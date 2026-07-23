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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

validate_enum_literals_in_operators

Si está habilitado, valida los literales de enum en operadores como IN, NOT IN, ==, != comparándolos con el tipo enum y lanza una excepción si el literal no es un valor válido del enum.

validate_mutation_query

Valida las consultas de mutación antes de aceptarlas. Las mutaciones se ejecutan en segundo plano, y ejecutar una consulta no válida puede hacer que queden atascadas y requieran intervención manual. Cambie este ajuste solo si encuentra un error incompatible con versiones anteriores.

validate_polygons

Habilita o deshabilita el lanzamiento de una excepción en la función pointInPolygon si el polígono se autointerseca o es tangente a sí mismo. Valores posibles:
  • 0 — El lanzamiento de una excepción está deshabilitado. pointInPolygon acepta polígonos no válidos y devuelve resultados posiblemente incorrectos.
  • 1 — El lanzamiento de una excepción está habilitado.
Última modificación el 23 de julio de 2026