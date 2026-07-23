system.merge_tree_settings muestra los SETTINGS de MergeTree establecidos globalmente.
Los SETTINGS de MergeTree pueden definirse en la sección
merge_tree del archivo de configuración del servidor, o especificarse de forma individual para cada tabla
MergeTree en
la cláusula
SETTINGS de la sentencia
CREATE TABLE.
Ejemplo de cómo personalizar el SETTING
max_suspicious_broken_parts:
Configure el valor predeterminado para todas las tablas
MergeTree en el archivo de configuración del servidor:
Definido para una tabla concreta:
<merge_tree>
<max_suspicious_broken_parts>5</max_suspicious_broken_parts>
</merge_tree>
Cambie los SETTINGS de una tabla específica con
CREATE TABLE tab
(
`A` Int64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS max_suspicious_broken_parts = 500;
ALTER TABLE ... MODIFY SETTING:
ALTER TABLE tab MODIFY SETTING max_suspicious_broken_parts = 100;
-- reset to global default (value from system.merge_tree_settings)
ALTER TABLE tab RESET SETTING max_suspicious_broken_parts;