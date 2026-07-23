Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Use los límites del índice minmax de la partición para descartar más gránulos durante el análisis de la clave primaria en tablas MergeTree , cuando una columna de la clave primaria también interviene en la clave de partición.

Por ejemplo, en una tabla MergeTree con ORDER BY (id, event_time) y PARTITION BY toYYYYMM(event_time) , ClickHouse usará el índice minmax de la partición en event_time durante el análisis del índice de clave primaria para tomar decisiones más precisas al descartar gránulos.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Alias: use_partition_key

Usa la clave de partición para descartar particiones durante la ejecución de consultas en tablas MergeTree.

Valores posibles: