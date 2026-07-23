Habilita o deshabilita la deduplicación de bloques de
deduplicate_insert
INSERT INTO (para tablas Replicated*).
Esta configuración anula
insert_deduplicate y
async_insert_deduplicate.
Esta configuración tiene tres valores posibles:
- disable — La deduplicación está deshabilitada para la consulta
INSERT INTO.
- enable — La deduplicación está habilitada para la consulta
INSERT INTO.
- backward_compatible_choice — La deduplicación está habilitada si
insert_deduplicateo
async_insert_deduplicateestán habilitados para el tipo específico de inserción.
Habilita o deshabilita la deduplicación de bloques de
deduplicate_insert_select
INSERT SELECT (para tablas Replicated*).
Esta configuración sustituye
insert_deduplicate y
deduplicate_insert para las consultas
INSERT SELECT.
Esta configuración tiene cuatro valores posibles:
- disable — La deduplicación está deshabilitada para la consulta
INSERT SELECT.
- force_enable — La deduplicación está habilitada para la consulta
INSERT SELECT. Si el resultado de
SELECTno es estable, se lanza una excepción.
- enable_when_possible — La deduplicación está habilitada si
insert_deduplicateestá habilitado y el resultado de
SELECTes estable; de lo contrario, se deshabilita.
- enable_even_for_bad_queries - La deduplicación está habilitada si
insert_deduplicateestá habilitado. Si el resultado de
SELECTno es estable, se registra una advertencia, pero la consulta se ejecuta con deduplicación. Esta opción se incluye por compatibilidad con versiones anteriores. Considere usar otras opciones en su lugar, ya que puede producir resultados inesperados.