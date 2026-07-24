Esta configuración está disponible en system.settings y se genera automáticamente a partir del código fuente

Umbral de bytes que deben leerse por réplica para habilitar automáticamente las réplicas paralelas (se aplica solo cuando automatic_parallel_replicas_mode =1). 0 significa que no hay umbral. El número total de bytes que deben leerse se calcula a partir de las estadísticas recopiladas.