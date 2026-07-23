Cuando está habilitado, el tipo de dato FixedString de ClickHouse se mostrará como
mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns
TEXT en SHOW COLUMNS.
Solo surte efecto cuando la conexión se realiza mediante el MySQL wire protocol.
- 0 - Usar
BLOB.
- 1 - Usar
TEXT.
Cuando está habilitado, el tipo de dato ClickHouse String se mostrará como
mysql_map_string_to_text_in_show_columns
TEXT en SHOW COLUMNS.
Solo tiene efecto cuando la conexión se realiza a través del MySQL wire protocol.
- 0 - Usar
BLOB.
- 1 - Usar
TEXT.