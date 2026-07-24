Umbral de bytes que deben leerse por réplica para habilitar automáticamente las réplicas paralelas (se aplica solo cuando
automatic_parallel_replicas_min_bytes_per_replica
automatic_parallel_replicas_mode=1). 0 significa que no hay umbral.
El número total de bytes que deben leerse se calcula a partir de las estadísticas recopiladas.
Habilita el cambio automático a la ejecución con réplicas paralelas en función de las estadísticas recopiladas. Requiere
automatic_parallel_replicas_mode
enable_analyzer = 1,
enable_parallel_replicas != 0,
parallel_replicas_local_plan = 1 y que se proporcione
cluster_for_parallel_replicas.
0 - deshabilitado, 1 - habilitado, 2 - solo está habilitada la recopilación de estadísticas (el cambio a la ejecución con réplicas paralelas está deshabilitado).