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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_execution_speed

El número máximo de filas procesadas por segundo. Se comprueba en cada bloque de datos cuando timeout_before_checking_execution_speed vence. Si la velocidad de ejecución es demasiado alta, se reducirá.

max_execution_speed_bytes

El número máximo de bytes procesados por segundo. Se comprueba en cada bloque de datos cuando timeout_before_checking_execution_speed vence. Si la velocidad de ejecución es demasiado alta, se reducirá.

max_execution_time

El tiempo máximo de ejecución de la consulta, en segundos. El parámetro max_execution_time puede ser algo difícil de entender. Funciona a partir de una interpolación relativa a la velocidad actual de ejecución de la consulta (este comportamiento se controla mediante timeout_before_checking_execution_speed). ClickHouse interrumpirá una consulta si el tiempo de ejecución estimado supera el valor especificado en max_execution_time. De forma predeterminada, timeout_before_checking_execution_speed está configurado en 10 segundos. Esto significa que, tras 10 segundos de ejecución de la consulta, ClickHouse comenzará a estimar el tiempo total de ejecución. Si, por ejemplo, max_execution_time está configurado en 3600 segundos (1 hora), ClickHouse finalizará la consulta si el tiempo estimado supera este límite de 3600 segundos. Si configura timeout_before_checking_execution_speed en 0, ClickHouse utilizará el tiempo transcurrido como base para max_execution_time. Si el tiempo de ejecución de la consulta supera el número de segundos especificado, el comportamiento vendrá determinado por timeout_overflow_mode, que de forma predeterminada está configurado en throw.
El tiempo de espera se comprueba y la consulta solo puede detenerse en puntos concretos durante el procesamiento de datos. Actualmente no puede detenerse durante la fusión de estados de agregación ni durante el análisis de la consulta, y el tiempo de ejecución real será mayor que el valor de esta configuración.

max_execution_time_leaf

Es semánticamente similar a max_execution_time, pero solo se aplica a los nodos hoja en consultas distribuidas o remotas. Por ejemplo, si queremos limitar el tiempo de ejecución en un nodo hoja a 10s, pero no tener ningún límite en el nodo inicial, en lugar de usar max_execution_time en los ajustes de la subconsulta anidada:
Podemos usar max_execution_time_leaf como ajuste de consulta:
Última modificación el 23 de julio de 2026