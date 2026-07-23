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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

use_partition_minmax_for_primary_key_pruning

Use los límites del índice minmax de la partición para descartar más gránulos durante el análisis de la clave primaria en tablas MergeTree, cuando una columna de la clave primaria también interviene en la clave de partición. Por ejemplo, en una tabla MergeTree con ORDER BY (id, event_time) y PARTITION BY toYYYYMM(event_time), ClickHouse usará el índice minmax de la partición en event_time durante el análisis del índice de clave primaria para tomar decisiones más precisas al descartar gránulos. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.

use_partition_pruning

Alias: use_partition_key Usa la clave de partición para descartar particiones durante la ejecución de consultas en tablas MergeTree. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.
Última modificación el 23 de julio de 2026