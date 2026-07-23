Use los límites del índice minmax de la partición para descartar más gránulos durante el análisis de la clave primaria en tablas
use_partition_minmax_for_primary_key_pruning
MergeTree, cuando una columna de la clave primaria también interviene en la clave de partición.
Por ejemplo, en una tabla
MergeTree con
ORDER BY (id, event_time) y
PARTITION BY toYYYYMM(event_time), ClickHouse usará el índice minmax de la partición en
event_time durante el análisis del índice de clave primaria para tomar decisiones más precisas al descartar gránulos.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Alias:
use_partition_pruning
use_partition_key
Usa la clave de partición para descartar particiones durante la ejecución de consultas en tablas MergeTree.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.