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Esta configuración está disponible en system.settings y se genera automáticamente a partir del código fuente.

automatic_parallel_replicas_min_bytes_per_replica

Umbral de bytes que deben leerse por réplica para habilitar automáticamente las réplicas paralelas (se aplica solo cuando automatic_parallel_replicas_mode=1). 0 significa que no hay umbral. El número total de bytes que deben leerse se calcula a partir de las estadísticas recopiladas.

automatic_parallel_replicas_mode

Habilita el cambio automático a la ejecución con réplicas paralelas en función de las estadísticas recopiladas. Requiere enable_analyzer = 1, enable_parallel_replicas != 0, parallel_replicas_local_plan = 1 y que se proporcione cluster_for_parallel_replicas. 0 - deshabilitado, 1 - habilitado, 2 - solo está habilitada la recopilación de estadísticas (el cambio a la ejecución con réplicas paralelas está deshabilitado).
Última modificación el 24 de julio de 2026