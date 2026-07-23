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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

hdfs_create_new_file_on_insert

Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en las tablas del motor HDFS. Si está habilitado, en cada inserción se creará un nuevo archivo HDFS con un nombre similar a este patrón: inicial: data.Parquet.gz -> data.1.Parquet.gz -> data.2.Parquet.gz, etc. Valores posibles:
  • 0 — la consulta INSERT agrega datos nuevos al final del archivo.
  • 1 — la consulta INSERT crea un archivo nuevo.

hdfs_ignore_file_doesnt_exist

Ignora la ausencia del archivo cuando no existe al leer ciertas claves. Valores posibles:
  • 1 — SELECT devuelve un resultado vacío.
  • 0 — SELECT lanza una excepción.

hdfs_replication

El número real de réplicas se puede especificar al crear el archivo HDFS.

hdfs_skip_empty_files

Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas del motor HDFS. Valores posibles:
  • 0 — SELECT genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
  • 1 — SELECT devuelve un resultado vacío para un archivo vacío.

hdfs_throw_on_zero_files_match

Genera un error si no se encuentra ningún archivo según las reglas de expansión de glob. Valores posibles:
  • 1 — SELECT lanza una excepción.
  • 0 — SELECT devuelve un resultado vacío.

hdfs_truncate_on_insert

Habilita o deshabilita el truncado antes de una inserción en tablas con motor HDFS. Si está deshabilitado, se generará una excepción al intentar insertar si ya existe un archivo en HDFS. Valores posibles:
  • 0 — la consulta INSERT agrega datos nuevos al final del archivo.
  • 1 — la consulta INSERT reemplaza el contenido existente del archivo por los datos nuevos.
Última modificación el 23 de julio de 2026