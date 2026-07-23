Ajustes de sesión de ClickHouse del grupo generado hdfs_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en las tablas del motor HDFS. Si está habilitado, en cada inserción se creará un nuevo archivo HDFS con un nombre similar a este patrón:

inicial: data.Parquet.gz -> data.1.Parquet.gz -> data.2.Parquet.gz , etc.

Valores posibles:

0 — la consulta INSERT agrega datos nuevos al final del archivo.

agrega datos nuevos al final del archivo. 1 — la consulta INSERT crea un archivo nuevo.

Ignora la ausencia del archivo cuando no existe al leer ciertas claves.

Valores posibles:

1 — SELECT devuelve un resultado vacío.

devuelve un resultado vacío. 0 — SELECT lanza una excepción.

El número real de réplicas se puede especificar al crear el archivo HDFS.

Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas del motor HDFS

Valores posibles:

0 — SELECT genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.

genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado. 1 — SELECT devuelve un resultado vacío para un archivo vacío.

Genera un error si no se encuentra ningún archivo según las reglas de expansión de glob.

Valores posibles:

1 — SELECT lanza una excepción.

lanza una excepción. 0 — SELECT devuelve un resultado vacío.

Habilita o deshabilita el truncado antes de una inserción en tablas con motor HDFS. Si está deshabilitado, se generará una excepción al intentar insertar si ya existe un archivo en HDFS.

Valores posibles: