Ignora la cláusula ON CLUSTER en las consultas de gestión de entidades de acceso replicadas.
ignore_on_cluster_for_replicated_access_entities_queries
Ignora siempre la cláusula ON CLUSTER en las consultas DDL con bases de datos Replicated.
ignore_on_cluster_for_replicated_database
Ignora la cláusula ON CLUSTER para las consultas de gestión de colecciones con nombre replicadas.
ignore_on_cluster_for_replicated_named_collections_queries
Omite la cláusula ON CLUSTER en las consultas de gestión de UDF replicadas.