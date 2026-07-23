Si está habilitado, valida los literales de enum en operadores como
validate_enum_literals_in_operators
IN,
NOT IN,
==,
!= comparándolos con el tipo enum y lanza una excepción si el literal no es un valor válido del enum.
Valida las consultas de mutación antes de aceptarlas. Las mutaciones se ejecutan en segundo plano, y ejecutar una consulta no válida puede hacer que queden atascadas y requieran intervención manual. Cambie este ajuste solo si encuentra un error incompatible con versiones anteriores.
validate_mutation_query
Habilita o deshabilita el lanzamiento de una excepción en la función pointInPolygon si el polígono se autointerseca o es tangente a sí mismo. Valores posibles:
validate_polygons
- 0 — El lanzamiento de una excepción está deshabilitado.
pointInPolygonacepta polígonos no válidos y devuelve resultados posiblemente incorrectos.
- 1 — El lanzamiento de una excepción está habilitado.