Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en las tablas del motor HDFS. Si está habilitado, en cada inserción se creará un nuevo archivo HDFS con un nombre similar a este patrón: inicial:
hdfs_create_new_file_on_insert
data.Parquet.gz ->
data.1.Parquet.gz ->
data.2.Parquet.gz, etc.
Valores posibles:
- 0 — la consulta
INSERTagrega datos nuevos al final del archivo.
- 1 — la consulta
INSERTcrea un archivo nuevo.
Ignora la ausencia del archivo cuando no existe al leer ciertas claves. Valores posibles:
hdfs_ignore_file_doesnt_exist
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío.
- 0 —
SELECTlanza una excepción.
El número real de réplicas se puede especificar al crear el archivo HDFS.
hdfs_replication
Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas del motor HDFS. Valores posibles:
hdfs_skip_empty_files
- 0 —
SELECTgenera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío para un archivo vacío.
Genera un error si no se encuentra ningún archivo según las reglas de expansión de glob. Valores posibles:
hdfs_throw_on_zero_files_match
- 1 —
SELECTlanza una excepción.
- 0 —
SELECTdevuelve un resultado vacío.
Habilita o deshabilita el truncado antes de una inserción en tablas con motor HDFS. Si está deshabilitado, se generará una excepción al intentar insertar si ya existe un archivo en HDFS. Valores posibles:
hdfs_truncate_on_insert
- 0 — la consulta
INSERTagrega datos nuevos al final del archivo.
- 1 — la consulta
INSERTreemplaza el contenido existente del archivo por los datos nuevos.