Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado ignore_on_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Ignora la cláusula ON CLUSTER en las consultas de gestión de entidades de acceso replicadas.

Ignora siempre la cláusula ON CLUSTER en las consultas DDL con bases de datos Replicated.

Ignora la cláusula ON CLUSTER para las consultas de gestión de colecciones con nombre replicadas.

Omite la cláusula ON CLUSTER en las consultas de gestión de UDF replicadas.