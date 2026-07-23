Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

El número máximo de filas procesadas por segundo. Se comprueba en cada bloque de datos cuando timeout_before_checking_execution_speed vence. Si la velocidad de ejecución es demasiado alta, se reducirá.

El número máximo de bytes procesados por segundo. Se comprueba en cada bloque de datos cuando timeout_before_checking_execution_speed vence. Si la velocidad de ejecución es demasiado alta, se reducirá.

El tiempo máximo de ejecución de la consulta, en segundos.

max_execution_time puede ser algo difícil de entender. Funciona a partir de una interpolación relativa a la velocidad actual de ejecución de la consulta (este comportamiento se controla mediante El parámetropuede ser algo difícil de entender. Funciona a partir de una interpolación relativa a la velocidad actual de ejecución de la consulta (este comportamiento se controla mediante timeout_before_checking_execution_speed ).

ClickHouse interrumpirá una consulta si el tiempo de ejecución estimado supera el valor especificado en max_execution_time . De forma predeterminada, timeout_before_checking_execution_speed está configurado en 10 segundos. Esto significa que, tras 10 segundos de ejecución de la consulta, ClickHouse comenzará a estimar el tiempo total de ejecución. Si, por ejemplo, max_execution_time está configurado en 3600 segundos (1 hora), ClickHouse finalizará la consulta si el tiempo estimado supera este límite de 3600 segundos. Si configura timeout_before_checking_execution_speed en 0, ClickHouse utilizará el tiempo transcurrido como base para max_execution_time .

Si el tiempo de ejecución de la consulta supera el número de segundos especificado, el comportamiento vendrá determinado por timeout_overflow_mode , que de forma predeterminada está configurado en throw .

El tiempo de espera se comprueba y la consulta solo puede detenerse en puntos concretos durante el procesamiento de datos. Actualmente no puede detenerse durante la fusión de estados de agregación ni durante el análisis de la consulta, y el tiempo de ejecución real será mayor que el valor de esta configuración.

Es semánticamente similar a max_execution_time , pero solo se aplica a los nodos hoja en consultas distribuidas o remotas.

Por ejemplo, si queremos limitar el tiempo de ejecución en un nodo hoja a 10s , pero no tener ningún límite en el nodo inicial, en lugar de usar max_execution_time en los ajustes de la subconsulta anidada:

SELECT count () FROM cluster(cluster, view( SELECT * FROM t SETTINGS max_execution_time = 10 ));

Podemos usar max_execution_time_leaf como ajuste de consulta: