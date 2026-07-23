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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns

Cuando está habilitado, el tipo de dato FixedString de ClickHouse se mostrará como TEXT en SHOW COLUMNS. Solo surte efecto cuando la conexión se realiza mediante el MySQL wire protocol.
  • 0 - Usar BLOB.
  • 1 - Usar TEXT.

mysql_map_string_to_text_in_show_columns

Cuando está habilitado, el tipo de dato ClickHouse String se mostrará como TEXT en SHOW COLUMNS. Solo tiene efecto cuando la conexión se realiza a través del MySQL wire protocol.
  • 0 - Usar BLOB.
  • 1 - Usar TEXT.
Última modificación el 23 de julio de 2026