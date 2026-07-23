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Como ClickHouse es de código abierto, recibe muchas contribuciones no solo de empleados de ClickHouse, sino también de la comunidad. Estas contribuciones suelen desarrollarse a ritmos distintos; algunas funcionalidades pueden requerir una larga fase de prototipado o más tiempo para recibir suficientes comentarios de la comunidad e iterar antes de considerarse de disponibilidad general (GA). Dado que no siempre está claro cuándo una funcionalidad pasa a considerarse de disponibilidad general, las distinguimos en dos categorías: Beta y Experimental. Las funciones beta cuentan con soporte oficial del equipo de ClickHouse. Las características experimentales son prototipos tempranos impulsados por el equipo de ClickHouse o por la comunidad y no cuentan con soporte oficial. Las secciones siguientes describen explícitamente las características de las funciones beta y características experimentales:

Funciones Beta

  • En desarrollo activo para que estén generalmente disponibles (GA)
  • Los principales problemas conocidos pueden seguirse en GitHub
  • La funcionalidad puede cambiar en el futuro
  • Pueden estar habilitadas en ClickHouse Cloud
  • El equipo de ClickHouse ofrece soporte para las funciones beta
A continuación encontrarás las funciones consideradas Beta en ClickHouse Cloud y disponibles para su uso en tus servicios de ClickHouse Cloud. Nota: asegúrate de usar una versión actual de la configuración de compatibilidad de ClickHouse para poder utilizar una función incorporada recientemente.

Características experimentales

  • Puede que nunca lleguen a ser GA
  • Pueden eliminarse
  • Pueden introducir cambios importantes que rompan la compatibilidad
  • Su funcionalidad puede cambiar
  • Deben habilitarse explícitamente
  • El equipo de ClickHouse no ofrece soporte para las características experimentales
  • Pueden carecer de funcionalidades importantes y de documentación
  • No pueden habilitarse en ClickHouse Cloud
Tenga en cuenta: no se permite habilitar características experimentales adicionales en ClickHouse Cloud aparte de las que se indican arriba como Beta.

Ajustes beta

Ajustes experimentales

Última modificación el 23 de julio de 2026