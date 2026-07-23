Funciones Beta
- En desarrollo activo para que estén generalmente disponibles (GA)
- Los principales problemas conocidos pueden seguirse en GitHub
- La funcionalidad puede cambiar en el futuro
- Pueden estar habilitadas en ClickHouse Cloud
- El equipo de ClickHouse ofrece soporte para las funciones beta
Características experimentales
- Puede que nunca lleguen a ser GA
- Pueden eliminarse
- Pueden introducir cambios importantes que rompan la compatibilidad
- Su funcionalidad puede cambiar
- Deben habilitarse explícitamente
- El equipo de ClickHouse no ofrece soporte para las características experimentales
- Pueden carecer de funcionalidades importantes y de documentación
- No pueden habilitarse en ClickHouse Cloud