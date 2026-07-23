Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita la deduplicación de bloques de INSERT INTO (para tablas Replicated*). Esta configuración anula insert_deduplicate y async_insert_deduplicate . Esta configuración tiene tres valores posibles:

disable — La deduplicación está deshabilitada para la consulta INSERT INTO .

. enable — La deduplicación está habilitada para la consulta INSERT INTO .

. backward_compatible_choice — La deduplicación está habilitada si insert_deduplicate o async_insert_deduplicate están habilitados para el tipo específico de inserción.

Habilita o deshabilita la deduplicación de bloques de INSERT SELECT (para tablas Replicated*). Esta configuración sustituye insert_deduplicate y deduplicate_insert para las consultas INSERT SELECT . Esta configuración tiene cuatro valores posibles: