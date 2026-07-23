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La tabla del sistema system.merge_tree_settings muestra los SETTINGS de MergeTree establecidos globalmente. Los SETTINGS de MergeTree pueden definirse en la sección merge_tree del archivo de configuración del servidor, o especificarse de forma individual para cada tabla MergeTree en la cláusula SETTINGS de la sentencia CREATE TABLE. Ejemplo de cómo personalizar el SETTING max_suspicious_broken_parts: Configure el valor predeterminado para todas las tablas MergeTree en el archivo de configuración del servidor:
Definido para una tabla concreta:
Cambie los SETTINGS de una tabla específica con ALTER TABLE ... MODIFY SETTING:

SETTINGS de MergeTree

Explorar la configuración de tablas MergeTree

Última modificación el 23 de julio de 2026