_query_max_wait_ms

El tiempo de espera para que finalice la consulta en ejecución con el mismo query_id cuando la configuración replace_running_query está activa. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Se lanza una excepción que impide ejecutar una nueva consulta si el servidor ya está ejecutando una consulta con el mismo query_id.
Última modificación el 23 de julio de 2026