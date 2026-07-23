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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

ignore_on_cluster_for_replicated_access_entities_queries

Ignora la cláusula ON CLUSTER en las consultas de gestión de entidades de acceso replicadas.

ignore_on_cluster_for_replicated_database

Ignora siempre la cláusula ON CLUSTER en las consultas DDL con bases de datos Replicated.

ignore_on_cluster_for_replicated_named_collections_queries

Ignora la cláusula ON CLUSTER para las consultas de gestión de colecciones con nombre replicadas.

ignore_on_cluster_for_replicated_udf_queries

Omite la cláusula ON CLUSTER en las consultas de gestión de UDF replicadas.
Última modificación el 23 de julio de 2026