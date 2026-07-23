Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

deduplicate_insert

Habilita o deshabilita la deduplicación de bloques de INSERT INTO (para tablas Replicated*). Esta configuración anula insert_deduplicate y async_insert_deduplicate. Esta configuración tiene tres valores posibles:
  • disable — La deduplicación está deshabilitada para la consulta INSERT INTO.
  • enable — La deduplicación está habilitada para la consulta INSERT INTO.
  • backward_compatible_choice — La deduplicación está habilitada si insert_deduplicate o async_insert_deduplicate están habilitados para el tipo específico de inserción.

deduplicate_insert_select

Habilita o deshabilita la deduplicación de bloques de INSERT SELECT (para tablas Replicated*). Esta configuración sustituye insert_deduplicate y deduplicate_insert para las consultas INSERT SELECT. Esta configuración tiene cuatro valores posibles:
  • disable — La deduplicación está deshabilitada para la consulta INSERT SELECT.
  • force_enable — La deduplicación está habilitada para la consulta INSERT SELECT. Si el resultado de SELECT no es estable, se lanza una excepción.
  • enable_when_possible — La deduplicación está habilitada si insert_deduplicate está habilitado y el resultado de SELECT es estable; de lo contrario, se deshabilita.
  • enable_even_for_bad_queries - La deduplicación está habilitada si insert_deduplicate está habilitado. Si el resultado de SELECT no es estable, se registra una advertencia, pero la consulta se ejecuta con deduplicación. Esta opción se incluye por compatibilidad con versiones anteriores. Considere usar otras opciones en su lugar, ya que puede producir resultados inesperados.
Última modificación el 23 de julio de 2026