ClickHouse tiene funciones beta y características experimentales. Esta página de documentación explica su definición.

Como ClickHouse es de código abierto, recibe muchas contribuciones no solo de empleados de ClickHouse, sino también de la comunidad. Estas contribuciones suelen desarrollarse a ritmos distintos; algunas funcionalidades pueden requerir una larga fase de prototipado o más tiempo para recibir suficientes comentarios de la comunidad e iterar antes de considerarse de disponibilidad general (GA).

Dado que no siempre está claro cuándo una funcionalidad pasa a considerarse de disponibilidad general, las distinguimos en dos categorías: Beta y Experimental.

Las funciones beta cuentan con soporte oficial del equipo de ClickHouse. Las características experimentales son prototipos tempranos impulsados por el equipo de ClickHouse o por la comunidad y no cuentan con soporte oficial.

Las secciones siguientes describen explícitamente las características de las funciones beta y características experimentales:

​ Funciones Beta

En desarrollo activo para que estén generalmente disponibles (GA)

Los principales problemas conocidos pueden seguirse en GitHub

La funcionalidad puede cambiar en el futuro

Pueden estar habilitadas en ClickHouse Cloud

El equipo de ClickHouse ofrece soporte para las funciones beta

A continuación encontrarás las funciones consideradas Beta en ClickHouse Cloud y disponibles para su uso en tus servicios de ClickHouse Cloud.

Nota: asegúrate de usar una versión actual de la configuración de compatibilidad de ClickHouse para poder utilizar una función incorporada recientemente.

​ Características experimentales

Puede que nunca lleguen a ser GA

Pueden eliminarse

Pueden introducir cambios importantes que rompan la compatibilidad

Su funcionalidad puede cambiar

Deben habilitarse explícitamente

El equipo de ClickHouse no ofrece soporte para las características experimentales

para las características experimentales Pueden carecer de funcionalidades importantes y de documentación

No pueden habilitarse en ClickHouse Cloud

Tenga en cuenta: no se permite habilitar características experimentales adicionales en ClickHouse Cloud aparte de las que se indican arriba como Beta.

​ Ajustes beta