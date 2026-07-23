Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado validate_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si está habilitado, valida los literales de enum en operadores como IN , NOT IN , == , != comparándolos con el tipo enum y lanza una excepción si el literal no es un valor válido del enum.

Valida las consultas de mutación antes de aceptarlas. Las mutaciones se ejecutan en segundo plano, y ejecutar una consulta no válida puede hacer que queden atascadas y requieran intervención manual.

Cambie este ajuste solo si encuentra un error incompatible con versiones anteriores.

Habilita o deshabilita el lanzamiento de una excepción en la función pointInPolygon si el polígono se autointerseca o es tangente a sí mismo.

Valores posibles: