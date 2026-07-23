Al usar la interfaz HTTP, se puede pasar el parámetro ‘query_id’. Puede ser cualquier cadena que sirva como identificador de la consulta. Si en ese momento ya existe una consulta del mismo usuario con el mismo ‘query_id’, el comportamiento depende del parámetro ‘replace_running_query’.
replace_running_query
0 (predeterminado) – Lanzar una excepción (no permitir que la consulta se ejecute si ya hay una consulta con el mismo ‘query_id’ en ejecución).
1 – Cancelar la consulta anterior y empezar a ejecutar la nueva.
Establezca este parámetro en 1 para implementar sugerencias en las condiciones de segmentación. Después de introducir el siguiente carácter, si la consulta anterior todavía no ha terminado, debe cancelarse.
El tiempo de espera para que finalice la consulta en ejecución con el mismo
replace_running_query_max_wait_ms
query_id cuando la configuración replace_running_query está activa.
Valores posibles:
- Entero positivo.
- 0 — Se lanza una excepción que impide ejecutar una nueva consulta si el servidor ya está ejecutando una consulta con el mismo
query_id.